المنامة ـ جامعة الخليج العربي: ناقشت الباحثة نورة عامر العصيمي، بقسم إدارة الابتكار والتقنية بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي، نتائج أطروحة الدكتوراه التي حملت عنوان «استكشاف ممكنات مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي بهدف تصميم مولد سياسات ديناميكي لدولة الكويت»، وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الابتكار بجامعة الخليج العربي.

وهدفت الدراسة إلى تطوير إطار مبتكر يعالج أحد أبرز التحديات المرتبطة بمؤشرات جاهزية الذكاء الاصطناعي العالمية، التي تعتمد في الغالب على تقييمات دورية تستند إلى الاستبيانات وآراء الخبراء والبيانات التي تُحدَّث يدوياً. وفي ظل التسارع المتواصل للتحول الرقمي وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى أدوات أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات بصورة مستمرة.

ومن أبرز إسهامات الأطروحة ابتكار نموذج يحمل اسم «مولد السياسات الديناميكي» (Dynamic AI Readiness Policy Generator)، وهو أداة ديناميكية صُممت لربط نتائج تقييم الجاهزية بالسياسات والتوصيات التنفيذية بصورة آلية وقابلة للتحديث المستمر وفقاً للبيانات المتاحة. ويعتمد النموذج على آليات للتحديث التلقائي عبر واجهات برمجة التطبيقات، مستفيداً من بيانات حية ومستمرة من مصادر دولية ووطنية موثوقة، من بينها قواعد بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، والجهات التنظيمية المختصة بالاتصالات والتقنية، إضافة إلى مؤشرات رقمية رسمية أخرى. ويتيح ذلك توفير تقييم أكثر استمرارية لمستوى جاهزية الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توليد توصيات سياساتية قابلة للتحديث كلما طرأت تغييرات على المؤشرات والبيانات ذات الصلة.

وقالت الباحثة العصيمي خلال المناقشة إن الرؤية المستقبلية للنموذج تتجاوز الحدود المحلية، إذ تسعى الدراسة إلى توسيع تطبيقه ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي ثم المنطقة العربية، من خلال تكييف آليات العمل والتحقق من فاعليتها بالتعاون مع خبراء محليين، مع مراعاة الاختلافات في الأطر التنظيمية والقدرات الابتكارية والبنى التحتية الرقمية. ويهدف المشروع في مرحلته المتقدمة إلى بناء إطار مرن لدعم حوكمة الذكاء الاصطناعي وصنع السياسات العامة، بما يعزز قدرة صناع القرار على الاستجابة للمتغيرات التقنية والتنموية.

ومن جانبه، أكد المشرف الرئيس، رئيس قسم الحوسبة، أستاذ علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، الأستاذ الدكتور عادل بوحولة، أن هذا الإنجاز العلمي يعكس توجه جامعة الخليج العربي نحو دعم الابتكار والبحوث التطبيقية التي تسهم في تطوير أدوات متقدمة لصنع السياسات العامة والاستفادة من البيانات في تعزيز جاهزية الدول للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحاً بقوله: «نعمل حالياً على حماية الملكية الفكرية للنموذج الأولي، إلى جانب التقدم للحصول على منح تمويلية، لا سيما أن النموذج الأولي قد تم تطويره ويعمل بالفعل، وهو جاهز للتطبيق والتوسع المستقبلي».

هذا، وتكوّنت اللجنة الممتحِنة من الأستاذ الدكتور يوسف البستكي، أستاذ تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب في الجامعة الأهلية، ممتحناً خارجياً، والأستاذ الدكتور عادل العلوي، أستاذ إدارة الأعمال ونظم المعلومات في جامعة الخليج العربي، ممتحناً داخلياً، فيما تكوّنت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور عادل بوحولة، أستاذ علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، مشرفاً رئيساً، والأستاذة الدكتورة فيروز الضمور، أستاذة نظم المعلومات الإدارية بقسم إدارة الأعمال في جامعة الخليج العربي، مشرفةً مشاركةً.

-انتهى-

#بياناتشركات