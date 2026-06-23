دبي، الإمارات العربية المتحدة، يواصل مصرف التنمية الدولي، أول مصرف عراقي خاص يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير منظومة حلوله المصرفية من خلال توسيع أدواته ومنتجاته المالية في مجالات السندات والقروض وحلول التمويل الموجهة للشركات والمؤسسات، بما يواكب التحولات المتسارعة في أسواق رأس المال ويلبي الاحتياجات المتنامية للشركات والمستثمرين في المنطقة.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز دوره كشريك مالي موثوق للمؤسسات، عبر تقديم حلول أكثر تخصصاً ومرونة في إدارة التمويل ورأس المال، ودعم خطط النمو والتوسع لدى عملائه، إلى جانب توسيع شبكة شراكاته مع المؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والدولية.

وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز دوره في أسواق رأس المال، يشارك مصرف التنمية الدولي في مؤتمر السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط 2026، الذي يُعقد يومي 23 و24 يونيو الجاري في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا في دبي، بصفته راعياً برونزياً للحدث. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لجهود المصرف في تعزيز حضوره ضمن المنصات المتخصصة بأسواق الدين والتمويل، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى.

وأكد سائد زريقات، العضو المنتدب لمصرف التنمية الدولي، أن المصرف يركّز خلال المرحلة الحالية على تطوير حلول مالية متخصصة تدعم احتياجات الشركات والمؤسسات في بيئة اقتصادية تتطلب أدوات تمويل أكثر تنوعاً وكفاءة.

وقال: "تشهد أسواق المال والتمويل في المنطقة تحولاً واضحاً باتجاه حلول أكثر مرونة وتخصصاً، سواء في القروض أو السندات أو الصكوك أو حلول التمويل الموجهة للشركات والمؤسسات. ومن هذا المنطلق، يواصل مصرف التنمية الدولي تطوير منتجاته وخدماته بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات عملائه ويدعم خططهم للنمو والتوسع، ويرسّخ مكانة المصرف كشريك مالي قادر على تقديم قيمة حقيقية للمؤسسات والشركات."

وأضاف زريقات: "تمثل مشاركتنا في مؤتمر السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط 2026 فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمؤسسات المالية وصنّاع القرار حول مستقبل أدوات التمويل في المنطقة، حيث تشهد أسواق رأس المال اليوم تحولات تتطلب شراكات أوسع وحلولاً أكثر تخصصاً. ويتيح لنا هذا الحضور مواكبة هذه التحولات بصورة مباشرة، ودعم توجهات المصرف نحو توسيع حضوره الإقليمي، وتطوير حلوله في السندات والصكوك والقروض وتمويل الشركات والمؤسسات، بما يعزز القيمة التي يقدمها لعملائه وشركائه".

وخلال السنوات الأخيرة، واصل مصرف التنمية الدولي تحقيق خطوات نوعية في دولة الإمارات من خلال تعزيز شراكاته المؤسسية وتوسيع حضوره في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية إلى جانب الاستثمار في الكفاءات وتنمية رأس المال البشري بما ينسجم مع رؤيته طويلة الأمد للنمو والتوسع.

ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط 2026 أكثر من 2000 مشارك من كبار صنّاع القرار وممثلي المؤسسات والشركات الكبرى والمستثمرين والبنوك ومزودي الخدمات المالية، ما يجعله إحدى أبرز المنصات الإقليمية المتخصصة في مناقشة مستقبل أسواق الدين والتمويل في المنطقة.

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