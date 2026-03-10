محفظة "ألفا ويف" تضم شركات رائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من بينها "سبيس إكس" (الاستثمار الأكبر لشركة ألفا ويف) و"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"سيريبراس" وغيرها

استثمار "جودان المالية" يسرّع إطلاق أعمال التأمين على الحياة المعتمدة بالكامل على الذكاء الاصطناعي لشركة ألفا ويف

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "جودان المالية"، إحدى شركات الشركة العالمية القابضة(IHC) ، عن أول استثمار استراتيجي لها بحصة تبلغ 50.1% في شركة إدارة الاستثمارات الأمريكية "ألفا ويف جلوبال".

وتشكل هذه الصفقة أول استحواذ استراتيجي منذ إطلاق "جودان المالية"، حيث ترسخ حضورها العالمي في مجال إدارة الأصول، ما يعزز مكانة المنصة كإحدى المؤسسات الدولية الرائدة في قطاع الخدمات المالية.

وتدير "ألفا ويف جلوبال" أصولاً تُقدّر قيمتها بنحو 29 مليار دولار أمريكي عبر أربعة مجالات رئيسية، تشمل الأسهم الخاصة، التأمين الخاص، والأسواق العامة، وقطاع التأمين. ويضم فريق الشركة 116 متخصصًا يعملون من خلال 11 مكتبًا حول العالم، وتتخذ من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا مقرًا رئيسيًا لها.

وتشتهر منصة الأسهم الخاصة التابعة لشركة "ألفا ويف" باستثماراتها الواسعة في شركات رائدة ذات إمكانات نمو مرتفعة تقود مشهد تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها "سبيس إكس" (الاستثمار الأكبر لشركة ألفا ويف) و"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"سيريبراس" و"رامب" و"لونغ ليك مانجمنت". كما تركّز الشركة على الاستثمار في المؤسسات المرشحة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمتلك مجموعة نشطة ومتخصصة في قطاع علوم الحياة.

وفي مجال التأمين الخاص، توفر "ألفا ويف" تمويلات مباشرة للشركات من خلال قروض خاصة ذات أولوية في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، بما يلبّي احتياجات الشركات التمويلية ويسهم في تحقيق تدفقات دخل مستقرة للمستثمرين.

وستواصل "ألفا ويف" العمل تحت قيادة فريقها الإداري الحالي برئاسة المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ريك جيرسون، إلى جانب المؤسّسيْن المشاركيْن نافروز أودواديا وريان خوري.

كما أعلنت الشركة مؤخراً تعيين فرانسيس سواريز، العمدة السابق لمدينة ميامي، رئيساً للشركة، في خطوة تعزز فريق قيادتها العليا.

وبدعم من "جودان المالية"، تستعد "ألفا ويف" لتسريع نمو قطاعها الذي تم تأسيسه حديثًا في الولايات المتحدة والمتخصص في التأمين على الحياة وحلول التقاعد المعتمدة بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا القطاع إلى إطلاق مزود لحلول التأمين على الحياة والتقاعد قائم على الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية، بما يسهم في إحداث تحول جذري في عمليات الاكتتاب والتوزيع وتجربة العملاء من خلال دمج شامل للذكاء الاصطناعي. ومع كون صناعة التأمين على الحياة في الولايات المتحدة ركيزة أساسية للأمن المالي الأمريكي منذ أكثر من قرنين، بات هذا القطاع اليوم مهيأً لابتكار جذري قائم على المبادئ الأولى، وتسعى ألفا ويف إلى إعادة تعريف مستقبل القطاع من خلال التكنولوجيا والذكاء القائم على البيانات.

وفي هذا السياق، عيّنت "ألفا ويف" جو نورتون، وهو أحد القيادات البارزة في قطاع التأمين، رئيسًا تنفيذيًا لأعمال التأمين لديها. وقد شغل نورتون سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة EquiTrust، إضافة إلى مناصب قيادية في كل من Guggenheim و FBL Financial و Athene

وقال معالي محمد حسن السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جودان المالية": " تمثل ألفا ويف نموذجًا للشركاء الذين نسعى إلى استقطابهم ضمن منصة جودان المالية؛ فهي شركة عالمية مرموقة تركز على الأداء، وتدعم مستقبل القطاع المالي. وبفضل قدراتها المتقدمة في مجالات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والأسواق العامة وقطاع التأمين، إلى جانب رؤيتها الواضحة لدفع الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، تُعد ألفا ويف شريكًا استراتيجيًا مثاليًا. ومن خلال هذا التعاون، سنسرّع وتيرة النمو، ونعزز الشراكات المؤسسية، ونفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين."

