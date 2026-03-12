التقرير يرصد تحوّلاً هيكلياً في البيئة العمرانية عالمياً نحو بنية تحتية حضرية على مستوى الأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدمج بين التخطيط والعمليات والاستدامة والتجربة الإنسانية

دبي في موقع فريد يؤهلها لقيادة هذه الحقبة الجديدة من الابتكار الحضري عبر ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لنمو تكنولوجيا العقارات من خلال "مركز دبي لتكنولوجيا العقارات"

استناداً إلى نتائج البحث، فتح "مركز دبي لتكنولوجيا العقارات" باب التقديم لبرنامجه الأول "منصة الانطلاق العالمية"، الذي يدعم أفضل شركات تكنولوجيا العقارات الدولية في مرحلة التوسع لدخول أسواق دبي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "مركز دبي لتكنولوجيا العقارات"، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي — المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وموطن أول مركز ابتكار لتكنولوجيا العقارات في المنطقة — وبالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم عن إصدار تقرير جديد بعنوان "تكنولوجيا العقارات 2033".

وحلّل التقرير 18 أجندة استراتيجية على مستوى دولة الإمارات والأمم المتحدة لرسم ملامح نموذج المرحلة المقبلة لنمو تكنولوجيا العقارات في دبي، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وخطة دبي الحضرية 2040. وأظهر التحليل، الذي أخذ في الاعتبار أيضاً الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وجود 833 نموذج عمل عالمياً قائماً في تكنولوجيا العقارات يركزون على تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي في القطاع العقاري. ومن اللافت أن حالتي عمل فقط من بين الحالات التي تم تحديدها تمثلان قيمة تتجاوز 53 مليار درهم سنوياً لاقتصاد دبي.

ويشير تقرير "تكنولوجيا العقارات 2033" إلى تحول هيكلي في البيئة العمرانية عالمياً، حيث لم تعد تكنولوجيا العقارات تقتصر على الأدوات والرقمنة، بل تتجه نحو بنية تحتية حضرية متكاملة على مستوى الأنظمة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين التخطيط والعمليات والاستدامة والتجربة الإنسانية، بما يعيد تعريف كيفية خلق القيمة في القطاع العقاري.

ويبرز التقرير أن دبي تتمتع بمقومات فريدة تؤهلها لقيادة هذا العصر الجديد من الابتكار الحضري، بدعم من أجندات استراتيجية واضحة، ومرونة تنظيمية يوفرها مركز دبي المالي العالمي، وإرث من التكيف المناخي في الإمارة، ونهج يستشرف المستقبل في الابتكار التقني، ورؤية اقتصادية عالمية تستهدف ترسيخ مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

وفي هذا السياق، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "يؤكد تقرير ’تكنولوجيا العقارات 2033‘ أن تكنولوجيا العقارات لم تعد مجرد عنصر داعم هامشي للقطاع، بل أصبحت محركاً للنمو الاقتصادي والإنتاجية والمرونة الحضرية. ويعزز هذا التقرير التزام مركز دبي المالي العالمي بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا العقارات والنمو الحضري المستدام، مع تسريع طموحات الإمارة لمضاعفة مساهمة القطاع في الاقتصاد بحلول عام 2033".

من جانبه، قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يؤكد تقرير ’تكنولوجيا العقارات 2033‘ مجدداً على التزام دبي بتأمين مستقبل قطاعها العقاري عبر الابتكار والبيانات والتقنيات المتقدمة التي تعزز الشفافية وثقة المستثمرين. ويتجلى هذا التوجه في ’مركز دبي لتكنولوجيا العقارات‘، الذي تم تأسيسه بالتعاون بين مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ’بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط‘. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما يعزز التنافسية العالمية ويضمن استدامة منظومة دبي العقارية على المدى الطويل".

ويقع "مركز دبي لتكنولوجيا العقارات" ضمن مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، ويقوم حالياً بتتبع مسار 231 شركة لتكنولوجيا العقارات مقرها دولة الإمارات، مع قاعدة قوية في مجالات الإدراج والاستثمار والتسويق. ويشير التقرير إلى إمكانات كبيرة للتنويع والتوسع في مجالات مثل المرونة المناخية، وتعزيز الإنتاجية، والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويوفر "مركز دبي لتكنولوجيا العقارات" بيئة متكاملة لاختبار الحلول المتقدمة في تكنولوجيا العقارات وتوسيع نطاقها وتصديرها عالمياً ومحلياً، لا سيما تلك المتوافقة مع المرونة المناخية والرفاهية والجيل الجديد من التنقل.

وتتلاقى طموحات دبي في مجال تكنولوجيا العقارات مع مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي، والتي تشمل تخصيص أكثر من مليون قدم مربعة لأكبر مركز للابتكار ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم. ويأتي امتداد مركز دبي المالي العالمي من منطقة "جيت ديستريكت" الحالية إلى منطقة "زعبيل" ضمن مسيرة دبي نحو أن تصبح واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) ورؤية المركز لعام 2030. كما يجسد هذا التوسع التزام دبي بالاستدامة من خلال التصميم الموفر لاستهلاك الطاقة، والبنية التحتية الذكية، وحلول التنقل المستدام.

