الفعاليات شهدت مشاركة نحو 1900 عارض من 45 دولة حول العالم

سعادة المدفع الإنجازات تعكس الدور المتنامي لإكسبو الشارقة في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لصناعة المعارض على المستويين الإقليمي والدولي

الشارقة، كشف مركز إكسبو الشارقة عن سلسلة الإنجازات النوعية التي حققها خلال النصف الأول من عام 2026، والتي عززت مكانته كواحد من أبرز مراكز صناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة، وأسهمت في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً عالميةً رائدةً لسياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والتجارية المتخصصة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعارض، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "المعارض تصنع الفرص"، وذلك بحضور سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة محمود يوسف الجراح، أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وعدد من موظفي المركز.

حيث نجح المركز خلال النصف الأول من العام الحالي من تحقيق معدلات نمو لافتة، مستقطباً أكثر من 500 ألف زائر توافدوا إلى أكثر من 30 معرضاً وفعالية اقتصادية وتجارية ومجتمعية متخصصة، بمشاركة نحو 1900 عارض من 45 دولة حول العالم، وذلك ضمن أجندة سنوية تضم 95 معرضاً وفعالية متنوعة تغطي مختلف القطاعات الحيوية.

أجندة حافلة بالمعارض

وشهد مركز إكسبو الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري أجندة حافلة بالمعارض والفعاليات المتخصصة التي استهدفت قطاعات استراتيجية متنوعة، بما في ذلك الصناعة والعقارات والمجوهرات والزراعة والتجزئة وريادة الأعمال، حيث احتضن المركز فعاليات بارزة من بينها معرض "ستيل فاب 2026" الرائد في قطاع الصناعات المعدنية، ومعرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026"، ومعرض "جواهر الإمارات 2026"، إلى جانب معرض "ليالي رمضان"، فضلاً عن معرض عيد الأضحى للتسوق الذي شهد إقبالاً جماهيرياً واسعاً، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والمعارض التجارية والمجتمعية التي نظمت في مركزي إكسبو الذيد وإكسبو خورفكان.

مكانة رائدة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن اليوم العالمي للمعارض يشكل محطة سنوية للتأكيد على دور صناعة المعارض في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الفرص وتوسيع الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن النتائج التي حققها المركز خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس الدور المتنامي لإكسبو الشارقة في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لصناعة المعارض والمؤتمرات على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن هذا الأداء يأتي نتيجة رؤية استراتيجية واضحة تقوم على تطوير منظومة العمل داخل المركز، ورفع كفاءة التشغيل، وتوسيع نطاق استقطاب المعارض والفعاليات المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يواكب احتياجات مجتمع الأعمال ويعزز من تنافسية الإمارة.

وأوضح سعادة المدفع أن هذه الإنجازات تأتي في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز مكانتها على خريطة صناعة الاجتماعات والمؤتمرات عالمياً، حيث تصدرت الدولة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 31 عالمياً في تقرير التصنيف العالمي للدول والمدن لعام 2025 الصادر عن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA)، وهو ما يعكس قوة البنية التحتية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الدولة، ويؤكد قدرتها على استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن مركز إكسبو الشارقة يواصل دوره كأحد المكونات الرئيسية الداعمة لهذا التوجه من خلال تطوير منظومة المعارض وتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع قاعدة الفعاليات النوعية.

شراكات دولية استراتيجية

وعلى صعيد التعاون الدولي، واصل مركز إكسبو الشارقة جهوده الرامية إلى تعزيز شبكة علاقاته مع كبرى الجهات والمؤسسات المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات حول العالم، من خلال استقبال الوفود الرسمية والتجارية، وعقد اللقاءات الثنائية مع منظمي المعارض والهيئات الاقتصادية الدولية، ومن بينها اللقاء مع مجموعة "إيمكس" البريطانية لتنظيم المعارض، ولقاء شركة "ميسي إيسن" الألمانية، وذلك في إطار تبادل أفضل الممارسات واستعراض آفاق التعاون المشترك واستقطاب المزيد من الفعاليات العالمية إلى إمارة الشارقة، كما حرص المركز على توسيع نطاق شراكاته الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات المحلية والدولية، بما يدعم تطوير صناعة المعارض ورفع تنافسيتها، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي على المستوى العالمي.

فعاليات نوعية متخصصة

ويستعد مركز إكسبو الشارقة خلال النصف الثاني من عام 2026 لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة، في مقدمتها الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والمقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026، بمشاركة نحو 400 عارض من 19 دولة، كما تتضمن أجندة النصف الثاني من العام تنظيم معرض الإمارات للعطور والعود، ومعرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل، ومعرض تنقل المستقبل، ومعرض التعليم الدولي، ويمتد نشاط المركز خلال الفترة المقبلة ليشمل تنظيم واستضافة مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاستهلاكية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب معارض موسمية وتجارية تسهم في تنشيط حركة التسوق.

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