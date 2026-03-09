أبوظبي، أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع "مجموعة لولو"، لتطوير مشاريع تجارية متنوعة بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون درهم إماراتي، وذلك في إطار تعزيز منظومة الوقف المستدام وتعظيم العوائد الاستثمارية للأصول الوقفية.

ووقع مذكرة التفاهم أشرف علي موسليام المدير التنفيذي لمجموعة لولو وسعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي"، بحضور يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة "مجموعة لولو" ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي" ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه ضمن فعاليات حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها الهيئة مطلع شهر رمضان الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتزامناً مع "عام الأسرة".

وبموجب المذكّرة المُوقّعة، ستقوم "أوقاف أبوظبي" بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع، فيما تتولى "مجموعة لولو" تطوير وتنفيذ مشاريع تجارية متنوعة على هذه الأراضي، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة تدعم أهداف الهيئة في تنمية الأصول الوقفية وتعزيز أثرها الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه الاستراتيجي الأوسع للهيئة نحو بناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص، تقوم على توظيف الخبرات الاستثمارية والتشغيلية لتعظيم القيمة المضافة للأصول الوقفية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات في إدارة واستثمار الوقف، ويعزز دوره كأداة تنموية عصرية تُسهم في دعم الأولويات الوطنية.

شراكة تنموية مستدامة

وقال سعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي:

"تجسّد هذه الاتفاقية نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث نوظف الأصول الوقفية ضمن إطار استثماري مستدام يعزز من كفاءتها ويضاعف أثرها التنموي. ونعمل من خلال هذه المشاريع على بناء منظومة وقفية أكثر نضجاً واستدامة، تواكب التوجهات الاقتصادية للإمارة وتدعم مستهدفات التنمية الشاملة".

وأضاف: "إن توفير الأراضي الوقفية لتطوير مشاريع تجارية ذات جدوى اقتصادية عالية يعكس نهج الهيئة في تحويل الوقف إلى رافعة تنموية مستدامة، تضمن استمرارية العوائد وتعظيم أثرها الاجتماعي عبر الأجيال".

من جانبه، أكد يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة "مجموعة لولو" أهمية هذه الشراكة كونها تعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن تطوير مشاريع تجارية على أراضٍ وقفية يمثّل نموذجاً متقدماً للاستثمار المسؤول الذي يجمع بين الجدوى الاقتصادية وتحقيق قيمة مجتمعية طويلة الأمد.

وأوضح أن المشاريع المُزمع تطويرها ستلتزم بأعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، بما يعزز من قدرتها على تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة تسهم في دعم أهداف الوقف وتعزيز مساهمته في التنمية الاجتماعية.

تعظيم الأثر الوقفي

وتمثّل مذكرة التفاهم تطبيقاً عملياً لجهود "أوقاف أبوظبي" الرامية إلى إعادة إحياء الوقف بصيغة عصرية قائمة على الحوكمة الرشيدة والاستثمار المؤسسي، بما يضمن الحفاظ على الأصول وتنميتها وتحقيق عوائد مستدامة تُوجَّه لدعم المبادرات والبرامج ذات الأولوية.

وتسعى الهيئة من خلال هذا النموذج إلى ترسيخ مفهوم الوقف كأداة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ثقة المجتمع والشركاء في كفاءة إدارة الأصول الوقفية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

نبذة عن أوقاف أبوظبي:

تأسست ”أوقاف أبوظبي“ في مايو 2023، بهدف تطوير قطاع الأوقاف من خلال تعظيم الأثر الاجتماعي والمالي للأصول الوقفيّة في المجتمع عبر الاستثمارات والشراكات الرامية إلى تحقيق قيم الاستدامة.

وبالإضافة إلى إدارة جميع العمليات والأنشطة الوقفيّة، تتولى أوقاف أبوظبي مهام الوصاية المالية على ثروات القُصَّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاجتماعي.

وتعمل أوقاف أبوظبي كذلك على ترسيخ ثقافة الوقف، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات تسلط الضوء على دورها في إدارة واستثمار الأوقاف وأموال القُصَّر، بما يواكب أفضل المعايير ويعزز مكانة إمارة أبوظبي كنموذج رائد في تطوير منظومة وقفية حديثة ذات أثر تنموي مستدام.

