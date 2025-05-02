تعاون استراتيجي مع شركة بروسبيكت

كليدور تواصل تحقيق قفزات نوعية في قطاع التطوير العقاري، بخطة استثمارية تفوق 2.1 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت كليدور، الشركة الرائدة في إدارة وتطوير المشاريع العقارية، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع فندق آرت هاوس–نيويورك لتنفيذ مشروعها الأيقوني الجديد في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، والذي سيحمل اسم "آرت هاوس المرجان"، بقيمة استثمارية تبلغ 400 مليون درهم. ويمثل هذا المشروع أول توسع دولي لعلامة "آرت هاوس" التجارية خارج الولايات المتحدة، في خطوة نوعية تهدف إلى نقل إرث مانهاتن الإبداعي العريق إلى منطقة الشرق الأوسط، وطرح تجربة معيشية فاخرة تدمج بين الإبداع المعماري والثقافة العالمية.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم خلال حفل رسمي أُقيم في صالة أميليا في إمارة دبي، بحضور كل من السيد عمر غول، مؤسس ورئيس مجلس إدارة كليدور، والسيد كريم العقابي ممثل عن فندق آرت هاوس، والمهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، وراجات فيرما، الشريك المؤسس لشركة بروسبكت.

وأكد السيد عمر غول، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كليدور"، أن توقيع هذه الاتفاقية يُمثّل انطلاقةً نوعية لشراكة استراتيجية راسخة تقوم على ركائز التميز والتراث والابتكار. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع فندق "آرت هاوس – نيويورك"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى نقل الإرث الإبداعي الذي تمثّله علامة "آرت هاوس" إلى قلب جزيرة المرجان، إحدى أكثر المجتمعات ديناميكية وحيوية في دولة الإمارات. وأضاف أن هذا التعاون سيُسهم في تقديم مفهوم جديد للفخامة، يمزج بين الإبداع المعماري والبُعد الثقافي الفريد الذي تتميز به إمارة رأس الخيمة.

وفي معرض حديثه عن جزيرة المرجان، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "كليدور" إلى أن الجزيرة أصبحت بالفعل وجهة رائدة للترفيه والاستجمام، تستقطب الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. مؤكداً أن هذه الشراكة ستمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الجزيرة، إذ سيجمع المشروع بين الإبداع الفني والثراء الثقافي ليقدّم نموذجاً راقياً لأنماط المعيشة الفاخرة والضيافة المتميزة. كما أعرب عن بالغ سعادته بالتعاون مع فندق 'آرت هاوس – نيويورك'، إلى جانب الشريك الاستراتيجي 'بروسبكت'، مؤكداً أن هذه الشراكة جاءت ثمرة رؤية مشتركة، تهدف إلى إثراء المشهد العقاري المزدهر في دولة الإمارات.

ويتميز هذا التعاون بطابعه الاستراتيجي، إذ يجمع بين الخبرة العريقة التي تتمتع بها شركة كليدور في مجال تطوير المشاريع العقارية الفاخرة، إلى جانب الإرث الثقافي والفني العريق الذي تحمله علامة فندق آرت هاوس – نيويورك، والذي يمتد لأكثر من 100 عام في عالم الضيافة الراقية. ويهدف هذا التكامل بين الأطراف الثلاثة إلى تقديم تجربة سكنية استثنائية ترتقي بمفاهيم المعيشة الراقية، من خلال مشاريع سكنية تحمل علامات تجارية عالمية راقية في كل من جزيرة المرجان وميدان دبي، حيث ستعكس هذه المشاريع المستوى الرفيع من التصميم الراقي والخدمة وأسلوب الحياة الذي تتميز به علامة آرت هاوس، بما يسهم في وضع معايير جديدة للفخامة السكنية في المنطقة.

من جانبه، أعرب كريم العقابي، رئيس قسم الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في 'آرت هاوس'، عن سعادته بالإعلان عن هذه المرحلة الجديدة في مسيرة العلامة التجارية، مؤكداً اعتزاز 'آرت هاوس' بالشراكة مع شركة 'كليدور'، التي تتمتع بخبرة واسعة في سوق دولة الإمارات.

