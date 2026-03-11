ضمن مشاركتها في MIPIM 2026، أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان ترسية الحزمة الرابعة من برنامجها الاستثماري، مؤكدة اختيار تحالف تقوده شركة رتال للتطوير العمراني لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بطابع سكني في قلب الحي الثقافي بالحديقة. ويأتي المشروع المُرتقب مدعومًا بصندوق استثماري تديره شركة الأول للاستثمار، بقيمة إجمالية تتجاوز 3.2 مليار ريال سعودي (850 مليون دولار). وقد أُنجزت الترسية في نوفمبر 2025، فيما تعمل الأطراف حاليًا على استكمال الاتفاقيات النهائية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن برنامج الاستثمار العقاري الأوسع لحديقة الملك سلمان. وخلال MIPIM 2026 أعلنت المؤسسة أيضًا بأنه سيتم العمل على إطلاق حزم استثمارية تتجاوز قيمتها 14.2 مليار ريال سعودي (3.8 مليار دولار) مع القطاع الخاص في عدة مناطق داخل الحديقة؛ مما يرفع إجمالي الاستثمارات المبرمة حتى الآن إلى أكثر من 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) ضمن خمس حزم تطوير رئيسية.

إطار استثماري منظم يقوده نموذج الصناديق

تواصل حديقة الملك سلمان ترسيخ نموذج استثماري يقوم على حوكمة واضحة وآليات طرح شفافة، بما يدعم إنشاء منصة استثمارية جاذبة لمشروعات التطوير الحضري الكبرى في قلب مدينة الرياض. ويعتمد البرنامج الاستثماري للمؤسسة على مجموعة من الأدوات، تشمل صناديق استثمارية، وشراكات تطوير مقابل الأراضي، وتحالفات تطوير دولية؛ مما يتيح مشاركة واسعة وفعالة للقطاع الخاص في مشاريع الحديقة.

أما الحزمة الرابعة، فتنص ترسيتها على إنشاء نموذج قائم على صندوق استثماري خاضع لتنظيم هيئة السوق المالية، حيث تسهم مؤسسة حديقة الملك سلمان بقطع الأراضي، فيما يقدم شركاء القطاع الخاص رأس المال وخبرات التطوير. وقد جاءت الترسية بعد عملية طرح تنافسية دقيقة، جرى خلالها تقييم العروض وفق معايير الجدوى والمالية، وجودة التصميم، والقدرة على التنفيذ، بما يعزز الشفافية ويضمن تحقيق قيمة طويلة المدى.

وجهة حضرية بالقرب من الحي الثقافي: سكن وضيافة ومكاتب وتجارب تجارية

وبموجب الاتفاقية المقترحة، ستتولى رتال قيادة تطوير المشروع بالتعاون مع عدد من الشركاء المتخصصين، منهم:

أساسات، وهي شركة تطوير عقاري ذات توجه ابتكاري متخصصة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية الراقية.

بريق الرتاج، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، والمتخصصة في تنفيذ مشاريع سكنية وضيافة ومشاريع متعددة الاستخدامات على نطاق واسع وبمعايير عالية.

وسيضم المشروع حيًا حضريًا متكاملًا يشمل:

أكثر من 600 وحدة سكنية

ما يزيد عن 140 غرفة فندقية

نحو 50 ألف م2 من المكاتب

مساحات تجارية وتجارب مميزة للمطاعم والمقاهي

ويقع المشروع بالقرب من معالم ثقافية رئيسية، من أبرزها المجمع الملكي للفنون، ليكون جزءًا متكاملًا من منظومة الحديقة الثقافية والفنية ونمط الحياة الذي تقدمه.

مع تسارع التنفيذ… مرحلة جديدة من الفرص

تواصل حديقة الملك سلمان التقدم بثبات من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، مع تحقيق تقدم ملموس في أعمال البنية التحتية، وتطوير المساحات العامة، والأصول الثقافية الرئيسة. ويمنح الاستثمار المبكر في فرص التطوير الحديقة موقعًا مميزًا ضمن منظومتها الحضرية المستقبلية، خاصة مع تقدم تنفيذ البنية التحتية، حيث تم حتى الآن ترسية 93% من حزم الإنشاءات المرتبطة بها، مع تزايد وضوح خطط التطوير في مختلف مناطق الحديقة.

