أبرز القادة من شركة الدار، وديار للتطوير، وشركة مبادلة، وبلدية دبي، ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ومدينة إكسبو دبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة من بين المتحدثين في معرض Big 5 Global وقمة LiveableCitiesX

وقمة أكثر من 300 متحدث من 28 دولة سيتبادلون القيادة الفكرية والرؤى الاستراتيجية حول التنمية الحضرية والبناء، حيث ستعقد خمس قمم بالتعاون بين معرض Big 5 Global و LiveableCitiesX

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستضيف معرض Big 5 Global خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر - وبالشراكة مع الفعاليات المصاحبة LiveableCitiesX و GeoWorld و Future FM - خمس قمم استراتيجية تجمع تحت مظلتها 1500 من قادة القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة مستقبل المجتمعات الحضرية. يأتي ذلك في ظل تسارع وتيرة التوسع الحضري عالمياً واشتداد الحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة في مجال البناء والتنمية الحضرية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان المدن إلى 80% من إجمالي عدد سكان العالم بحلول عام 2080، ولا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وبهذا الخصوص، قال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات: "تتصدر الإمارات قائمة الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة عبر جميع القطاعات، ومن بينها قطاع البناء والتشييد. نحن لا نكتفي بالحديث عن الاستدامة، بل نسعى جاهدين لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس من خلال تبني أحدث الحلول العالمية المبتكرة التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمع. أتطلع في قمة Big 5 Global Leaders’ هذا العام إلى بحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص وأهميته في بناء صناعة مستقبلية واعدة تتميز بالاستدامة فضلاً عن تعزيز الشراكات الجماعية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة".

بدورها، قالت جوسين هيجمانز، نائبة الرئيس في شركة (dmg Events) المنظمة للمعرض: "في ضوء التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم، بدءاً من الاكتظاظ السكاني وضرورة تحسين استخدام الموارد في دول الجنوب إلى مشكلات شيخوخة السكان والبنية التحتية في دول الشمال، بات من الضروري اتخاذ إجراءات فورية. وهذا يستدعي تضافر الجهود بين الحكومات ومبادرات الرؤية الوطنية وقطاع البناء لمناقشة وبلورة مستقبل المجتمعات الحضرية ".

وأضافت هيجمانز: " رسّخ معرض Big 5 Global ، بالتعاون مع LiveableCitiesX، مكانته كمنصة متقدمة للريادة الفكرية، حيث يجمع تحت مظلته أصحاب الرؤى والمبتكرين وصناع السياسات لصياغة مستقبل التنمية الحضرية وإرساء أسس النمو المستدام والبنية التحتية القادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ".

انسجام القادة المحليين مع الرؤى الوطنية

يشهد قطاع البناء والبنية التحتية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا نمواً متسارعاً، مدفوعاً باستثمارات ضخمة تقدّر قيمتها بنحو 6.75 تريليون دولار أمريكي. وفي ضوء هذا الزخم، تسعى الرؤى الوطنية لدول المنطقة - مثل رؤية الإمارات 2031 ورؤية المملكة 2030 - إلى دفع عجلة التنمية الحضرية والتنويع الاقتصادي. وتلبية لهذه الطموحات، ستجمع معرضLeaders’ Summit Big 5 Global وقمةLiveableCitiesX نخبة قادة القطاعين الحكومي والخاص في العالم لخوض مناقشات استراتيجية حول الابتكار والاستدامة ومستقبل التنمية الحضرية.

وتضم قائمة المتحدثين الإماراتيين الذين سيتحدثون في القمتين سعادة ميسرة عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة؛ وسعادة الدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ وجورجيت سينغ، مدير التطوير في شركة الدار العقارية؛ وسعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير.

ستشهد القمة مشاركة نخبة من المتحدثين من المملكة العربية السعودية، من شركة "البحر الأحمر الدولية"، "روشن"، وشركة "أصول" العقارية، وبرنامج جودة الحياة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

أصوات دولية تثري المحادثات العالمية

تشهد القمة، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشاركة نخبة من المتحدثين العالميين، حيث يطرحون رؤى مبتكرة وحالات تطبيق عملية للمدن تتماشى مع أحدث توجهات التنمية الحضرية والبناء العالمية.

وسيلقي معالي روبرت بوجري مامبي، رئيس وزراء ساحل العاج (أكبر اقتصاد في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا)، كلمة رئيسية في قمة LiveableCitiesX. وتعليقاً على مشاركته، قال معاليه: "يكمن مستقبل أوطاننا في بناء مدن مستدامة قادرة على مواجهة التحديات، ويتطلب ذلك نهجاً متكاملاً يجمع بين التخطيط الحضري المستدام والبنية التحتية المتينة إلى جانب المشاركة المجتمعية الفاعلة. يشرّفني أن أشارك في قمة LiveableCitiesX، حيث نرسي ركائز رؤية واضحة لمستقبل حضري يجمع بين الاستدامة والنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية".

قبيل انعقاد معرضLeaders’ Summit Big 5 Global ، شدّد فريد ميلز، المؤسس والمدير العام لشركة B1M، على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع البناء في تشكيل مستقبل المدن. وقال بهذا الخصوص: "يعتبر قطاع البناء المحرك الرئيسي للتغيير والتقدم في عالمنا اليوم، بدءاً من مشاريع الطاقة الرائدة وصولاً إلى ثورة التجديد الحضري وتطوير البنية التحتية الحيوية. في كلمتي الرئيسية التي سألقيها أمام قمة Big 5 Global Leaders’، سأستعرض مجموعة من الأمثلة الملهمة التي توضح دور هذا القطاع في تغيير عالمنا اليوم، وسأناقش كذلك إمكانات القطاع لتعزيز تأثيرنا وبناء مشاريع مستقبلية مبتكرة".

من بين أبرز المتحدثين الدوليين في القمة، اللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، والذي شغل أيضاً منصب كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بوريس جونسون؛ وساندرو أليكس كروز دي أوليفيرا، وزير البنية التحتية في بارانا - البرازيل، أمانة البنية التحتية في ولاية بارانا؛ ولوفونو راتسيكو، رئيس مجلس جنوب أفريقيا لمهن إدارة المشاريع والبناء، والبروفيسور كارلوس مورينو، مؤسس مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة والمدير العلمي لكرسي ETI، أستاذ مشارك في جامعة باريس 1 بانتيون - سوربون / كلية باريس سوربون لإدارة الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.big5global.com و www.liveablecitiesx.com.

نبذة:

تنعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر معرضLeaders’ Summit Big 5 Global وقمةLiveableCitiesX ، وقمة Big 5 Global FutureTech ، وقمة GeoWorld والقمة العالمية Global IFMA وقمة Middle East بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورؤية المملكة 2030، ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة البواني وشركة وورث، شركة CSCEC الصينية في الشرق الأوسط، وشركة جيه إل إل، ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، وشركة أتكينز رياليس، وشركة ديار العقارية، وشركة كلايمت نيوترال ريل إستيت، ومدينة إكسبو دبي، وشركة كيو إنترناشيونال ومجموعة DLR وغيرها.

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