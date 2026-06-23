دبي، الإمارات العربية المتحدة، يسرّت شركة "أف اي أم العقارية" (fäm العقارية) بيع ما يقارب 40,000 قدم مربع من المساحات المكتبية في برج فيجن بمنطقة الخليج التجاري مقابل 124 مليون درهم إماراتي، وهي أكبر صفقة عقارية تجارية من نوعها تم تسجيلها على الإطلاق في دبي.

وتمثّل هذه الصفقة مبنىً متصلاً من المكاتب من الدرجة الأولى (Grade A) موزّعاً على عدة طوابق في أحد أبرز أبراج الخليج التجاري، وقد استحوذت عليه شركة مقرّها الإمارات العربية المتحدة كجزء من خططها لتوسيع أعمالها.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أف اي أم العقارية" (fäm العقارية): "تعكس هذه الصفقة استمرار ثقة الشركات المحلية في سوق العقارات التجارية بدبي، حيث يواصل المستثمرون والمستأجرون تركيزهم على المناطق التجارية الراسخة والأصول ذات الجودة المؤسسية".

وأضاف: "ظلّ الطلب على مساحات المكاتب ذات المواقع المتميزة والمناسبة للمؤسسات في دبي ثابتاً. ويُولي المشترون النشطون في هذا المستوى اهتماماً بالغاً بالموقع وجودة المبنى وخصائص المستأجرين. وتستمرّ الأصول التي تستوفي هذه المعايير في التميّز".

وقال دانيال ماكولاغ، مدير المبيعات التجارية في شركة "أف اي أم العقارية" (fäm العقارية) إنّ الصفقات بهذا الحجم تتطلّب عادةً إجراءات تدقيق شاملة، ومشاركة العديد من الأطراف المعنية، وهيكلة تجارية مفصّلة.

بقيادة ماكولاغ، قدّم الفريق التجاري لشركة "أف اي أم العقارية" (fäm العقارية) استشارات حول كل من سياق التسعير والتنفيذ، مستنداً إلى بيانات المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم القيمة والطلب في جميع أنحاء المنطقة.

وتضيف هذه الصفقة إلى نشاط القسم التجاري في مجال تفويضات المكاتب ذات المساحات الكبيرة، وتقديم المشورة للمستأجرين والمستثمرين والملاك في جميع أسواق المكاتب الرئيسية في دبي.

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