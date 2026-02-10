عمر العلماء:

الإمارات نموذجاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وبيئة جاذبة للابتكار الاستباقي

الإمارات أرست بنية تحتية رقمية وتشريعية متقدمة مكنت المنصات العالمية من تعزيز حضورها الإيجابي في مجتمعات الأعمال

جِنان محمد الهاشلي:

نشهد تطور تيك توك من منصة ترفيهية إلى محرك فاعل في المشهد الرقمي لدولة الإمارات

نتائج التقرير:

الاقتصاد:

تيك توك من منصة ترفيهية إلى قوة اقتصادية

7,000 وظيفة عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة من "تيك توك"

بدء أكثر من 10,000 شركة صغيرة ومتوسطة أعمالها من خلال المنصة

يتفاعل على المنصة أكثر من 70,000 شركة صغيرة ومتوسطة محلية

السياحة:

دور فاعل للمنصة في تعزيز مكانة الإمارات إلى وجهة رائدة عالمياً

"تيك توك" يؤثر بما يُقدّر بنحو 10% من إنفاق السياح

في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 50% من مستخدمي تيك توك تعرفوا على دولة الإمارات وجهة سياحية من خلال المنصة

أكد 39% من المستخدمين في الإمارات إن "تيك توك" زادت وعيهم بالوجهات السياحية في الدولة

المجتمع:

أشار 26% من المستخدمين إلى أن التعلم هو السبب الرئيسي لاستخدامهم تيك توك

أفاد 75% أن المنصة طورت مهاراتهم المهنية و81% مهاراتهم الشخصية

94% من المستخدمين يرون تيك توك منصة ذات صلة بتعزيز الاطلاع المستمر والوصول إلى المعرفة

دبي، الامارات العربية المتحدة: كشفت منصة "تيك توك" نتائج تقريرها حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعرض مساهمة المنصة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع المحتوى، محققة إضافة نوعية تُقدر بنحو 1.1 مليار درهم للاقتصاد المحلي، ودعم نحو 7,000 وظيفة.

جاء ذلك، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي اختتمت فعالياتها مؤخراً بمشاركة دولية واسعة تعتبر الأكبر في تاريخ القمة بحضور 6250 مشاركا من القيادات الحكومية والخبراء العالميين.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في بناء الاقتصاد الرقمي، وبيئة جاذبة للابتكار، بفضل رؤيتها التي تضع تطوير المنظومات الرقمية وتمكين التقنيات المتقدمة في صميم مسارات التنمية الاقتصادية.

وقال معاليه إن الإمارات أرست بنية تحتية رقمية وتشريعية متقدمة، ووفرت بيئة ريادية داعمة للأعمال، ما مكن المنصات العالمية من تعزيز حضورها الإيجابي، والإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي وازدهار الصناعات الإبداعية، وتبنى التقنيات المتقدمة محركاً أساسياً لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة مع وضع الإنسان في قلب استراتيجياتها الوطنية.

تطور تحولي

من جهتها، قالت جِنان محمد الهاشلي، رئيسة السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي: "نشهد اليوم تطور تيك توك من منصة ترفيهية إلى محرك فاعل في المشهد الرقمي لدولة الإمارات حيث يظهر التقرير أن تأثير "تيك توك" يتجاوز حدود الشاشة ليُسهم بأكثر من مليار درهم في الاقتصاد ودعم آلاف الوظائف."

وعبرت جنان الهاشلي عن فخر "تيك توك" بدعم رؤية الدولة المستقبلية القائمة على الابتكار من خلال تشجيع وتطوير رواد الأعمال الإماراتيين وإبراز الثقافة الأصيلة لدولة الإمارات وإيصالها للعالم ودعم العلامات التجارية المحلية وصناع المحتوى لبناء مسيرة عالمية وتحقيق نتائج اقتصادية واقعية تدعم طموحات نمو دولة الإمارات.

أثر المنصة في الاقتصاد الرقمي

وهدف التقرير الذي يحمل عنوان "تأثير تيك توك: تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات"، إلى استعراض أثر "تيك توك" في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، ومنظومتها الإبداعية ونتائج الدور المتنامي لـ"تيك توك" في دعم ريادة الأعمال وتمكين الاقتصاد الإبداعي وترسيخ الثقافات واكتشاف الوجهات السياحية والمساهمة في تنمية المواهب والقدرات المتميزة من خلال مهارات تعليمية وشخصية أو مهنية.

وغطى التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة Redseer Strategy Consultants، دور "تيك توك" الفاعل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات وتقديرات "ريدسير" التي تشير إلى بدء أكثر من 10,000 شركة صغيرة ومتوسطة أعمالها من خلال منصة تيك توك، فيما يتفاعل على المنصة أكثر من 70,000 شركة صغيرة ومتوسطة محلية.

