  • اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
  • اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
  • اعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليهما.
  • الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية اضافية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.50 ريال قطري لكل سهم ليصل اجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال العام الى 90% من رأس المال المدفوع أي 0.90 ريال قطري للسهم الواحد.
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 واعتماد المكافأة المقررة لهم.
  • الموافقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2025.
  • الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه.
  • الموافقة على إنشاء برنامج لإصدار شهادات إيداع أو أدوات دين قصيرة بمبلغ إجمالي يصل الى 2.5 مليار ريال قطري بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.
  •  تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 20262028 بالتزكية، حيث تم اختيار الأسماء الآتية:

الأعضاء الغير مستقلين

  1. الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (ويمثل شركة المرقاب كابيتال)
  2. السيد/ عبداللطيف عبد الله زيد آل محمود (ويمثل دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع)
  3. السيد/ محمد عيسى حمد الحسن المهندي (شخصه)
  4. السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح (شخصه)
  5. السيد/ عبد الله سعيد محمد العيدة (ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري)
  6. السيد/ سريع ناصر راشد الكعبي (ويمثل مجموعة آل سريع القابضة)
  7. السيد/ خالد محمد أسد رحيمي العمادي (ويمثل شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات)
  8. الشيخ/ جاسم فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني (ويمثل شركة الفيصل الدولية للاستثمار)

الأعضاء المستقلين

  1. السيد/ ناصر عبدالله سعد آل محمود الشريف
  2. السيدة/ ميثة مبارك راشد الجبر النعيمي
  3. السيد/ فهد سعد شريدة الكعبي

 

