منصور الصباحي: "مشروع تسمية محطات مترو دبي فرصة استثنائية للمستثمرين للترويج لعلاماتهم التجارية بأسلوب فريد ومبتكر"

حسن الفردان: "يسعدنا أن نكون جزءاً من شبكة مترو دبي وافتتاح فروع جديدة في عدد من المحطات"

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم العلامات الوطنية، نظمت شركة مدى ميديا (ش.م.خ)، بصفتها الطرف المخوّل من هيئة الطرق والمواصلات بموجب عقد الامتياز المبرم بين الطرفين، مراسم منح حقوق تسمية محطة "الفردان للصرافة" على الخط الأحمر لمترو دبي، "الخيل" سابقاً، وذلك خلال فعالية أُقيمت داخل المحطة، وهي الفعالية الأولى التي تنظم احتفاءً بمنح حقوق تسمية إحدى محطات مترو دبي، والتي سيليها سلسلة من الفعاليات خلال الفترة القادمة.

حضر الفعالية كل من عبد المحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، وحسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، وحبيب وهبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دبليو غروب هولدينغ، المالكة لشركة هايبرميديا، المسؤولة عن استقطاب المستثمرين للحصول على حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.

وتؤكد هذه الخطوة التزام شركة مدى ميديا بتعزيز الاستثمارات في قطاع الإعلانات الخارجية، عبر توفير فرص استثمارية نوعية ومبتكرة تتيح للعلامات التجارية تفاعلاً مباشراً ويومياً مع شريحة واسعة من الجمهور، بما يعزز ثقة المتعاملين بها ويرسخ حضورها في المجتمع ويدعم نمو أعمالها، كما يسهل وصول مرتادي المترو إلى الخدمات والمنتجات المقدمة لهم بيسر وسلاسة.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "يُسعِدنا دائماً أن نعقد شراكات استثمارية طويلة الأمد مع القطاع الخاص في مجال تسمية محطات مترو دبي، وتمثل اتفاقية تسمية محطة الخيل لتصبح محطة مترو الفردان أحد أهم هذه الشراكات بالنظر لما تمثله مجموعة شركات الفردان من مكانة مرموقة في المجال المالي ليس في إمارة دبي، فحسب وإنما على مستوى دولة الإمارات."

وأشار كلبت إلى أن مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي حققت منذ إطلاقها في العام 2009 نجاحات متواصلة، عبر مشروع كان الأول من نوعه على مستوى العالم. مؤكداً حرص الهيئة المستمر على ترسيخ شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص كونه يلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والخدمي في جميع المجالات، وتبادل ونقل المعارف والخبرات، وخلق فرص عمل في مجالات متعددة، الأمر الذي يمهد الطريق للقطاع الخاص لدعم التوجه الحكومي في هذا المجال.

من جهته، عبر منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحديداً مع واحدة من أهم العلامات الوطنية الرائدة قائلاً: "سعداء بانضمام الفردان للصرافة للباقة المميزة من المستثمرين الذين حصلوا على حقوق تسمية محطات الخط الأحمر لمترو دبي، هذا المشروع المميز الذي يعد فرصة استثنائية للترويج لعلاماتهم التجارية بأسلوب مبتكر وفريد يربط بينها وبين المكانة العالمية لإمارة دبي الراقية والفريدة من نوعها، كما يضع الإمارة في مقدمة المدن الداعمة للقطاع الخاص والتي تمنحه الفرصة تلو الأخرى للنمو والازدهار، حيث يسهم الموقع الاستراتيجي لمحطات المترو في تعزيز قدرة العلامات التجارية على الوصول لشرائح منوعة من الجمهور تقدر أعداده بمئات الآلاف يوميا، وفي المقابل يسّهل وصول هذا الجمهور لعدد كبير من الخدمات التي تقدمها هذه العلامات التجارية العريقة."

كما عبر الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، حسن فردان الفردان، عن مدى سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد نتاجاً لعلاقات الشراكة الاستثمارية المثمرة، قائلاً: "إنه من دواعي سرورنا واعتزازنا أن نكون جزءاً من شبكة مترو دبي التي يعبر من خلالها يومياً ملايين الركاب أثناء تنقلهم بين أعمالهم ومنازلهم. ولا شك أن إطلاق اسم الفردان للصرافة على إحدى محطات شارع الشيخ زايد الحيوي الذي يربط الإمارات وسكانها حول الدولة، يمثل لنا محطة هامة في مسيرة الشركة."

