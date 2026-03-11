دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظل استمرار نشاط القطاع العقاري بدولة الإمارات، مع تواصل إطلاق المشاريع واستمرار عمل مكاتب المبيعات ومواصلة تنفيذ المعاملات، أعلنت «أوم للتطوير العقاري»، الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها وتتمتع بخبرة تقارب عشرين عاماً في السوق المحلي، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «رايز ريزيدنسز» في منطقة ورسان. ويضم المشروع 93 وحدة سكنية تتنوع بين استوديوهات وشقق من غرفة نوم واحدة وشقق من غرفتي نوم، بما يلبي احتياجات شريحة واسعة من السكان والمستثمرين. وتبلغ متوسط مساحة الاستوديوهات نحو 382 قدماً مربعاً، فيما تصل متوسط مساحة الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى 891 قدماً مربعاً، والشقق المكونة من غرفتي النوم 1,936 قدماً مربعاً. وتبدأ أسعار الوحدات من 599 ألف درهم، مع خطة سداد 60/40. ويقع المشروع في منطقة ورسان التي تتميز بقربها من مناطق تشهد نمواً متسارعاً في القطاع الأكاديمي وفرص العمل والبنية التحتية، ما يعزز جاذبيتها كوجهة سكنية واستثمارية.

يأتي مشروع «رايز» ضمن محفظة «أوم للتطوير العقاري» السكنية والتجارية المتنامية، في إطار استراتيجية توسعية ترتكز إلى خبرة تزيد على 20 عاماً في السوق العقاري. وقد تجاوزت استثمارات الشركة العقارية 1.8 مليار درهم، كما أنها تتخصص حصرياً في التطوير العقاري، مع اعتمادها الكامل على التمويل الذاتي في تنفيذ مشاريعها، وتتبنّى نهجاً يقوم على الانضباط في التنفيذ، مع التركيز على تطوير مشاريع تتواءم مع احتياجات السوق وتحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

يقع مشروع «رايز» في منطقة ورسان، بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية التي تحتضن أكثر من 30 جامعة دولية، ما يجعله خياراً عملياً لشريحة واسعة من الطلبة والعاملين في هذا القطاع. وبفضل تطور شبكة الطرق، وتعزيز سهولة الوصول إلى مختلف مناطق دبي، والقرب من المدينة العالمية، بالإضافة إلى التوسع المرتقب لشبكة المترو في المنطقة، ارتفع الطلب على السكن من قِبَل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والمهنيين الشباب، إلى جانب المستأجرين على المدى الطويل، ولا سيما الباحثين عن وحدات سكنية بأسعار مناسبة توفّر سهولة الوصول إلى المناطق الحيوية في الإمارة.

وقال ديباك باترا، المدير العام لشركة «أوم للتطوير العقاري»: "رغم التطورات التي تشهدها المنطقة على نطاق واسع، ما تزال العوامل الأساسية المحركة للطلب في دبي، إلى جانب ما تتمتع به من استقرار مؤسسي، تدعم جاذبية الاستثمار العقاري طويل الأمد، لا سيما في المشاريع السكنية التي تتمتع بمواقع استراتيجية. ومن هذا المنطلق، يتمتع "رايز" بمقومات تؤهله للاستفادة من قوة الطلب الإيجاري في ورسان، ولا سيما قربه من مدينة دبي الأكاديمية والمدينة العالمية، إضافة إلى اتصاله بشبكة الطرق الرئيسية التي تربطه بمطار دبي الدولي ووسط مدينة دبي."

وأضاف: "تحوّلت منطقة ورسان إلى وجهة سكنية متكاملة تشهد طلباً إيجارياً مستقراً ومتواصلاً، مدفوعاً بعوامل رئيسية تشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب موقعها الحيوي وتوافر الخدمات في المنطقة ومحيطها. وقد جرى التخطيط لمشروع «رايز» ليشكّل استجابة مباشرة لهذا الطلب، مع مراعاة واضحة للجانب الاستثماري، من خلال تطوير وحدات سكنية مدروسة بعناية، ومخططات داخلية عملية توظّف المساحات بكفاءة، فضلاً عن مرافق تعزّز جودة الحياة اليومية للسكان."

يتميّز «رايز ريزيدنسز» بتصميم يرتكز على الكفاءة وسهولة العيش، حيث جرى اعتماد مخططات ذكية للوحدات السكنية، تتوافق مع "مبادئ فاستو،" في إطار رؤية متكاملة تراعي الراحة والتوازن داخل المسكن. ويعتمد المشروع على تصميم معماري يعزّز دخول الضوء الطبيعي إلى الوحدات السكنية من خلال واجهات زجاجية واسعة، إلى جانب شرفات متدرجة تضفي بعداً جمالياً على المبنى.

ينفرد المشروع بتخصيص مجموعة من المرافق الاستثنائية على سطح المبنى، في توجه يعكس حرصه على توفير تجربة سكنية مختلفة تعزّز التفاعل والروح المجتمعية بين السكان. وتشمل هذه المرافق مسبح إنفينيتي، ومسبحاً مخصصاً للأطفال، إلى جانب صالة رياضية مجهزة بالكامل تتمتع بإطلالات بانورامية، وسينما مخصصة لعرض الأفلام في الهواء الطلق. كما يضم المشروع محطات لشحن السيارات الكهربائية، فضلاً عن مساحات مشتركة مزودة بخدمة WiFi.

تُعد شركة «أوم للتطوير العقاري» واحدة من أبرز الشركات العقارية في دبي، بخبرة تمتد لأكثر من 21 عاماً تحت قيادة ديباك باترا، الخبير العقاري المعتمد لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتتميّز الشركة بتطوير مشاريع عقارية عالية الجودة تُنفّذ ضمن جداول زمنية دقيقة، وتجمع بين القيمة المدروسة والرؤية المستقبلية الطموحة. وتعتمد «أوم» على منظومة متكاملة من الشركات التابعة للمجموعة التي تدعم مختلف مراحل التطوير، ما ينعكس دقةً في التنفيذ، والتزاماً مستمراً بالابتكار، ورؤية طموحة تقود كل مشروع تطلقه. وفي عام 2025، تُوِّجت الشركة بلقب «المطوّر الصاعد للعام» ضمن جوائز “البيئة المبنية الذكية (SBEA)،" تأكيداً على تنامي حضورها وتميّز أدائها في السوق العقاري.