ومع ترسية المناطق الأولى متعددة الاستخدامات وبدء تنفيذها، تتجه الحديقة إلى طرح مجموعة من فرص التطوير الجديدة عالية القيمة، وتشمل:

منطقة أبراج مميزة تطل على القلب الأخضر للحديقة الممتد على مساحة 11 كم²

مجتمع جولف بمعايير بطولات وحي سكني فاخر

منطقة متعددة الاستخدامات تضم ساحة فعاليات متكاملة مع مرافق MICE

أحياء سكنية إضافية متصلة بالمترو ضمن مفهوم مدينة الـ15 دقيقة

تصريحات تنفيذية

قال جورج تناسييفيتش، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان:"تمثل هذه الترسية خطوة جديدة في مسيرة تطوير حديقة الملك سلمان. فمن خلال الشراكة مع تحالف يجمع خبرات تطوير محلية قوية واستثمارات مؤسسية طويلة الأجل، نواصل العمل على بناء أحياء حضرية متكاملة تضع الثقافة وجودة الحياة والقيمة المستدامة في جوهرها. كما يسعدنا حجم الاهتمام والنقاشات المستمرة حول فرص الاستثمار في الحديقة، ونتطلع إلى أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية للمشهد الثقافي والعمراني للحديقة."

ومن جانبها، قالت شركة رتال للتطوير العمراني:"يشرفنا التعاون مع مؤسسة حديقة الملك سلمان في هذا المشروع البارز. وتعكس هذه الفرصة نضج سوق الاستثمار العقاري في المملكة، كما تعكس ثقتنا في المشاريع الحضرية متعددة الاستخدامات التي تقودها الثقافة، باعتبارها محركًا للعوائد المستدامة ولإحداث أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمعات."

كما علق الأول للاستثمار:"نفخر بدعم تطوير هذا الحي المميز داخل حديقة الملك سلمان عبر هيكل صندوق استثماري يجمع بين رأس مال طويل الأجل وشركاء تطوير ذوي خبرة والتزام مشترك بصناعة الأماكن المتميزة. ونسعى من خلال استثماراتنا إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة، إلى جانب الإسهام في إثراء المشهد الثقافي لمدينة الرياض ودعم مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030."

من جهتها، قالت شركة أساسات:"نعتز بالمشاركة في فرص التطوير التي تتيحها حديقة الملك سلمان، والتي تعد أحد المشاريع البارزة التي ترسي معايير جديدة لوجهات الثقافة وأسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية. وتلتزم شركة أساسات بالإسهام في تطوير مشاريع تجمع بين الابتكار والجودة وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ومن خلال شراكات قوية ومعرفة عميقة بالسوق المحلي، نسعى إلى دعم المشاريع التي تعزز المجتمعات وتسهم في تحقيق مستهدفات المملكة ضمن رؤية 2030."

وفي السياق ذاته، علقت شركة بريق الرتاج قائلة:"نفخر بدعم مشاريع حديقة الملك سلمان، والتي تعد معلمًا بارزًا يعيد تعريف مفهومي الثقافة ونمط الحياة في المملكة العربية السعودية. إذ تلتزم بريق بتعزيز تجربة العملاء وتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار والكفاءة في جميع مشاريعها. ومن خلال شراكات قوية وخبرة عميقة بالسوق المحلي، نسهم في تمكين المشاريع التي تعزز المجتمعات وتدعم طموحات المملكة ضمن رؤية 2030."

عن حديقة الملك سلمان

تعد حديقة الملك سلمان أحد أكبر مشاريع التحول الحضري في العالم، حيث تجمع بين الطبيعة والمدينة والإنسان في مساحة واحدة متكاملة في قلب الرياض. وتسهم الحديقة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع حيوي يتمتع بجودة حياة عالية. حيث تمتد الحديقة على مساحة 17.2 كم2، لتضم مجموعة واسعة من المرافق الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية، إلى جانب المرافق التجارية والسكنية، لتكون وجهة نابضة بالحياة للزيارة والاستكشاف والعمل والعيش.

عن شركة رتال للتطوير العمراني

تعمل شركة رتال للتطوير العمراني منذ عام 2012م على تطوير مشاريع سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات عالية الجودة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. إذ تركز على إنشاء بيئات حضرية متكاملة تعزز الترابط، وتدعم الحيوية الاقتصادية، وتوفر مقومات العيش المستدام على المدى الطويل. وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة، تضع رتال الاستدامة والبحث المتخصص والتصميم المتمحور حول الإنسان في صميم جميع مشاريعها. كما تجمع مشاريعها بين الابتكار المعماري والتخطيط الحضري الاستراتيجي للاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، مع الإسهام في تعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات. ومن خلال منهجية تنفيذ احترافية ورؤية تصميمية مستقبلية، تواصل رتال ترسيخ معايير جديدة لتنمية حضرية مستدامة وشاملة ومهيأة لمتطلبات المستقبل.

