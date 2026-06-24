أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، وشركة هاينز، إحدى أكبر شركات الاستثمار العقاري في العالم، إبرام شراكة تهدف إلى إنشاء منصة استثمارية مؤسسية رائدة تركّز على الاستثمار في الأصول العقارية الصناعية واللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدةً من معايير هاينز العالمية في للاستثمار والتطوير والتشغيل العقاري، إلى جانب خبرات آركابيتا الواسعة في الاستثمارات الإقليمية وهيكلتها وإدارة الأصول من خلال منصتها التشغيلية المحلية، شركة لينتارا.

وستمكن هذه الشراكة آركابيتا وهاينز من العمل معاً على تحديد الفرص العقارية الواعدة وتطويرها وهيكلتها وتنفيذها، إلى جانب الاستحواذ على أصول عقارية مدرّة للدخل وذات عوائد مستقرة ضمن مختلف قطاعات العقارات الصناعية واللوجستية.

وبهذه المناسبة، قال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة آركابيتا "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوةً هامة في ترجمة نهجنا الاستثماري إلى منصة مؤسسية متكاملة للاستفادة من الفرص المتاحة في شريحتي العقارات الصناعية واللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدةً من التطور الذي تشهده أسواق المنطقة، والذي وصل إلى مستويات تدعم إنشاء منصة استثمارية مؤسسية رائدة ومترابطة تُشكل بديلًا للصفقات الفردية المستقلة".

وأضاف "تواصل دول مجلس التعاون التركيز على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لمواجهة التقلبات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في اقتصاداتها الوطنية، وهو ما يفتح أمامنا فرصاً واعدة للمساهمة في تطوير البنية التحتية اللوجستية. ومن هذا المنطلق، ستستفيد المنصة المشتركة من الجمع بين خبرات آركابيتا الطويلة في المنطقة، ولا سيما في تحديد الفرص الاستثمارية وإدارة الأصول، وبين خبرة شركة هاينز العالمية في مجالات التطوير العقاري، بما يعزز قدرة المنصة على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في مختلف شرائح القطاع".

من جانبه ، قال ستيف لوثمان، رئيس القطاع العقاري في شركة هاينز "تُعد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أسرع الأسواق اللوجستية نموًا وأكثرها جاذبية، مدفوعةً بالنمو السكاني، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد والتموين، والاستراتيجيات الصناعية التي تنفذها حكومات المنطقة. ونحن نرحب بفرصة العمل جنبًا إلى جنب مع آركابيتا على تطوير منصة تتيح لنا الدخول إلى هذه السوق سريعة التطوّر، مستفيدين من عمق علاقات آركابيتا في الأسواق المحلية وسعة قدراتها التنفيذية".

عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين.

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.arcapita.com.

عن هاينز

هاينز شركة عالمية متخصصة في الاستثمار العقاري وتطوير وإدارة العقار، تأسست في العام 1957، وتشمل عملياتها 30 دولة، وهي تدير محفظة أصول عقارية تبلغ قيمتها 90 مليار دولار أمريكي موزعة على القطاعات السكنية والتجارية واللوجستية. وتشتهر هاينز بمعاييرها العالمية في مجالات التطوير المستدام والتصميم.

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع هاينز على الإنترنت www.hines.com.

-انتهى-

#بياناتشركات