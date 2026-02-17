دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ستيك، المنصة الرقمية الرائدة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إغلاق جولة تمويل من الفئة B بنجاح، بعد أن شهدت إقبالًا فاق التوقعات، حيث جمعت 31 مليون دولار أمريكي.

وقاد الجولة بنك الإمارات دبي الوطني، إحدى أكبر وأكثر المجموعات المصرفية موثوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بمشاركة نخبة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من بينهم صندوق الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي ، وشركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز، وبروبرتي فايندر، وSTV NICE، وشركة واعد فنتشرز وشركة جي إف إتش بارتنرز ليمتد، وشركة إلينغتون العقارية.

ويُعد هذا الاستثمار خطوة محورية في مسيرة ستيك، التي تعمل على تبسيط وتحديث طريقة الوصول إلى الاستثمار العقاري وتملّكه عبر الحدود، من خلال منصة تقنية مالية منظّمة. ومع تزايد إقبال المستثمرين حول العالم على فرص استثمارية واضحة وموثوقة في الأصول الحقيقية، تبرز ستيك كحل يربط رأس المال بفرص عقارية عالية الجودة في مختلف الأسواق العالمية.

وبإغلاق هذه الجولة، يرتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه ستيك حتى اليوم إلى 58 مليون دولار أمريكي، ما يعزز مكانتها كإحدى أسرع الشركات الرقمية نموًا في الشرق الأوسط.

وأضاف نيراج ماكين، رئيس قسم الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري في بنك الإمارات دبي الوطني: ​​"يظلّ الاستثمار في العقارات مكوّناً أساسياً في المحافظ العالمية، غير أنّ هناك فرصة لتحسين الطريقة التي يصل بها كثير من المستثمرين إلى هذه الأصول ويحصلون على قدر أكبر من الشفافية بشأنها. وقد بُنيت «ستيك» التكنولوجيا والبنية التحتية التنظيمية لتبسيط هذه العمليات وجعل الاستثمار العقاري المتقدّم أكثر سهولة واقتراباً من المستثمرين. إن استثمارنا الاستراتيجي في «ستيك» يمثّل خطوة مهمة في توسيع قدراتنا في الاستثمار الرقمي، بما يتوافق مباشرةً مع طموحنا أن نكون روّاداً رقمياً في المنطقة. ومن خلال صندوقنا للابتكار، نلتزم بإجراء مثل هذه الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز ثقافة الابتكار. كما ندرك تنامي الطلب على فرص الاستثمار العقاري الميسّرة، وتوفّر منصة «ستيك» حلاً متيناً ومتوافقاً وقابلاً للتوسّع نفخر بدعمه."

وأضاف رامي طبّارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ستيك: "لا ننظر لهذه الجولة كمجرد رأس مال إضافي، بل هي تتويج واعتراف حقيقي بالرؤية التي كرسنا كل طاقتنا لتحقيقها، ووجود شركاء بحجم بنك الإمارات دبي الوطني وشركة مبادلة للاستثمار وبروبرتي فايندر وشركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز وواعد فنتشرز وشركة جي إف إتش بارتنرز ليمتد وشركة إس تي في وإلينغتون العقارية معنا، يؤكد أن منطقتنا تؤمن بالأفكار الطموحة و قدرة التكنولوجيا على إعادة صياغة مفاهيم الاستثمار. نحن اليوم لا نبني منصة فحسب، بل نضع حجر الأساس لعصرٍ جديد في التملك العقاري؛ عصرٍ لا تعترف فيه الفرص بالحدود، ويصبح فيه بناء الثروة العقارية حقاً متاحاً للجميع بلا استثناء. وما حققناه اليوم ليس إلا بداية للآفاق الواسعة التي ستصنعها ستيك."

تمثل السعودية السوق الأهم والأسرع نموًا لستيك، مدعومة بأفضلية المبادرة التنظيمية وتزايد تدفقات رؤوس الأموال الدولية. في الربع الرابع من 2024، أصبحت ستيك أول منصة استثمارية منظّمة من هيئة السوق المالية السعودية تتيح للمستثمرين حول العالم الدخول إلى سوق العقارات في المملكة. منذ ذلك الوقت، أغلقت الشركة ثلاث صناديق عقارية في السعودية، وجذبت 6,930 مستثمرًا دوليًا وضخت أكثر من 416 مليون ريال سعودي في القطاع العقاري المحلي، مساهمة بذلك مباشرة في دعم طموح المملكة لجذب استثمارات محلية وعالمية أكبر.

أكد منار محمصاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ستيك: "تُعد المملكة العربية السعودية محركاً استراتيجياً لنمونا، وستتيح لنا هذه الجولة تعزيز حضورنا الاستثماري في المملكة عبر التوسع في قدراتنا المحلية، وتوسيع نطاق حلولنا المعتمدة من هيئة السوق المالية، بما يواكب الإقبال المتزايد من المستثمرين داخل الإقليميين والدوليين. ونحن ملتزمون بأن نكون شريكاً طويل الأمد في السوق السعودي، للمساهمة في ضخ رأس المال نحو فرص عقارية مميزة بما يتماشى مع طموح المملكة في فتح آفاق الاستثمار الأجنبي للجميع."

