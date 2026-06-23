الإدارة العامة للتسليح الفرنسية وايدج أوروبا ترسمان مساراً للتعاون الصناعي والتكنولوجي في قطاع الدفاع

باريس، فرنسا: وقّعت ايدج أوروبا والإدارة العامة للتسليح الفرنسية (DGA) إطار تعاون يمهد الطريق أمام مساهمة ايدج في منظومة الدفاع والتكنولوجيا والصناعة في فرنسا. وجرى توقيع الاتفاقية خلال الإطلاق الرسمي لشركة ايدج أوروبا وافتتاح مقرها الاستراتيجي الجديد في باريس، في فعالية جمعت نخبة من الشركاء الحكوميين والصناعيين، وذلك تأكيداً على التزام ايدج طويل الأمد تجاه فرنسا وأوروبا.

ويمثل إطار التعاون الخطوة الأولى نحو تمكين التعاون الصناعي والتكنولوجي بين ايدج والإدارة العامة للتسليح الفرنسية، كما يعكس عمق العلاقات الدفاعية بين فرنسا ودولة الإمارات، ويدعم طموحات البلدين في مجالي التكنولوجيا الدفاعية والسيادة الصناعية. ويشكل الاتفاق بداية لمسار يتيح لايدج الإسهام في منظومة الدفاع الفرنسية، من خلال إدخال تقنياتها ومنتجاتها إلى السوق الفرنسية بما يتوافق مع المعايير التنظيمية ومتطلبات المشتريات المعتمدة في فرنسا، إلى جانب إرساء الأسس لعلاقة صناعية أعمق مع الإدارة العامة للتسليح الفرنسية في المراحل المقبلة.

وقال الفريق غايل دياز دي تويستا، المدير الوطني للتسليح في فرنسا لدى الإدارة العامة للتسليح الفرنسية: "تربط فرنسا ودولة الإمارات علاقة دفاعية راسخة وطويلة الأمد، وهو ما تجلى مجدداً من خلال الدعم الذي قدمته فرنسا لدولة الإمارات منذ 28 فبراير 2026. وفي هذا السياق، تهنئ الإدارة العامة للتسليح الفرنسية مجموعة ايدج على قرارها بتأسيس مقرٍ وأعمال تجارية لها في فرنسا، وترحب باختيار معرض يوروساتوري "Eurosatory" للإعلان عن هذه الخطوة. كما تشيد الإدارة بجودة الالتزامات التي قدمتها مجموعة ايدج في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز السيادة التكنولوجية والصناعية الدفاعية لفرنسا وأوروبا."

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يعكس توقيع هذه الاتفاقية مع الإدارة العامة للتسليح الفرنسية التزام ايدج العميق تجاه فرنسا. ومن منطلق الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة في منظومة المشتريات الدفاعية الفرنسية، سيحظى هذا التعاون بأساس صناعي متين منذ البداية، كما يسهم بصورة مباشرة في دعم المصالح السيادية لفرنسا. وتحدد الاتفاقية إطار شراكة نعتزم تطويرها لتصبح من أهم ركائز استراتيجيتنا الأوروبية، مع ترسيخ مكانة ايدج كشريك موثوق يستند إلى طموح مشترك لبناء قدرات دفاعية سيادية."

وتستند هذه الاتفاقية إلى علاقة ممتدة لعقود بين فرنسا ودولة الإمارات، تشمل التعاون الدفاعي والصناعي والاستراتيجي، وتعكس الطموح المشترك للبلدين نحو تعميق هذه العلاقة خلال السنوات المقبلة. ومع تأسيس ايدج أوروبا في باريس، وافتتاح منشأة للهندسة والتصنيع في بوردو، يأتي هذا التعاون ضمن توجه أوسع ومدروس لتعزيز الروابط الصناعية والاستراتيجية بين البلدين.

عن ايدج

تأسست مجموعة إيدج في الامارات في شهر نوفمبر 2019، وهي احدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة في العالم. أنشئت لتطوير حلول جريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وما أبعد من ذلك، لتصبح محركاً للتغيير والتحول. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

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