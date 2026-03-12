أشاد محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، بالنمو المتسارع والتوسع اللافت الذي يشهده قطاع الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية، مؤكدا نجاح المصانع المحلية في تعزيز حضورها التنافسي ووصول منتجاتها إلى أسواق دولية متعددة، وأشار أن القطاع يعد من القطاعات الأساسية الداعمة لمسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية ودعم المشاريع التنموية، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية وتلبية احتياجات قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.

جاء ذلك خلال إطلاق مصنع "بالرميثة للصناعات الحديدية" في عجمان أول شحنة تجارية للتصدير إلى منطقة الخليج، بحضور عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، والدكتور عادل بالرميثة ـ المؤسس والرئيس التنفيذي لمصنع بالرميثة، ومجموعة من مسؤولي المصنع.

وقام الحضور بجولة ميدانية في أقسام المصنع، اطلعوا خلالها على أبرز المنتجات والتقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج، إضافة إلى الخطط التوسعية للمصنع وجهوده في تعزيز انتشار منتجاته في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره من أبرز المصانع المتخصصة في قطاع الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وأشاد محمد الجناحي، بما تمتلكه إمارة عجمان ودولة الإمارات من مصانع متقدمة في قطاع الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية، واعتماد المصانع على أحدث التقنيات الصناعية الصديقة للبيئة، وتطبيق أفضل الممارسات في كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يعزز الاستدامة البيئية ويرفع من تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية، ويدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد صناعي متطور قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.

وقال "غرفة عجمان حريصة على دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، لاسيما في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، حيث بلغ عدد مصانع الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية في عجمان 190 مصنعا خلال العام 2025، ونمت عضوية المصانع الجديدة بنسبة بلغت 28% في مؤشر يعكس تنامي القطاع بشكل لافت، كما وصل عدد عضويات الغرفة من المصانع والشركات المرتبطة بقطاع صناعة وتجارة الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية 745 عضوية خلال العام 2025 وبنسبة نمو سنوي بلغت حوالي 5%.

وأكد أن الغرفة تعمل على تعزيز مشاركة المصانع والشركات في المعارض والفعاليات العالمية المتخصصة، بما يسهم في التعريف بمنتجاتها وفتح آفاق جديدة للتصدير وبناء الشراكات التجارية، إلى جانب توفير منصات وملتقيات تتيح التواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والعالمية".

وأفاد الدكتور عادل بالرميثة، أن منتجات المصنع تتمثل في "قضبان التسليح، والسبائك، والأنابيب"، موضحاً أن استراتيجية المصنع تشمل عدة محاور رئيسية منها "تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وبناء شراكات استراتيجية، وتطوير العمليات التشغيلية المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة"، كما يستهدف المصنع إنشاء مراكز توزيع إقليمية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتعزيز تنافسية المنتجات.