تواصل ستيك تنفيذ استراتيجيتها الدولية خارج دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين في أسواق مستقرة وسريعة النمو. ففي أكتوبر 2025، توسعت الشركة لتشمل سوق العقارات الصناعية في الولايات المتحدة، أحد أكثر الأصول استقرارًا عالميًا. وقد أثبتت النتائج المبكرة نجاح نموذج الاستثمار العابر للحدود الذي تتبعه ستيك، مع تزايد الطلب من المستثمرين على الأصول الأمريكية المولدة للدخل، وتأكيد قدرة المنصة على التوسع خارج الأسواق الإقليمية.

وفي الوقت نفسه تواصل ستيك توسيع خياراتها الاستثمارية. في أكتوبر 2025 أطلقت الشركة ستيك ون، منتج جديد يسهّل على المستثمرين التملك الكامل للعقارات عبر التطبيق وكذلك إدارة أصولهم بعد الشراء. يفتح هذا المنتج أبواب الاستثمار في عقارات فاخرة بدبي، بما في ذلك مشاريع كبار المطورين مثل إعمار وإلينغتون للعقارات ودبي القابضة، مع هياكل ملكية مبسطة وخطوات واضحة نحو التملك الكامل للعقارات الجاهزة.

كجزء من رؤيتها طويلة المدى لرقمنة دورة الاستثمار العقاري بالكامل، تعمل ستيك أيضًا على تطوير الترميز الرقمي للعقارات المنظمة بالتعاون مع بروبرتي فايندر، وقد حصلت بالفعل على الموافقة المبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة السيولة والشفافية والمرونة في تملك العقارات، من خلال تمكين المستثمرين من امتلاك حصص قابلة للتداول في أصول عالية الطلب كانت متاحة سابقًا للمستثمرين المؤسسيين فقط.

قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة التابعة لمنصة الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة: "نلتزم في مبادلة، من خلال صندوق الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع الاستثمارات من خلال دعم المنصات المبتكرة ذات الإمكانات العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس استثمارنا في ستيك هذا الالتزام، حيث ندعم الشركات التي تتمتع بأسس قوية وتطبق أسلوب عمل منظم ولديها القدرة على التوسع بشكل مستدام كمنصة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

و​​قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: "في إلينغتون، لطالما آمنا بأن مستقبل القطاع العقاري يكمن في التقاطع بين التميز في التصميم وإتاحة الوصول الذكي إلى رأس المال. تعيد منصة ستيك تعريف كيفية مشاركة المستثمرين في ملكية العقارات من خلال نموذج تقني منظم يتماشى مع تطلعات المستثمرين حول العالم. وتعكس مشاركتنا في هذه الجولة ثقتنا بالمنصات التي تعزز الشفافية، وتوسع نطاق الوصول، وترتقي بتجربة الاستثمار ككل. ومع استمرار التحول الرقمي في القطاع، نرى قيمة كبيرة في دعم البنية التحتية التي تسهم بمسؤولية في توسيع فرص الاستثمار العقاري، مع الحفاظ على الجودة والرؤية طويلة الأمد."

تستمر ستيك في تحقيق أداء قوي، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتجاوز 130٪ في حجم المعاملات وأكثر من 100٪ في الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية. وتخدم المنصة الآن أكثر من 2 مليون مستخدم من 211 جنسية في 181 دولة، مما يعكس انتشارها العالمي وثقة المستثمرين بها.

حول ستيك

تأسست ستيك في الإمارات عام 2021 وتوسعت إلى السعودية في الربع الرابع من 2024، لتصبح المنصة الرائدة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها. وتخضع المنصة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية فيما يخص الملكيات الجزئية، ولهيئة السوق المالية السعودية فيما يتعلق بتوزيع الصناديق الاستثمارية. تمكّنت ستيك من بناء مجتمع يضم أكثر من 2 مليون مستخدم من أكثر من 211 جنسية، وقد أتمّت أكثر من 250,000 عملية استثمار عبر أكثر من 500 عقار و4 صناديق عقارية خاصة ووزّعت أكثر من 55 مليون درهم إماراتي كعوائد إيجارية، كما تجاوزت قيمة معاملاتها العقارية 1.4 مليار درهم إماراتي حتى الآن.

حول بنك الإمارات دبي الوطني

تعد مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ولها تواجد في 13 دولة وتقدم خدماتها لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. واعتباراً من 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي الأصول 1.164 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل 316.5 مليار دولار أمريكي تقريباً). وتمتلك المجموعة عمليات في الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والنمسا، وألمانيا، وروسيا، والبحرين، ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا، بإجمالي 787 فرعاً و4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني العلامة التجارية الرائدة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات بقيمة علامة تجارية تبلغ 4.54 مليار دولار أمريكي

تخدم المجموعة عملائها (من الأفراد والشركات والحكومات والمؤسسات) وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية الإسلامية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، والأسواق العالمية والخزينة، وعمليات الوساطة. وتعد المجموعة مشاركاً رئيسياً في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية العالمية، حيث يتم إجراء 97% من إجمالي المعاملات والطلبات المالية خارج فروعها. كما تدير المجموعة "Liv"، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يضم ما يقرب من نصف مليون مستخدم، ويواصل كونه البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني هو الذراع الاستثماري للبنك (رأس المال الاستثماري)، أُطلق لدعم طموحاته الرقمية من خلال الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمؤسسات المبتكرة عبر الدول التي يعمل فيها البنك.

