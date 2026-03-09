القاهرة، مصر : حصلت شركة "تتراباك مصر" على جائزة "أثر" في فئة الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، وهي واحدة من أبرز الجوائز المصرية في مجالات الاستدامة والأثر الاجتماعي. وتأتي الجائزة، التي تنظمها مؤسسة CSR Egypt في نسختها الثانية، لتكريم المؤسسات والشركات التي تترك أثراً ملموساً على المجتمع والبيئة، دعماً لرؤية مصر 2030.

هذا التكريم يؤكد التزام تترا باك بشعارها "تحمي ما هو جيد"، الذي يمثل الهدف الذي تستند إليه ابتكارات الشركة وتوجهاتها، ويضع الاستدامة في صميم عملياتها. وينعكس ذلك في خارطة طريق الاستدامة التي تنفذها الشركة في مصر، والتي انطلقت عام 2023 من خلال عدد من المشروعات التجريبية بالتعاون مع شركتي "ZeroCarbon" و"Environ"، بهدف جمع 200 طن من عبوات المشروبات الكرتونية المستخدمة (UBC)، والتي حققت نتائج مشجعة. وفي العام نفسه، أُجريت دراسة شاملة بالتعاون مع شركة "CID" شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وأسهمت في وضع الأساس لأنظمة جمع قابلة للتوسع.

وانطلاقاً من هذه النتائج، أطلقت الشركة في عام 2024 مشروعاً تجريبياً موسعاً استهدف جمع 500 طن، تلاه تفعيل عمليات الجمع بالشراكة مع شركة "يونيبورد" (Uniboard). وتوّج هذا التعاون بإنشاء أول خط انتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة بمدينة السادات، باستثمارات بلغت 170 مليون جنيه مصري، وبطاقة تدوير سنوية تصل إلى 8,000 طن. وبحلول عام 2025، شهدت عمليات الجمع تسارعاً ملحوظاً لتصل إلى 3,555 طن، بما يعكس تقدماً ملموساً نحو دعم منظومة الاقتصاد الدائري في مصر.

واستكمالاً لهذه الجهود، أطلقت تترا باك في عام 2025 حملة "دوّر العلبة تدورلك" بالتعاون مع شركة "بيتي" احدى شركات المراعي، وشركة "جهينة"، و"يونيبورد"، وقد نجحت المبادرة في تمكين المستهلكين من المشاركة في إعادة التدوير من خلال تطبيق (Bekia)، مما ساهم في مضاعفة كميات الجمع خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى يناير 2026.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال ستيليوس موروجلاكيس، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر: "نحتفل هذا العام بمرور 45 عاماً على وجودنا في مصر، ويأتي هذا التكريم ليؤكد التزامنا المستمر بشعارنا 'تحمي ما هو جيد'، فهو ليس مجرد شعار، بل التزام ينعكس على جميع أعمالنا. من إطلاق أول خط لإعادة تدوير عبوات الكرتون في مصر عام 2024، وصولاً إلى نجاح حملة 'دوّر العلبة تدورلك' للمستهلكين في 2025، نواصل العمل لإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع المصري."

وتأتي هذه النجاحات المحلية امتداداً لمسيرة تترا باك العالمية في مجال الاستدامة؛ حيث نجحت الشركة خلال عام 2024 في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة بنسبة 25% (مقارنة بمستويات عام 2019)، مع رفع الاعتماد على الطاقة المتجددة في عملياتها إلى 94%. وبفضل استثمارات عالمية بقيمة 42 مليون يورو في البنية التحتية للجمع وإعادة التدوير، تواصل تترا باك دورها في حماية الموارد والحد من هدر الطعام من خلال 178 مليار عبوة تقدمها لعملائها حول العالم.

يأتي حصول تتراباك على جائزة 'أثر' ليؤكد ريادة 'تتراباك مصر'، على مدار أربعة عقود ونصف من الابتكار والتعاون للمساهمة فى ترك بصمة حقيقية ومستدامة.