الاقتصاد الإبداعي وتنويع القطاعات

ويبرز التقرير الدور المتنامي للمنصة في الاقتصاد الإبداعي، حيث يشير واحد من كل أربعة صنّاع محتوى إلى أن تيك توك كانت السبب الرئيسي لبدء نشاطهم في إنشاء المحتوى، مع تحول العديد منهم إلى مسارات إبداعية مستدامة ومصدر أساسي للدخل، كما تُمكّن تيك توك فرص تحقيق الدخل عبر مجالات إنشاء المحتوى، والإعلام، والأزياء، والموسيقى، والترفيه، بما يتماشى مع أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي وتعزيز تأثير صنّاع المحتوى الإيجابي، لتقوية المنظومة الإبداعية في الدولة ودعم نمو المهن الرقمية الجديدة.

السياحة والثقافة

وبرزت تيك توك كمحرّك قوي لاكتشاف الوجهات والترويج السياحي في دولة الإمارات، حيث أظهرت نتائج التقرير أن "تيك توك" يؤثر بما يُقدّر بنحو 10% من إنفاق السياح، ما يعكس الدور الفاعل للمنصة في تشكيل صورة دولة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً، ففي المملكة المتحدة والولايات المتحدة على سبيل المثال، أفاد 50% من مستخدمي تيك توك بأنهم تعرفوا على دولة الإمارات كوجهة سياحية من خلال المنصة.

وعلى المستوى المحلي، قال 39% من المستخدمين إن "تيك توك" زادت من وعيهم بالوجهات السياحية داخل الدولة، وأسهمت في التأثير على قراراتهم المتعلقة بالمعالم السياحية، والمطاعم، والفعاليات، والتجارب ومن خلال تمكين السرد القصصي المحلي القائم على صنّاع المحتوى وتحويل الوجهات إلى لحظات عملية بعنوان «ماذا يمكن أن تفعل؟»، تعزز تيك توك إبراز دولة الإمارات كوجهة حديثة ومبتكرة ومتنوعة ثقافياً، مع تحفيز تفاعل اقتصادي ملموس داخل المنصة وخارجها.

التنمية البشرية، الترابط الاجتماعي والفخر الوطني

وإلى جانب النتائج الاقتصادية، تُسهم تيك توك بشكل ملموس في وتطوير وتعزيز المهارات فوفقاً للتقرير، أشار 26% من المستخدمين إلى أن التعلم هو السبب الرئيسي لاستخدامهم تيك توك، فيما أفاد 75% بتطوير المنصة لمهاراتهم المهنية، و81% بتطوير مهاراتهم الشخصية من خلال المنصة، فيما يُستهلك المحتوى التعليمي والمعرفي على نطاق واسع خارج الأطر التعليمية الرسمية، إذ أكد 94% من المستخدمين أن تيك توك منصة ذات صلة بتعزيز الاطلاع المستمر والوصول إلى مصادر المعرفة المفيدة.

وفي دولة تضم أكثر من 200 جنسية، تلعب تيك توك دوراً في تعزيز بناء المجتمعات والتبادل الثقافي؛ إذ أشار 79% من المستخدمين إلى تحفيز المنصة الأفراد على التعبير عن هويتهم الثقافية ومشاركتها وحققت الحملات الإعلامية المرتبطة بالمناسبات الوطنية، مثل اليوم الوطني الإماراتي، ويوم العلم الإماراتي، أكثر من ملياري مشاهدة ما يسهم في دعم الشمول الاجتماعي، ومشاركة التجارب التفاعلية.

وسلط التقرير الضوء على تركيز "تيك توك" على السلامة الرقمية، وتعزيز الثقة وجودة حياة المستخدمين الرقمية باعتبارها ركائز أساسية ضمن منظومة الإمارات الرقمية، وأفاد 71% من المستخدمين بأن تيك توك تتخذ خطوات ملموسة لحماية خصوصيتهم وسلامتهم.

ومع تطور المنصة في مختلف المجالات، ترسخ "تيك توك" دورها المحوري الذي يتماشى مع المنظومة الرقمية في دولة الإمارات والأولويات والاستراتيجيات الوطنية، لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، وتواصل سعيها لتعزيز منظومة آمنة وإبداعية لصنّاع المحتوى والارتقاء بالأدوات والسياسات التي تضمن تجربة رقمية مسؤولة ودعم الابتكار، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع

كارنت جلوبال - tiktok@currentglobal.com

تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - rawan.khalifa@tiktok.com

حول تيك توك:

تيك توك هي منصة رائدة عالمياً لتصوير مقاطع الفيديو القصية عبر الجوّال. مهمتنا هي إلهام الناس وإثراء حياتهم من خلال منحهم القدرة على التعبير الإبداعي وتزوديهم بتجربة غنية وممتعة وإيجابية. تنتشر مكاتب تيك توك في كل من لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وبرلين ودبي ومومباي وسنغافورة وجاكرتا وسيول وطوكيو.

-انتهى-

#بياناتحكومية