يُظهر بنك الإمارات دبي الوطني ريادة في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً يتماشى مع المعيارين الدوليين للتقارير المالية IFRS S1 وS2 إلى جانب ضمان الانبعاثات الممولة، ومن خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم من قبل "مصرف الإمارات الإسلامي" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والمتوافقة تماماً مع إرشادات الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني التفاعل مع المجتمعات ودعمها من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشنجر" (Exchanger) الذي أتم 10 سنوات في عام 2025 بمساهمة تجاوزت 160,000 ساعة في القضايا الاجتماعية لأكثر من 1.1 مليون مستفيد.

حول شركة مبادلة للاستثمار

تُعد شركة مبادلة للاستثمار مستثمرًا سياديًا يدير محفظة عالمية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تبلغ قيمة محفظة مبادلة حوالي 330 مليار دولار (حوالي 1,212 مليار درهم) وتشمل استثمارات في ست قارات وفي قطاعات وأصول متنوعة. وتستفيد الشركة من خبرتها وشراكاتها الطويلة لدعم النمو المستدام وتحقيق الأرباح، مع المساهمة في تنويع اقتصاد الإمارات وربطه بالأسواق العالمية.

حول MEVP

(Middle East Venture Partners (MEVP هي شركة رائدة لرأس المال الاستثماري ينصب تركيزها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدير MEVP أصولاً تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي وتستثمر في شركات التكنولوجيا المبتكرة في المراحل المبكرة ومراحل النمو عبر مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech)، وتكنولوجيا العقارات (Proptech)، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، والمنصّات/الأسواق الرقمية، والتنقّل (Mobility) وغيرها.

وقد دعمت MEVP منذ عام 2010 أكثر من 70 شركة في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع، حيث تواكب المؤسسين كشريك طويل الأمد في بناء شركات قابلة للتوسع ورائدة في فئاتها

حول بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي منصة رائدة في قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركز على بناء مستقبل شامل للعقار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا في المنطقة. هدفها الرئيسي هو تحسين أسلوب المعيشة في المنطقة. تربط المنصة ملايين الباحثين عن العقارات مع آلاف المتخصصين يوميًا، مقدمة تجربة سهلة تساعد المشترين والمستأجرين على اتخاذ قرارات أفضل.

ومنذ تأسيسها عام 2007، أصبحت بروبرتي فايندر شريكًا موثوقًا للمطورين والوسطاء والباحثين عن منازل. وبصفتها شركة تقنية رائدة، تواصل توفير بيئة تُمكّن الأفراد من الازدهار والمساهمة بشكل فعال في تطوير قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. للمزيد من المعلومات وبدء رحلتك العقارية، تفضل بزيارة www.propertyfinder.ae أو حمّل تطبيق بروبرتي فايندر.

عن واعد فنتشرز

واعد فنتشرز هي ذراع رأس المال الجريء لشركة أرامكو السعودية بقيمة 500 مليون دولار، وتستثمر في الشركات الناشئة التقنية في المملكة، وتعمل على توطين الابتكارات العالمية لتعزيز منظومة التقنية المحلية.

حول تكنولوجي فنتشرز السعودية (STV)

تأسست شركة تكنولوجي فنتشرز السعودية (STV) في 2018، وهي أكبر شركة استثمارية خاصة في قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تدعم STV نمو وتوسّع أكثر شركات التكنولوجيا ابتكاراً وتأثيراً في المنطقة عبر استراتيجيات وصناديق استثمارية متعددة.

عن جي إف إتش بارتنرز ليمتد

تُعد جي إف إتش بارتنرز المحدودة شركة إدارة استثمارات عقارية عالمية مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية ، وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرًا لها، وتدير أصولًا تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار أمريكي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتتخصص الشركة في الاستثمار الموضوعي في قطاعات الخدمات اللوجستية والمعيشة والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية، وتعمل وفق نموذج تشغيلي مزدوج يجمع بين إدارة الصناديق الاستثمارية والاستثمار في الحصص التشغيلية في الشركات المتخصصة ضمن هذه القطاعات. وتُعد الشركة مملوكة بالكامل لـ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب، المدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

عن شركة إلينغتون العقارية

إلينغتون العقارية، التي تأسست في دبي عام 2014، مطوراً عقارياً رائداً يركز على التصميم الفني والجودة العالية لتوفير أنماط حياة استثنائية. تتميز مشاريعها السكنية الفاخرة، المنتشرة في مواقع حيوية مثل وسط مدينة دبي ونخلة جميرا، بدمج الطابع الكلاسيكي مع الرؤى العصرية، مما يوفر تجارب سكنية مبتكرة تركز على جماليات التصميم والراحة.

