الرياض: فازت شركة FBS بجائزة أفضل شركة لتنفيذ الأعمال الداخلية ضمن جوائز التصميم الداخلي التجارية في السعودية لعام 2026، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقيم في الرياض بحضور نخبة من المعماريين والمصممين وقادة قطاع البناء والتصميم. وتكرّم هذه الجوائز الشركات والمهنيين الذين يسهمون في تطوير البيئة العمرانية والإبداعية في المملكة من خلال الابتكار وجودة التنفيذ والأثر الملموس في المشاريع. وقد تسلمت الجائزة سارة بترجي، المدير العام للشركة، بحضور عدد من أعضاء فريق الإدارة

ويعكس هذا التكريم المكانة المتنامية التي رسختها FBS في السوق السعودي كشريك موثوق لتنفيذ مشاريع التصميم والبناء المتكاملة للمكاتب المؤسسية والمساحات التجارية. وخلال العام الماضي نفذت الشركة عدداً من المشاريع لصالح جهات حكومية وشركات كبرى في القطاع الخاص إضافة إلى شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة. ومن أبرز المشاريع التي ساهمت في هذا الإنجاز تنفيذ مشروع المقر الرئيسي لشركة كيركونكت لصالح بوبا العربية، ومشروع مكاتب وزير الطاقة، إضافة إلى مشروع برج مكاتب رؤى الحرم، حيث تميزت جميعها بإدارة مشاريع دقيقة والالتزام بالجداول الزمنية ومعايير عالية في جودة التشطيبات.

والجدير ذكره أن FBS تأسست عام 2012، ونجحت منذ ذلك الحين في تنفيذ أكثر من 70 مشروعاً متكاملاً في مختلف مناطق المملكة. وخلال عامي 2025 و2026 سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 85 في المئة، كما تجاوزت 600 ألف ساعة عمل آمنة دون تسجيل أي إصابات عمل جسيمة. وقالت المير العام سارة بترجي إن هذا التكريم يعكس التزام فريق العمل بالدقة والجودة في تنفيذ المشاريع، مؤكدة استمرار الشركة في دعم تطوير البيئة العمرانية في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

#بياناتشركات