الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة السويدي إليكتريك للنقل وتوزيع الطاقة عن اكتمال تنفيذ وتسليم مشروع محطة السعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وانتقال المشروع حالياً إلى مرحلة التشغيل والصيانة. وتقع المحطة على بُعد 85 كم شرق مدينة الرياض، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 348.6 ميغا واط وقت الذروة. ويمثّل المشروع باكورة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) للشركة في منطقة الخليج، مما يعزز توسعها الاستراتيجي في الأسواق الواعدة للطاقة المتجددة.

وتسملت شركة السويدي إليكتريك للنقل وتوزيع الطاقة شهادة القبول الابتدائي المؤقت لمشروع السعد، الذي طورته الشركة لصالح شركائها في شركتي "جينكو باور" (Jinko Power) وشركة الغزالة للطاقة المحدودة، علمًا بأن المستفيد النهائي للمشروع هو الشركة السعودية لشراء الطاقة. واختصرت "السويدي إليكتريك للنقل وتوزيع الطاقة وقت التنفيذ من 24 شهرًا إلى 16.5 شهرًا. وعملت شركة "أو سي أيه" (OCA) كاستشاري للمشروع، الذي ضمّ قائمة الشركاء الرئيسيين من شركات "السويدي للمحولات" و"الفنار" و"سيمنز للطاقة" و"شنايدر إلكتريك العربية السعودية"، الأمر الذي يعكس مستوى عاليًا من التعاون بين مختلف الأطراف من أجل ضمان تنفيذ المشروع بسلاسة وإتقان.

إضافةً إلى محطة توليد الطاقة الشمسية، قامت السويدي إلكتريك بتصميم وتنفيذ محطة تحويل كهربائية بجهد 33/132 كيلوفولت، كما أنشأت خط نقل كهرباء هوائي بطول 600 متر. ويتضمن المشروع تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما في ذلك العاكسات وأنظمة تحويل الطاقة وبنية الربط مع شبكة الجهد العالي وأنظمة الحماية والتحكم المتطورة، لضمان أداء فعال وموثوق ومستدام.

وتُعد محطة السعد للطاقة الشمسية معيارًا إقليميًا جديدًا لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة في موقع واحد، من خلال نموذج متكامل للهندسة والتوريد والإنشاء (EPC). وقد تطلب تنفيذ المشروع تنسيقًا معقدًا لعمليات الشراء الدولي والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية والعمليات الميدانية في ظروف صحراوية صعبة، ما يبرز قدرة السويدي إلكتريك على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة ودمجها مع شبكات الجهد العالي تحت إدارة موحدة.

وقد تم إنجاز المشروع دون تسجيل أي إصابات أو حوادث توقف عن العمل، وهو ما يعكس ثقافة السلامة القوية لدى السويدي إلكتريك والتزامها الصارم بأفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية. كما تضمن التنفيذ برنامجًا متكاملًا للتدريب المهني وورش عمل تقنية للمهندسين المحليين وتدريبًا عمليًا على التشغيل، بما يسهم في بناء القدرات المحلية ودعم تطوير الكوادر البشرية في المملكة.

