من المقرر أن تشارك شركة FOREX.com في معرض الفوركس 2024 في دبي بنسخته السابعة، والذي سيُقام في 7 و8 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتعدّ شركة FOREX.com التابعة لمجموعة ستونكس من شركات وساطة التداول الرائدة والحائزة على عدة جوائز. وتلعب الشركة دوراً رئيسيّاً في المشهد التجاري في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، ومن المتوقع أن تجذب عدداً من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة خلال الحدث، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

وفي ظلّ التحديّات الاقتصاديّة العالميّة، وبفضل ما تتمتع به من بيئة آمنة وصديقة للأعمال، عزّزت دولة الإمارات العربيّة المتّحدة قدرتها الاستثنائيّة على الصمود، مما ميّزها عن غيرها من الاقتصادات الكبرى، وأسهم في مواصلة السعي لتحقيق الأهداف الأساسيّة لنموذجها الاقتصادي المتنوع.

ورغم أن البنوك المركزية العالميّة تستعد لتعديلات جديدة في السياسة النقديّة، مما قد يقود إلى زيادة التقلبات في السوق، فإن دولة الإمارات العربيّة المتّحدة تواصل تقديم منصة آمنة ومستقرة للمستثمرين للنمو على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار المالي، مما يعزّز مكانتها كمركز اقتصادي مرن.

وفيما يخص أعلاه، عقّبت رزان هلال، محلّلة السوق لدى FOREX.com: "لقد عزّز الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربيّة المتحدة التجارة والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل كبير، في حين عزّز قطاع العقارات المتنامي والسيولة المتزايدة سمعة الدولة كملاذ للمستثمرين". وتضيف: "إن الترويج القوي للشراكات التجاريّة العالميّة والاستقرار السياسي يجذب المزيد من الاستثمارات، ويؤكد أحدث توقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4٪ لعام 2024، بدعم من التجارة (16.1٪)، والتصنيع (14.6٪)، والتمويل والتأمين (13.4٪)، والعقارات (7.1٪)، مما يجسد التزام الدولة ببناء اقتصاد مستدام يتجاوز قطاع النفط".

وباعتبارها وجهة رئيسيّة للاستثمار الأجنبي المباشر، تواصل دولة الإمارات العربيّة المتحدة الاستفادة من مناخ الأعمال الملائم لجذب المستثمرين العالميين، مما يسهم في ازدهار سوق الصرف الأجنبي، وهو ما يتماشى مع استراتيجيّة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، والحدّ من اعتمادها على عائدات النفط من خلال الترويج للخدمات الماليّة.

على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، استطاعت FOREX.com أن تقدّم منصة قوية وتنفيذ عالي الجودة وفروق أسعار ضيقة وأكثر من ذلك لأكثر من 454,000 عميل في 21 دولة. ومع أكثر من 4,300 موظف حول العالم، تدير الشركة واحدة من أكبر عمليات التداول في الإمارات العربيّة المتحدة، مدعومة بسجل حافل من القوة المالية والاستقرار.

حول .StoneX Group Inc: تدير شركة "StoneX Group Inc."، من خلال فروعها، شبكة خدمات مالية عالمية تربط الشركات والمنظمات والمتداولين والمستثمرين بالنظام البيئي للأسواق العالمية من خلال مزيج فريد من المنصات الرقمية وخدمات المقاصة والتنفيذ الشاملة، والخدمات ذات اللمسة العالية، والخبرة العميقة. تسعى الشركة لتكون الشريك الموثوق الوحيد لعملائها، مقدمة شبكتها ومنتجاتها وخدماتها لتمكينهم من استكشاف فرص التداول وإدارة مخاطر السوق واتخاذ الاستثمارات وتحسين أداء أعمالهم. كواحدة من شركات "Fortune 100" ولها سجل حافل يمتد لما يقرب من 100 عام، تخدم "StoneX Group Inc." أكثر من 50,000 عميل تجاري ومؤسسي وحسابات دفع، وأكثر من 370,000 حساب تجزئة، من حوالي 80 مكتبًا عبر ست قارات. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.stonex.com.

حول Forex.com: Forex.com هو جزء من "StoneX Group Inc." ناسداك (SNEX) ، وهي شركة مدرجة في البورصة تلتزم بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية والتقارير المالية والإفصاح. تقدم Forex.comلعملائها الوصول إلى أكثر من 5,500 سوق قابلة للتداول وتعد واحدة من القادة العالميين في التداول بالرافعة المالية.

