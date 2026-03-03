القاهرة- أعلنت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع عن إطلاق حملة "قوافل النور"، بالشراكة مع مؤسسة إبراهيم أ. بدران (IBF) ومعامل تحاليل NSA Labs، بهدف نشر قوافل طبية متنقلة على مستوى الجمهورية لتسهيل وصول الرعاية الصحية للقرى والمناطق النائية والمجتمعات الأكثر احتياجًا. تأتي هذه المبادرة في إطار دعم المجتمعات المحلية وتمكينها من الحصول على الخدمات الطبية المتنوعة بشكل أسرع وأكثر فعالية، بما يساهم في تعزيز التشخيص المبكر وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. تعتمد هذه الحملة على ڤودافون كاش كقناة رئيسية للتبرع خلال شهر رمضان فقط، بما يتيح لعملاء ڤودافون سهولة المشاركة. سيتم تقديم التبرعات مباشرة لمؤسسة إبراهيم أ. بدران لدعم القوافل الطبية خلال رمضان، لتحقيق أثر ملموس وسريع للمستفيدين.

تستمر القوافل الطبية ميدانيًا حتى منتصف مايو في تقدم خدمات متنوعة تشمل الكشوفات الطبية، الفحوصات التشخيصية، التحاليل المعملية، صرف الأدوية، ورصد الحالات الحرجة، مع تمويل التدخلات الجراحية اللازمة، إلى جانب متابعة الحالات المزمنة. تهدف الحملة التي تمتد من أول رمضان حتى منتصف مايو، لتعزيز الأثر الاجتماعي لمؤسسة ڤودافون مصر وتشجيع المشاركة المجتمعية لبناء مستقبل صحي عادل ومستدام.

ومن المتوقع أن تنفذ الحملة 27,000 كشف طبي ودعم 270 عملية جراحية حرجة، عبر نشر القوافل في محافظات مصر الـ 27 مع التركيز على المناطق الريفية والمجتمعات الأكثر احتياجًا. كما يشارك متطوعو ڤودافون في دعم القوافل ميدانيًا من خلال برنامج “يلا شارك” لتنظيم العمل وتيسير وصول الخدمات وتعزيز التوعية المجتمعية.

وتعليقًا على إطلاق هذه الحملة، قال المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع: “تمثل حملة “قوافل النور” فصلًا جديدًا ضمن رؤيتنا لتعزيز الشراكات الفاعلة التي تُمكّن المجتمع المدني من تقديم مشروعات رعاية صحية متميزة ومستدامة. إننا في مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع نحرص على توظيف مواردنا وشبكتنا لدعم المبادرات التي تُحدث فارقًا حقيقيًا على أرض الواقع، وتساهم في بناء منظومة رعاية أكثر شمولًا وكفاءة، خاصة في المناطق التي تعاني من فجوات في الخدمات الطبية.”

أضافت شهدان عرّام، أمين عام مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع: “تؤمن مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع بأن الرعاية الصحية حق لكل إنسان وليست امتيازًا. فمن خلال حملة رمضان بالشراكة مع مؤسسة إبراهيم بدران ومعامل تحاليل NSA Labs ، نوسع مظلة الخدمات الصحية لتصل للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات. تمتد الحملة على مدار ثلاثة أشهر عبر سلسلة من القوافل الطبية لتقديم الكشف والتحاليل وصرف العلاج، بما يضمن تدخلًا مبكرًا ورعاية مستدامة، وتمكين الأفراد من استعادة صحتهم ومواصلة حياتهم بكرامة وأمل.”

ومن جانبها، قالت علا إسماعيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إبراهيم أ. بدران :"تفخر مؤسسة إبراهيم بدران بهذه الشراكة التي تتيح لنا تسيير قوافلنا الطبية لكل محافظات مصر خاصة المناطق الأكثر احتياجًا. وفي إطار هذه الحملة، سنتولى تنفيذ الكشوفات والخدمات الطبية بالكامل طبقًا لأعلى معايير الجودة بالتعاون مع شركائنا في تلك الحملة، مع التركيز على الاكتشاف المبكر وتوفير العلاج ودعم جراحات الحالات الحرجة، إلى جانب متابعة الحالات المزمنة لضمان نتائج صحية أفضل

وأضاف الأستاذ شريف الاخضر رئيس مجلس ادارة معامل NSA Labs "في إطار مشاركتنا في هذه الحملة، سنتولى تقديم خدمات تشخيصية موثوقة تساهم في سرعة اكتشاف الحالات وتوجيهها للمسار العلاجي المناسب. إننا نؤمن بأن التكامل بين شركاء لديهم نفس الهدف يرفع جودة الخدمات ومعدلات وصولوها لمن يحتاجها بالفعل. إننا سعداء بهذه المشاركة التي ستتيح لنا خدمة أكبر عدد ممكن من المرضى على مدار ثلاثة أشهر كاملة في جميع أنحاء مصر.”