عن الأول للاستثمار

يُعد الأول للاستثمار الذراع الاستثمارية لبنك الأول أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والتابع لمجموعة HSBC، حيث تمتد جذور البنك لأكثر من 100 عام. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات إدارة الاستثمارات والاستشارات وهيكلة الصفقات، سواءً وفق الأطر التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتغطي خدمات إدارة الأصول لدى الأول للاستثمار مختلف فئات الأصول والأسواق الجغرافية، من خلال الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة. وتشمل استراتيجياتها الاستثمار في الأسهم، وأسواق النقد، والدخل الثابت، والاستثمارات متعددة الأصول، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، والعقار، والأسواق الخاصة.

واليوم، تدير الأول للاستثمار أصولًا تتجاوز قيمتها 35 مليار ريال سعودي لصالح عملائها، كما تقدم خدماتها لمئات العملاء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الشركات الوطنية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، ومديرو الأصول، وصناديق الثروة السيادية.

شركة أساسات للتطوير العقاري

تأسست شركة أساسات للتطوير والتطوير العقاري في عام 2004م، وتعمل في العديد من الأنشطة التجارية والعقارية، بما في ذلك الوكالات التجارية، والتوريدات، وأعمال الهدم، على سبيل المثال لا الحصر، ضمن ثلاثة مجالات رئيسية:

1. حلول خدمات الأغذية الاحترافية

بالتعاون مع شركة Ibericafrio, Lda البرتغالية، التي تمتلك خبرة تزيد على 45 عامًا، نقوم بتصميم وتوريد وصيانة المشاريع العادية والضخمة الخاصة بقطاع خدمات الأغذية. ونعمل حصريًا مع أفضل معدات خدمات الأغذية الأوروبية المستخدمة في تحضير وتخزين المنتجات الغذائية للأغراض التجارية. وتشمل هذه المعدات معدات الطهي، ومعدات التخزين والمناولة، ومعدات غسيل الأواني، ومعدات تحضير الطعام والمشروبات، ومعدات التقديم.

2. المعدات الطبية

بالتعاون مع شركة Perino, Lda البرتغالية، التي تمتلك خبرة تزيد على 40 عامًا في تزويد أفضل العيادات والمستشفيات في العالم، نقوم بتصميم وتوريد وتركيب وصيانة المعدات الطبية. ونعمل فقط مع أفضل العلامات التجارية العالمية في مجالات تشمل الأشعة، والموجات فوق الصوتية، ومراقبة القلب، والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، وأجهزة التنفس الصناعي، والأنظمة الرقمية للكشف والتشخيص، ومختبرات التحاليل السريرية، إضافة إلى مجالات متخصصة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وبنوك الدم، وطب الأسنان، والأمومة والولادة، وغرف العمليات، وطب العيون وغيرها.

3. التطوير العقاري

يمتلك فريقنا الداخلي من الخبراء خبرة واسعة وسجلًا حافلًا في تطوير المشاريع العقارية، حيث يقوم الفريق بإعداد النماذج المالية والتشغيلية للمشاريع حتى مرحلة الإغلاق، والتسويق للمستثمرين المحتملين، والإشراف على جميع مراحل تنفيذ المشروع حتى اكتماله.

عن شركة بريق الرتاج العقارية

تأسست شركة بريق الرتاج في عام 2011، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة المشاريع العقارية، وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها. وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات ومحفظتها المتنوعة، تركز الشركة على تطوير وجهات نابضة بالحياة تتجاوز المفهوم التقليدي للعقار.

وتنفذ بريق الرتاج مشاريع مبتكرة عبر عدة قطاعات، تشمل السكني والتجاري والضيافة والتجزئة والتعليم والصناعة، إضافة إلى المشاريع متعددة الاستخدامات، والتخطيط العمراني، والإسكان الاجتماعي.

وتواصل بريق الرتاج تطوير المشهد الحضري في البحرين من خلال مشاريع تنموية ذات رؤية مستقبلية تركز على الجودة والاستدامة وقيم المجتمع.

للتواصل الإعلامي:

سايمون شو – رئيس إدارة التواصل والتسويق

مؤسسة حديقة الملك سلمان

البريد الإلكتروني: shaws@kspf.gov.sa

نجلاء العتيبي – المدير التنفيذي للتواصل

مؤسسة حديقة الملك سلمان

البريد الإلكتروني: alotaibin@kspf.gov.sa

-انتهى-

#بياناتشركات

[1] تخضع الصفقة المُرتقبة لاستكمال المفاوضات والحصول على الموافقات اللازمة وإبرام الاتفاقيات النهائية.