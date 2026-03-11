أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كيو موبيليتي عن بدء تفعيل مواقف السيارات متعددة الطوابق في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، اعتباراً من 11 مارس 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتنظيم استخدام المواقف، ومواجهة التحديات المرورية، ودعم منظومة الحركة والتنقل في المنطقة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده المدينة ويسهم في تحسين تجربة مستخدمي الطرق.

وتقع مباني المواقف في أربعة مواقع استراتيجية ضمن قطاعات: ME9 وME10 وME12، مع إنشاء مبنيين لمواقف متعددة الطوابق في قطاع ME10، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على المواقف وتعزيز انسيابية الحركة في المنطقة التجارية.

ويبلغ إجمالي عدد المواقف المتاحة 1446 موقفاً موزعة على النحو التالي: 682 موقفاً في قطاع ME9، و346 موقفاً في قطاع ME10، و418 موقفاً في قطاع ME12، بما في ذلك مواقف مخصّصة لأصحاب الهمم، مما يعكس التزام كيو موبيليتي بتوفير بيئة تنقل شاملة ومستدامة تدعم جودة الحياة في مدينة محمد بن زايد.

وتُعدّ مدينة محمد بن زايد من المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية يومية ملحوظة نظراً للإقبال الكبير من العاملين والزوار على القطاعات التجارية فيها. وتتمثل أبرز التحديات في محدودية توفر المواقف مقارنة بحجم الطلب المتزايد، إلى جانب ظاهرة الوقوف العشوائي التي تسهم في ازدحام الطرق وتعطيل انسيابية الحركة، الأمر الذي يؤثر على سهولة التنقل ويحدّ من كفاءة النشاط التجاري في المنطقة.

وفي هذا السياق، تسهم المواقف الطابقية في زيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف بشكل ملحوظ، وتسهيل حركة المركبات، وتقليل الوقت المستغرق للبحث عن موقف، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويرتقي بتجربة المستخدمين في مدينة محمد بن زايد.

حول كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدّم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

-انتهى-

#بياناتشركات