دبي، الإمارات العربية المتحدة : تسعد إمباير ماركتس للخدمات المالية بأن تعلن عن حصولها على ترخيص الفئة 5 من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (رقم الترخيص 20200000254)، ضمن خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها المحلي ودعم التفاعل المنظّم مع عملائها في مختلف أنحاء الإمارات.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد تركيز FXEM على الامتثال التنظيمي والاستثمار في بنية تحتية قوية، بما يدعم ممارسات سوق تتسم بالمسؤولية في أحد أبرز المراكز المالية في العالم.

وفي تصريح له حول تلك الخطوة، أشار خالد عاصي، المدير العام لدى FXEM بقوله: "بالطبع، تمثل هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا ضمن مسارFXEM داخل دولة الإمارات، خاصة أنها لا تقتصر على الجانب التنظيمي، بل تجسّد القيم والمعايير التي نلتزم بتطبيقها في تعاملاتنا اليومية مع عملائنا، إلى جانب التركيز بشكل واضح على تعزيز حضورنا المحلي وفق نهج مؤسسي قائم على الوضوح و الاستدامة طويلة الأجل".

بالتوازي مع ذلك، تواصل إمباير ماركتس للخدمات المالية (FXEM) تطوير بيئة التداول لتلبية احتياجات العملاء الذين يقدّرون سهولة الوصول والمرونة عبر مختلف الأجهزة. إلى جانب توفير منصات ميتاتريدر المصممة لتمكين المتداولين من الوصول إلى أسواق متعددة عبر تجربة حساب تداول واحد.

من جانبه، أضاف عبد العزيز البغدادي مدير أبحاث السوق واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في FXEM، بقوله " على مدار أكثر من عقد، عملنا على تطوير خبرات مهنية وبنية تشغيلية تعكس المعايير التي يتوقعها العملاء من علامة تداول عالمية. ويأتي ترخيص الفئة 5 ليعزز قدرتنا على التفاعل مع عملائنا في دولة الإمارات ضمن إطار تنظيمي معتمد". وتابع بقوله " استطعنا، بفضل التزامنا بنهج خدمي متكامل وإتاحة منصات التداول، وترسيخ معايير تشغيلية واضحة؛ بناء علاقات قائمة على الثقة والاستدامة على المدى الطويل".

في إطار تنفيذ خططها المستقبلية، تعمل إمباير ماركتس للخدمات المالية على تعزيز حضورها في المنطقة من خلال توسيع قدراتها المحلية، ضمن نهج يضع العميل في صميم الأولويات، ويرتكز على الامتثال التنظيمي والانضباط التشغيلي وبناء علاقات طويلة الأمد.

حول FXEM

FXEM هي علامة تداول مشتركة بين مجموعة من الكيانات الكبرى؛ تركّز على تمكين العملاء من الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال بنية تحتية حديثة للتداول. FXEM علامة تجارية مسجّلة في المملكة المتحدة وتعمل بموجب رقم التسجيل UK00003769330، ضمن الفئة 36 (خدمات الوساطة المالية). وتخضع Empire Markets Limited للترخيص والتنظيم من قبل هيئة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس بموجب ترخيص رقم GB22200699. كما تخضع Empire Markets Financial Services LLC للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب ترخيص رقم 20200000254.

العنوان: مكتب 2804، الطابق 28، Single Business Tower، شارع الشيخ زايد، دبي، 04 57 51 496

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://www.fxem.com/

