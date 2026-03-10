PHOTO
- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- اعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليهما.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية اضافية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.50 ريال قطري لكل سهم ليصل اجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال العام الى 90% من رأس المال المدفوع أي 0.90 ريال قطري للسهم الواحد.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 واعتماد المكافأة المقررة لهم.
- الموافقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2025.
- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه.
- الموافقة على إنشاء برنامج لإصدار شهادات إيداع أو أدوات دين قصيرة بمبلغ إجمالي يصل الى 2.5 مليار ريال قطري بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.
- تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2026 – 2028 بالتزكية، حيث تم اختيار الأسماء الآتية:
الأعضاء الغير مستقلين
- الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (ويمثل شركة المرقاب كابيتال)
- السيد/ عبداللطيف عبد الله زيد آل محمود (ويمثل دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع)
- السيد/ محمد عيسى حمد الحسن المهندي (شخصه)
- السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح (شخصه)
- السيد/ عبد الله سعيد محمد العيدة (ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري)
- السيد/ سريع ناصر راشد الكعبي (ويمثل مجموعة آل سريع القابضة)
- السيد/ خالد محمد أسد رحيمي العمادي (ويمثل شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات)
- الشيخ/ جاسم فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني (ويمثل شركة الفيصل الدولية للاستثمار)
الأعضاء المستقلين
- السيد/ ناصر عبدالله سعد آل محمود الشريف
- السيدة/ ميثة مبارك راشد الجبر النعيمي
- السيد/ فهد سعد شريدة الكعبي
