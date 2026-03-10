القاهرة : أعلنت بساطة، الشركة الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية اليومية للمستخدمين، وذلك من خلال توسيع خدمات الإيداع والسحب عبر شبكة نقاط البيع التابعة لها لتشمل جميع المحافظ الإلكترونية، بعد أن كانت الخدمة مقتصرة سابقًا على محفظة فودافون كاش فقط. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة في التوسع بخدماتها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين، بما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع المدفوعات الرقمية في السوق المصري.

وتعكس هذه الخطوة تطورًا نوعيًا في منصة بساطة، حيث لم يعد العميل مقيدًا بمكان محدد لإجراء معاملاته، بل أصبح بإمكانه إجراء عمليات السحب والإيداع بسهولة وسرعة عبر شبكة تجار بساطة الواسعة، والتي تضم أكثر من 120,000 نقطة بيع. وتأتي هذه التوسعة مدعومة بقاعدة مستخدمين ضخمة تتجاوز 40 مليون مستخدم ومحفظة إلكترونية مفعّلة، مما يعزز دور بساطة كمحرك رئيسي لربط الاقتصاد الرقمي بالتعاملات النقدية اليومية للأفراد.

وتعليقاً على هذا الإطلاق ، صرّح السيد/ كريم شحاتة، العضو المنتدب لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية: "أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة لتسهيل حياة الناس، ومن هذا المنطلق يسعدنا في بساطة توسيع خدمات الإيداع والسحب لتشمل جميع المحافظ الإلكترونية عبر شبكة نقاط البيع التابعة لنا. تهدف هذه الخطوة إلى إتاحة معاملات مالية أسرع وأكثر مرونة، بما يعزز تجربة المستخدم ويجعل التعاملات اليومية أكثر سهولة وسلاسة في أي مكان داخل مصر.” وأضاف” :يعكس هذا التوسع التزام بساطة المستمر بتقديم حلول دفع مبتكرة تخدم مختلف فئات المجتمع. نحن نسعى للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين، وندرك أهمية هذه الخطوة في تعزيز دور بساطة كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع المدفوعات الرقمية، ليس فقط على مستوى السوق المصري، ولكن على مستوى المنطقة ككل.”

وتوفر بساطة حالياً منظومة دفع متكاملة تشمل أكثر من 3,200 خدمة مختلفة، تغطي الاحتياجات الحيوية بدءاً من سداد فواتير المرافق والمصروفات التعليمية، وصولاً إلى خدمات التأمين ، وحلول التقسيط بنظام "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" (BNPL). ومن خلال هذا التحديث الأخير، تتحول نقاط بيع بساطة إلى "مراكز مالية مصغرة" تخدم جميع مستخدمي المحافظ الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الفروع التقليدية ويزيد من كفاءة الدورة المالية للأفراد والتجار على حد سواء.

وتجدر الإشارة إلى أن بساطة شهدت تطورًا ملحوظًا منذ عام 2022 من خلال شراكتها الاستراتيجية مع فودافون مصر، والتي بدأت باستحواذ الأخيرة على حصة تبلغ نحو 10% من أسهم الشركة، في خطوة تعكس النجاح التشغيلي والرؤية المستقبلية الواعدة لـبساطة. ويؤكد هذا التطور التزام الشركة المستمر بتقديم تجربة دفع أكثر مرونة وسهولة لجميع عملائها في مصر، إلى جانب دورها في دعم الشمول المالي وتوفير حلول دفع عملية تتناسب مع الاستخدامات اليومية للمستخدمين.

