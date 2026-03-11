الصيرفي: نؤسس نموذجًا جديدًا للتنمية العقارية باستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه مصري (ما يعادل 1.4 مليار دولار أمريكي).

رزق: يمتد المشروع على مساحة تتجاوز 500,000 متر مربع، ما يتيح تصميم بيئة عمرانية متكاملة.

القاهرة، في إطار رؤية مشتركة ممتدة على المستوى الإقليمي، أعلنت باراجون | أدير، التحالف المصري السعودي الجامع بين الرؤية والتطوير بمعايير عالمية والاستثمار العقاري، عن إطلاق سُمو بوليفارد، الوجهة العمرانية المتجددة في القاهرة الجديدة، وذلك خلال احتفالية جمعت نخبة من القيادات. ويأتي المشروع كأحد أبرز الوجهات متعددة الاستخدامات في الشرق الأوسط، ليعكس التزام التحالف بتقديم نموذج تنموي متكامل يواكب تطلعات المدن الحديثة ويستجيب لاحتياجات الجيل القادم.

يقع المشروع في قلب مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة — إحدى أسرع المناطق العمرانية نموًا في مصر والأكثر جذبًا للاستثمارات الإقليمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وإمكاناتها طويلة المدى. لا يقتصر سُمو بوليفارد على كونه مشروعًا متعدد الاستخدامات، بل هو منظومة عمرانية حية صمم ليخدم الإنسان ويعزز جودة الحياة، وليمنح القاهرة منصة تجددية متكاملة قادرة على احتضان الطموحات والابتكارات.

وقال السيد/ عبدالرحمن بن عايض القحطاني، العضو المنتدب لشركة سمو للاستثمار: "إن دخولنا إلى السوق المصري اليوم، مُمثلاً في شركة أدير انترناشونال، لم يكن قرارًا عابرًا، بل جاء تتويجًا لقراءة استراتيجية معمّقة لمشهد اقتصادي واعد، وإيمانًا راسخًا بأن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها وجهة استثمارية لا يمكن تجاهلها على خريطة المنطقة. في سُمو للاستثمار."

وأضاف: "فنجاحنا الحقيقي يُقاس بما نتركه — أثرٌ ممتدٌ في حياة المجتمعات، وبصمةٌ راسخةٌ في مسيرة النهضة العمرانية. من هذا الإيمان انطلق 'سُمو بوليفارد'، مشروعٌ لا يحمل اسمًا فحسب، بل يحمل رسالة: السموّ بمعايير التطوير، السموّ بجودة الحياة، والسموّ بمكانة الإنسان في قلب المدينة. نُؤسّس لمستقبل مشترك تلتقي فيه رؤيتان على طموح واحد — وهو ما يجعل من 'سُمو بوليفارد' أكثر من مشروع عقاري؛ إنه أصيلة في صرح الشراكة المصرية السعودية، شراكةٌ نؤمن بقدرتها على إعادة رسم ملامح التنمية في المنطقة."

وصف المهندس/ باسل الصيرفي - نائب رئيس مجلس إدارة "باراجون | أدير" الرؤية المُحرّكة لهذا التحالف بقوله: الشراكة بين أدير إنترناشيونال - الذراع الاستثماري لمجموعة سمو القابضة - وشركة باراجون للتطوير في شركة باراجون أدير، قائمة على مبدأ التكامل، حيث يجمع هذا التحالف بين الخبرات المتنوعة والرؤى المشتركة للطرفين بهدف خلق قيمة مستدامة تعود بالنفع على المجتمع وتُسهم في دعم الاقتصاد. نعمل اليوم في قطاع عقاري مصري يُتوقع أن ينمو من 20 مليار دولار إلى أكثر من 33 مليار دولار بحلول 2029 — وسُمو بوليفارد يعد عنصر فاعل في هذا المستقبل. نحن نؤسس نموذجًا جديدًا للتنمية يجمع بين الاستدامة والابتكار والقيمة الاقتصادية، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 70 مليار جنيه مصري (ما يعادل 1.4 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وإمكاناتها طويلة المدى. نفخر بهذه الخطوة، والتي نعتبرها بداية مسار نطمح أن يتكرر في مشروعات مستقبلية تقدم مدنًا أكثر حيوية واستدامة."

وفي لإطار هذا قال المهندس/ بدير رزق، الرئيس التنفيذي لباراجون | أدير: إن التنمية الحقيقية في «باراجون | أدير» لا تقف عند حدود تشييد المباني، بل تتجاوزها لخلق نظم عمرانية متجددة تضع الإنسان في مركز الاهتمام. فالمكان الذي نعيش ونعمل فيه يشكّل طموحاتنا وعلاقاتنا وطريقة حياتنا، ومن هذا المبدئ جاء تطوير «سُمو بوليفارد». المشروع، الممتد على مساحة استراتيجية تتجاوز 500,000 متر مربع داخل «مستقبل سيتي»، ليس مجرد وجهة سكنية وتجارية، بل منظومة تجددية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والثقافة والترفيه في إيقاع حياة واحد. ومن خلال رؤية تصميمية تدمج بين الابتكار التكنولوجي، والبيئة العمرانية المستدامة، والتجارب الثقافية، نسعى إلى تطوير منظومة تجددية متكاملة تدعم نمط حياة أكثر توازنًا وجودة. كما نعمل عبر خطة تطوير تُنفذ على مراحل متتالية، على تحقيق قيمة مستدامة تُسهم في توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يجعل «سُمو بوليفارد» منصة حضرية ديناميكية تجذب المواهب وتدعم الاقتصاد الوطني، وتقدم نموذجًا جديدًا يعيد تعريف علاقة الإنسان بالمدينة."

تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المصري-السعودي في قطاع التطوير العمراني، من خلال تطوير منظومات تجددية متكاملة ومستدامة. ومع إطلاق مشروع «سُمو بوليفارد»، تتجسد الرؤية المشتركة لمدن الجيل القادم على الابتكار والاستدامة، والارتقاء الشامل بجودة الحياة.

-انتهى-

#بياناتشركات