من جانبه، قال ريك جيرسون، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ويف جلوبال": "تمثل هذه الشراكة مع جودان المالية محطة مفصلية في مسيرة ألفا ويف، ونتطلع إلى الانطلاق معاً نحو مرحلة جديدة من النمو. وبفضل قاعدة رأس المال طويلة الأجل التي تتمتع بها جودان، إلى جانب محفظتها الاستثمارية العالمية الواسعة، نتمتع بموقع قوي يتيح لنا توسيع منصاتنا الاستثمارية وتعزيز حضورنا العالمي، ومواصلة دعم الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة لمستثمرينا ضمن نهج منضبط لإدارة المخاطر. إن رؤيتنا الأساسية التي تنطلق من قناعتنا بأن الذكاء الاصطناعي يمثل أعمق تحوّل في عصرنا تتماشى بشكل مباشر مع تركيز وخبرات جودان و الشركة العالمية القابضة."

من جانبه، قال فرانسيس سواريز، رئيس شركة "ألفا ويف جلوبال": "تجمع هذه الشراكة رأس المال العالمي بالابتكار القائم على التكنولوجيا والرؤية طويلة الأمد. ومع توسّع حضور ألفا ويف وإطلاق منصة التأمين الخاصة بها، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنّ دعم جودان المالية يعزّز قدرتنا على تقديم حلول استثمارية متميزة للمستثمرين والعملاء في الولايات المتحدة والدول الأخرى".

يمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية ضمن مسيرة "جودان المالية" لبناء منصة خدمات مالية عالمية واسعة النطاق، متنوعة الأنشطة، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين الخبرات الاستثمارية العالمية المتقدمة لشركة "ألفا ويف" وقاعدة رأس المال الراسخة لمنصة "جودان" ومحفظتها التي تضم حصص ملكية استراتيجية في عدد من المؤسسات المالية، تعزز الشراكة تطلعات الشركة لتشكيل مستقبل إدارة الأصول عالمياً، مع إتاحة فرص استثمارية نوعية للمستثمرين الدوليين.

نبذة عن "جودان المالية"

تأسست "جودان المالية" عام 2026 كشركة استثمارية عالمية متنوعة في قطاع الخدمات المالية، تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتندرج ضمن الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة. وتجمع "جودان المالية" تحت مظلتها حصص ملكية استراتيجية في قطاعات المصارف، والتأمين وإعادة التأمين، وإدارة الثروات والأصول، وأسواق رأس المال، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية، وذلك ضمن منصة موحدة صُممت لتعزيز قدرات التوسع، وترسيخ معايير الحوكمة، وتطبيق نهج منضبط في تخصيص رأس المال.

ومع استكمال عمليات نقل الأصول المخطط لها، يُتوقع أن تشرف "جودان المالية" على أكثر من 20 شركة في قطاع الخدمات المالية عبر أكثر من 13 دولة، تقدم خدماتها مجتمعةً لأكثر من 11 مليون عميل، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 870 مليار درهم (235 مليار دولار أمريكي).

وتستند "جودان المالية" إلى نهج منضبط في تخصيص رأس المال، وإدارة دقيقة للمخاطر، وتكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر محفظتها الاستثمارية. وتعزز المنصة كفاءة استخدام رأس المال، وتدعم النمو القابل للتوسع عبر الأسواق المتقدمة والناشئة، بما يتيح للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى منظومة خدمات مالية متنوعة ومهيأة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

نبذة عن "ألفا ويف جلوبال"

"ألفا ويف" هي شركة استثمارية عالمية تركّز على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والأسواق العامة. ويقود الشركة كل من ريك جيرسون، ونافروز أودواديا، وريان خوري. وتمتلك "ألفا ويف" مكاتب منتشرة في مدن عديدة حول العالم. ويستهدف صندوقها العالمي الرائد لرأس المال الجريء واستثمارات النمو، "ألفا ويف فنتشرز"، الاستثمار في شركات متميزة في مراحل رأس المال الجريء والنمو، ويسعى إلى ترسيخ مكانته شريكاً طويل الأمد داعماً للمؤسسين وفرق الإدارة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.alphawaveglobal.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