وأضاف العقابي أن 'آرت هاوس' تثق تماماً بخبرة 'كليدور' في تنفيذ مشاريع تجمع بين الأناقة الخالدة والتميّز الدائم. مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل الخطوة التوسعية الأولى للعلامة التجارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، معبّراً عن الطموح المشترك بين الجانبين لبناء إرث مستدام.

وأوضح العقابي أن اختيار دولة الإمارات، وتحديداً جزيرة المرجان، جاء نتيجةً للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع العقارات، والرؤية المستقبلية الطموحة للقيادة الرشيدة في الدولة، إلى جانب الطموحات الاستراتيجية للمنطقة ككل. وأعرب العقابي عن ثقته بأن هذه الشراكة ستكون بداية لسلسلة من المشاريع المستقبلية ضمن محفظة 'آرت هاوس' في المنطقة، موجهاً الشكر لكافة الشركاء على ثقتهم وتعاونهم في الارتقاء بالمشهد العقاري الإقليمي.

بدوره، أعرب المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، عن سعادته بالإعلان عن دخول علامة "آرت هاوس"إلى جزيرة المرجان، مشيرًا إلى أن التناغم الفريد بين الطبيعة الخلابة والإرث الثقافي العريق لإمارة رأس الخيمة قد ساهم بشكل كبير في استقطاب نخبة من المشاريع والمرافق الفاخرة إلى الجزيرة، ما عزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية المزدهرة في دولة الإمارات، وجعل منها مركزًا استثماريًا رفيع المستوى يجذب أهم الاستثمارات العالمية.

وأكد العبدولي أن تواجد "آرت هاوس" في الجزيرة يعكس التزام الشركة بتطوير وجهة عالمية تتسم بالتميز المعماري والثراء الثقافي، وتوفر أرقى مقومات أنماط الحياة الاستثنائية. كما عبّر عن ثقته بالدور الفريد الذي سيلعبه مشروع 'آرت هاوس ريزيدنسز المرجان' من خلال ما يتمتع به من طابع مميز وتصميم راقي يسهم في تعزيز المشهد العقاري المتطور في جزيرة المرجان ودعم نمو مجتمعها المزدهر.

إلى ذلك، أعرب راجات فيرما، الشريك المؤسس لشركة بروسبكت، عن سعادته بالتعاون مع شركة كليدور لإدخال علامة 'آرت هاوس – نيويورك' المرموقة إلى السوق العقاري في دولة الإمارات، واصفاً المشروع بأنه خطوة جريئة تنبع من رؤية طموحة تهدف إلى خلق مزيج فريد يجمع بين الإبداع المعماري العالمي والازدهار المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في المنطقة.

وأكد أن هذا التعاون يعكس إيماناً راسخاً ورؤية موحدة بين جميع الشركاء بقدرة العلامات التجارية العالمية المرموقة على استثمار الإمكانات الواعدة التي تزخر بها جزيرة المرجان، وتسخير الابتكار العقاري لإعادة صياغة مفهوم الفخامة والتميّز في المساحات المعيشية، بما يخلق قيمة مضافة وإرثاً مستداماً.

كما عبّر فيرما عن اعتزاز شركة بروسبكت بتوليها إدارة عمليات الاستثمار والتسويق الحصرية لهذا المشروع الأيقوني، مشيراً إلى أن هذا التعاون يؤسس لمرحلة جديدة من التطوير العقاري ذي الطابع الثقافي الراقي، الذي ينسجم بتناغم فريد مع التطلعات المحلية والذوق العالمي الرفيع.

ويجسّد هذا التحالف الاستراتيجي الدور الريادي لشركة "كليدور" في دفع عجلة التطوير العقاري في دولة الإمارات، كما يمثّل محطة مهمة تتمثل في الدخول الرسمي الأول لعلامة "آرت هاوس" التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط، مستندة إلى إرث عريق يمتد لأكثر من قرن في تصميم المساحات المعيشية الفاخرة، لتقدمه اليوم إلى جيل جديد من مالكي المنازل الراقية الباحثين عن التميز والأناقة.

-انتهى-

#بياناتشركات