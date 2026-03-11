​​​​​​الكويت، أعلنت طيران الجزيرة أن أول رحلة لها من مطار القيصومة (AQI) في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة الدولي (CAI) في مصر قد أقلعت صباح اليوم الأربعاء، وذلك في خطوة تهدف تسهيل السفر الآمن للمسافرين في ظل الظروف التشغيلية الحالية في المنطقة.

وكان على متن الرحلة 145 مسافراً توجهوا من الكويت إلى مطار القيصومة على متن موكب من أربع حافلات، ومن بعدها صعدوا على الطائرة المتجهة إلى القاهرة.

وجاء هذا في إطار جهود طيران الجزيرة لتسهيل تنقل المسافرين وضمان استمرارية السفر في ظل التوقف المؤقت لعمليات الطيران من مطار الكويت الدولي لأسباب تتعلق بالسلامة.

كما تعمل طيران الجزيرة على تسهيل عودة المسافرين من القاهرة إلى الكويت عبر المسار نفسه.

وتخطط الشركة لزيادة عدد الرحلات تدريجياً وتوسيع شبكة الوجهات التي يتم خدمتها من مطار القيصومة، حيث سيتم تشغيل رحلات إضافية إلى مصر والأردن، فيما من المتوقع إضافة رحلات إلى تركيا والهند ومدن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وفي تعليقه على هذا التطور، قال براثان باسوپاثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، الذي يتواجد حالياً في مطار القيصومة:"سعيدون بأن نمكّن المسافرين من السفر بأمان في ظل الظروف الحالية. هناك بطبيعة الحال طلب كبير من المسافرين الراغبين في السفر أو العودة إلى الكويت أو إلى أوطانهم، ونحن نبذل قصارى جهدنا لاستيعاب أكبر عدد ممكن منهم ضمن عدد المقاعد المتاح حالياً. وتواصل فرقنا العمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والجهات المعنية في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية لضمان التنسيق السلس لهذه الرحلات في الوقت الذي نعمل فيه على إضافة المزيد من الرحلات وفتح وجهات جديدة تدريجياً. ومع استمرار العمليات، تظل سلامة موظفينا وأطقمنا الجوية على رأس أولوياتنا. كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وشركة مطارات الدمام، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، ووزارة الداخلية، وجميع الجهات المعنية الأخرى على دورهم المحوري في إنجاح هذه الجهود."

وتدعو طيران الجزيرة المسافرين الراغبين في السفر إلى حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق طيران الجزيرة على الهاتف المحمول. كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال لطيران الجزيرة على الرقم 177 داخل الكويت أو +96522054944 للاتصال الدولي، مع العلم أن فترات الانتظار قد تكون أطول من المعتاد نظراً للارتفاع الكبير في حجم الاتصالات.

