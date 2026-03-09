في إنجاز جديد يعكس قوة نموذج أعماله القائم على إحداث تأثير يتجاوز حدود العمليات التشغيلية، حصد مركز حلول الأعمال العالمية (GBS+) لشركة هنكل مصر جائزة العمل التطوعي ضمن النسخة الثانية من “جائزة أثر” التي تنظمها CSR Egypt، لتكريم المؤسسات الأكثر تأثيرًا في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. وجاء الإعلان خلال الحفل الرسمي الذي جمع نخبة من قيادات القطاعين العام والخاص، احتفاءً بالمبادرات التي تُحدث تأثيرًَا إجابياً وقابلًا للقياس في المجتمع.

ويمثل هذا التكريم اعترافًا بالدور الاستراتيجي الذي يقوم به مركز حلول الأعمال العالمية (GBS+) ليس فقط كمركز تميز تشغيلي يدعم عمليات هنكل إقليميًا وعالميًا، بل كشريك فاعل في دفع أجندة التنمية المستدامة محليًا. فقد تجاوزت مساهمات موظفي المركز خلال عام 2025 أكثر من 2,500 ساعة تطوعية، ضمن برامج ممنهجة تستند إلى قياس الأثر وتعظيم الاستدامة، بما يعكس ثقافة مؤسسية تدمج بين الأداء التشغيلي والمسؤولية المجتمعية في منظومة واحدة متكاملة.

وتركزت مبادرات المركز على تمكين الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج دعم تعليمي وصحي وغذائي صُممت لتُحدث فارقًا طويل الأمد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا المتعلقة بالقضاء على الفقر، ومكافحة الجوع، وتعزيز الصحة وتحسين ظروف المعيشة، وتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل. وقد تم تنفيذ هذه المبادرات عبر شراكات فعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان استدامة النتائج وقابليتها للتوسع.

وخلال الحفل، تسلمت الجائزة السيدة شيرين علاء، رئيس مركز حلول الأعمال العالمية (GBS+) بالقاهرة، حيث أكدت في كلمتها: "يعكس هذا التكريم التزامنا بأن يكون مركز حلول الأعمال العالمية (GBS+) منصة للتأثير الإيجابي، وليس فقط مركزًا للتميز التشغيلي. فنحن في هنكل نسترشد بهدفنا المتمثل في تحمل روح الريادة من أجل خير الأجيال، ونؤمن بأن نجاحنا يُقاس بقدرتنا على خلق قيمة مستدامة للمجتمع بالتوازي مع تحقيق نتائج أعمال قوية. وما تحقق هو نتيجة ثقافة ترسّخ العمل التطوعي كجزءٍ أصيل من هويتنا، وإيمانٍ راسخ بأن تمكين الأطفال اليوم هو استثمار حقيقي في مستقبل أكثر استدامة."

وتُعد “جائزة أثر” منصة وطنية مرموقة تسلط الضوء على المبادرات التي تُحدث تغييرًا حقيقيًا وقابلًا للقياس، وتشجع المؤسسات على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في صميم استراتيجياتها. ويؤكد هذا الفوز مكانة مركز حلول الأعمال العالمية (GBS+) كنموذج يُحتذى به في توظيف إمكاناته البشرية والتشغيلية لإحداث أثر إيجابي مستدام.

ويعكس هذا الإنجاز رؤية المركز في أن يكون محركًا للقيمة الشاملة : قيمة للأعمال، وقيمة للمجتمع، وقيمة للمستقبل ويتم ذلك من خلال مبادرات تطوعية استراتيجية قابلة للقياس والتوسع، تسهم في دعم المجتمع وتعزيز فرص النمو والشمول، وتؤكد دور هنكل كشريك تنموي مسؤول في مصر وفي مختلف الأسواق التي تعمل بها حول العالم.