تغطي القوافل الطبية ست تخصصات رئيسية: طب الأطفال، الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، مع توفير الأدوية والفحوصات اللازمة لضمان تقديم خدمات متكاملة للمرضى في المجتمعات المستهدفة. كما تعمل على اكتشاف الحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا متقدمًا، وتوجيه الدعم لتغطية الجراحات الحرجة، مع متابعة الحالات التي تحتاج استمرارية في الرعاية لضمان تحسن المؤشرات الصحية وتقليل فرص الانتكاس أو المضاعفات.

وتجسد الحملة نموذجًا متكاملًا للتعاون يجمع بين تسهيل التبرع عبر التكنولوجيا، والخبرة الطبية لمؤسسة إبراهيم بدران ومعامل NSA Labs، إلى جانب الجهود التطوعية لموظفي ڤودافون، بما يساهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية وتحويل التبرعات إلى أثر قابل للقياس في حياة المستفيدين.

نبذة عن مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع:

أنشئت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع عام 2003 كأول مؤسسة غير هادفة للربح في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف منذ تأسيسها إلى دعم المجتمع المصري في مجالات متعددة، أبرزها التعليم والصحة، بالتعاون مع كبرى المؤسسات. واستثمرت المؤسسة نحو 700 مليون جنيه في مشاريع واسعة الأثر استفاد منها أكثر من 11 مليون مصري. كما تسعى ڤودافون مصر إلى تقديم خدمات اتصالات متطورة وتعزيز التواصل بين الأفراد وتطوير الأعمال، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية لدعم تقدم المجتمعات بشكل مستدام. وتشمل مبادراتها في التعليم إطلاق منصة "تعليمي" التي تقدم محتوى رقميًا للشباب والمعلمين وأولياء الأمور، والتي وصل عدد مستفيديها إلى 2.5 مليون شخص، إلى جانب برامج أخرى تهدف إلى تمكين طلاب وخريجي الجامعات من تطوير مهاراتهم الحياتية والرقمية وتجهيزهم لسوق العمل.

نبذة عن مؤسسة إبراهيم أ. بدران - مؤسسة طبية خيرية:

تأسست مؤسسة إبراهيم أ. بدران عام 2014كمؤسسة طبية غير هادفة للربح، على يد أسرة الطبيب الراحل د. إبراهيم بدران، وبمبادرة من أصدقائه وزملائه، بهدف استكمال رسالته الإنسانية في توفير الرعاية الصحية لمن لا يستطيع تحمل تكلفتها.

تنطلق المؤسسة من إيمان راسخ بأن الصحة حق وليست رفاهية، وتعمل وفق شعارها: “بنعالج لأبعد نقطة في مصر"، لضمان وصول الخدمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا في أنحاء الجمهورية. وخلال 11 عامًا من العمل، نفذت المؤسسة أكثر من 1,064 قافلة طبية في 26 محافظة، وقدمت خدماتها لما يزيد عن مليون مريض، وأسهمت في إجراء 2800 عملية جراحية، بفضل فريق طبي من أكثر من 600 طبيب وصيدلي متخصص في أكثر من 17تخصصًا، وبمساندة أكثر من 4350 متطوع. كما أن المؤسسة أنشأت 13 عيادة ثابتة قي 12 محافظة بجمهورية مصر العربية لاستدامة الخدمات الطبية في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

نبذة عن معامل nsa labs :

تعد NSA labsحدى كبرى وأعرق معامل التحاليل الطبية في مصر، حيث تأسست عام 1958، وتمتلك تاريخًا طويلًا من الخبرة والريادة في مجال التشخيص المعملي. عتمد المعامل على أحدث التقنيات والأجهزة الأوتوماتيكية المتطورة لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية في النتائج، مع تطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الجودة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

تقدم NSA Labs باقة متكاملة من الخدمات تشمل

التحاليل الطبية الروتينية والمتخصصة

الفحوصات المتقدمة والدقيقة في مختلف التخصصات

باقات الفحوصات الشاملة للأفراد والشركات

خدمة سحب العينات المنزلية وفق أعلى معايير السلامة والجودة

كما حصلت المعامل على اعتماد GAHAR (الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية)، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن اعتماد منشآت الرعاية الصحية في مصر وفقًا لمعايير الجودة الوطنية المعتمدة دوليًا، بما يعكس التزام NSA Labs المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وتحقيق التميز المؤسسي.

وتضم الشبكة عددًا كبيرًا من الفروع المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب معامل مركزية مجهزة بأحدث التقنيات، بما يضمن سرعة إصدار النتائج مع الحفاظ على أعلى درجات الدقة والموثوقية.

