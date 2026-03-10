الشارقة: في خطوة تعكس التزامها المتواصل بالمسؤولية الإنسانية، أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع، ومقرها دولة الإمارات والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إتمام عملية إجلاء وإعادة عدد من المواطنين الأوروبيين العالقين في دولة الإمارات إلى بلدانهم، عبر رحلة انطلقت من مطار الشارقة الدولي، وذلك بالتعاون مع شركتيها التابعتين ICATT ريسبونس بلس وبروميثيوس ميديكال إنترناشونال، وفي ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها حركة الطيران العالمية.

وركزت العملية المنسقة بشكل خاص على مساعدة الركاب الأكثر احتياجاً للدعم، بما في ذلك مواطن بريطاني مسن، وعائلات لديها أطفال صغار، إضافة إلى أفراد يحتاجون إلى إشراف طبي إضافي، للعودة إلى ديارهم. وتم دعم رحلة الإعادة إلى الوطن من خلال التخطيط المتخصص وفرق تشغيل دولية، لضمان سفر الركاب بأمان إلى أوروبا.

وسلّطت هذه المهمة الضوء على الأهمية المتزايدة لخدمات الإعادة إلى الوطن المتكاملة وإدارة مخاطر السفر للمسافرين خلال فترات اضطراب حركة الطيران. وعملت شركة ريسبونس بلس القابضة بشكل وثيق مع ICATT ريسبونس بلس وبروميثيوس ميديكال إنترناشونال، إضافة إلى شركائها من شركات الطيران، لتسريع إجراءات انتقال الركاب.

وأعرب سعادة لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شكره لشركتي ريسبونس بلس القابضة وICATT ريسبونس بلس على دعمهما، قائلاً: "أنا ممتن للغاية لشركتي ريسبونس بلس القابضة وICATT ريسبونس بلس على التنظيم الممتاز لرحلة اليوم من الشارقة إلى بيرغامو، والتي ستتيح للعديد من السياح الإيطاليين العالقين العودة إلى ديارهم. كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور شامشير فاياليل، مؤسس وعضو مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة، على دعمه السخي."

كما تسلط هذه المهمة الضوء على قدرات ريسبونس بلس القابضة في مجال الإجلاء الطبي الدولي والخدمات الطبية الجوية، والتي توفر دعماً سريرياً سريع الاستجابة للحكومات والشركات وشركات التأمين والمسافرين حول العالم.

وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة: "في ريسبونس بلس القابضة وشركاتنا التابعة، نلتزم بدعم مثل هذه المهام عبر استجابة سريعة وفعالة. ومن خلال توحيد خبراتنا وابتكاراتنا، نضمن تقديم أعلى معايير الرعاية الحرجة حتى في أصعب الظروف التشغيلية. ونشكر السفارة الإيطالية والركاب على ثقتهم بنا."

بدوره قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: "تُظهر هذه العملية أهمية الاستجابة السريعة والدعم الإنساني في ظل الاضطرابات الدولية في السفر. ويفخر فريقنا في ريسبونس بلس القابضة وICATT ريسبونس بلس وبروميثيوس ميديكال إنترناشونال بمساعدة المسافرين الأكثر احتياجاً للعودة إلى ديارهم بأمان خلال هذه الظروف الصعبة، مما يضمن جسراً آمناً عبر سماء تشهد قيوداً متزايدة."

وتواصل شركة ريسبونس بلس القابضة، التي تمتلك مراكز تشغيل في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ومن خلال أذرعها المتخصصة مثل ICATT ريسبونس بلس وبروميثيوس ميديكال إنترناشونال، توسيع قدراتها الدولية في مجال الاستجابة للطوارئ، وتقديم خدمات الدعم الطبي والإجلاء وإدارة مخاطر السفر لعملائها حول العالم.

حول ريسبونس بلس القابضة:

تأسست شركة ريسبونس بلس القابضة في عام 2010، وتعدّ أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحيّة وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة في الإمارات العربية المتحدة. تمّ إدراج شركة ريسبونس بلس ميديكال في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة عام 2010، تحت اسم ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، وهي مدرجة حالياً أيضاً في مؤشر FTSE GEIS كشركة عالمية ذات رأس مال صغير. وبفضل امتلاكها لأكبر أسطول من المركبات الطبيّة في المنطقة والذي يقدّر بـِ 426 سيارة إسعاف، أصبحت شركة ريسبونس بلس ميديكال اسماً موثوقاً به وشريكاً مفضلاً في مجال عملها. حيث أجرت أكثر من 1.2 مليون جلسة تدريبية لمهنيي الرعاية الصحيّة وغير العاملين في مجال الرعاية الصحيّة، وأكثر من 10,000 عملية إخلاء طبي طارئ بطائرات الهليكوبتر، وتقدّم دعماً طبياً موثوقاً للأحداث الرياضيّة الكبرى في المنطقة.