وأضاف: "تؤكد هذه الخطوة التزامنا الراسخ بخدمة عملائنا من خلال تقديم الحلول المالية المريحة والموثوقة ضمن المواقع التي تمس حياتهم اليومية وتسهل تحركاتهم. ونحن إذ نفتخر بمواكبة ذاك التقدم الذي تجسده رؤية دبي للمدن الذكية، نواصل التزامنا تجاه تحسين سبل الوصول إلى خدماتنا ودعم تطوير المدينة وتحسين تجارب العملاء من خلال افتتاح فروع جديدة في عدد من محطات المترو."

بدوره، قال حبيب وهبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دبليو غروب هولدينغ: "يمثل هذا النوع من الشراكات امتيازاً حقيقياً، حيث يتجاوز مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي كونه فرصة إعلانية تقليدية، ليعكس رؤية أوسع لحكومة دبي في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وهي الشراكات التي تمنح العلامات التجارية فرصة حقيقية لتكون جزءاً من النسيج اليومي للمجتمع، وأن تحجز موقعاً مؤثراً في واحدة من أكثر المدن العالمية اتصالاً وحيوية."

يتم بموجب اتفاقيات حقوق تسمية محطات المترو تغيير اسم المحطة القديم إلى الاسم التجاري للمستثمر على اللوحات الإرشادية بداخل المحطة والمتواجدة على الطرق المؤدية إليها، بالإضافة للوحات المداخل والمخارج والسلالم الكهربائية ولوحات الأنظمة الذكية والإلكترونية وتطبيقات الهيئة لمنظومة المواصلات العامة، كما يتم تغيير الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة، وعبر اللوحات الإعلانية الرقمية وغيرها، وهي الامتيازات التي ساهمت في وصول العلامة التجارية لشركة الفردان للصرافة إلى حوالي 19 مليون شخص، فيما وصل عدد مشاهدات العلامة التجارية خلال العام الماضي إلى حوالي 62 مليون مشاهدة.

وتمتلك شركة مدى ميديا امتيازاً حصرياً للإشراف على اتفاقيات منح حقوق تسمية محطات النقل العام في إمارة دبي، وأحدثها محطات الخط الأزرق للمترو الذي يضم 14 محطة جاري العمل على تنفيذها حالياً ومن المقرر افتتاحها في 9/9/2029، ومن ضمنها محطتان مستقبليتان، ومحطة إعمار العقارية- الأيقونية، التي تعد الأطول في العالم بتصميمها الفريد من نوعه، والتي ستمتد على مساحة 10800 متر مربع، وستبلغ طاقتها الاستيعابية 160 ألف راكب يوميا وتقع في منطقة مرسى خور دبي.

تدعو شركة مدى ميديا المستثمرين والشركاء لاقتناص هذه الفرصة الاستثنائية التي تعزز من قدرتهم على الترويج لعلاماتهم التجارية، وتفتح أمامهم آفاق التميز والنجاح من خلال تعزيز القدرة على الوصول السلس والموثوق لخدماتهم أمام ملايين المستهلكين في إمارة دبي على اختلاف شرائحهم وتنوعها.

يذكر أن مدى ميديا هي شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2024، بموجب القانون رقم (20) لعام 2024، لإدارة وتنظيم وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، واستحداث المساحات الإعلانية الجديدة والفرص الاستثمارية المبتكرة بهدف تعزيز نمو القطاع.

نبذة عن شركة مدى ميديا

تأسست شركة مدى ميديا في شهر سبتمبر من عام 2024 بموجب القانون رقم (20) لسنة 2024 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي ودعم نموه، عبر إنشاء إطار عمل موحد لإجراءات التصاريح والعقود الإعلانية وتوفير الفرص الاستثمارية المبتكرة التي تتماشى مع أرقى الإجراءات التنظيمية والمعايير الفنية والجمالية التي تتبعها المدينة، ولتسهم في الوقت نفسه في طرح المزيد من المساحات الإعلانية المبتكرة، والارتقاء بمشهد الإعلانات الخارجية لآفاق جديدة.

منحت هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي شركة مدى ميديا بموجب عقد الامتياز صلاحية إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية في دبي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة ومعالجة كافة أنواع تصاريح الإعلانات الخارجية، والإشراف على اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام مثل المترو وترام دبي، بالإضافة لعدد من أصول البنية التحتية في الإمارة.

تحرص مدى ميديا على التركيز على الابتكار وتعزيز التحول الرقمي، لصياغة قطاع إعلانات خارجية عصري وجاهز للمستقبل، وذلك عبر تحفيز الامتثال للإجراءات التنظيمية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وبناء وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كبار مستثمري القطاع.

-انتهى-

#بياناتشركات