تعود قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية إلى الرياض غداً، من 22 إلى 24 يونيو في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، لتجمع نخبة من المستثمرين والمطورين والمشغلين وصناع القرار الذين يقودون مرحلة جديدة من نمو قطاع الضيافة في المملكة، عبر تحويل الزخم الاستثماري إلى مشاريع ملموسة وشراكات فاعلة وفرص أعمال جديدة.

تواصل قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها بوصفها المنصة الأبرز في المملكة لإبرام الصفقات وتحفيز الاستثمارات في قطاع الضيافة، حيث تجمع بين رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواعدة. وأسفرت نسخة عام 2025 عن توليد فرص أعمال تجاوزت قيمتها 1.6 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد دور القمة كمنصة رئيسة لعقد الشراكات وإبرام الصفقات في القطاع.

وتشهد نسخة هذا العام حضوراً غير مسبوق للمستثمرين، الذين يشكلون 30% من إجمالي المشاركين المؤكدين حتى الآن، ويديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 4.99 تريليون دولار أمريكي. وتضم قائمة الجهات الاستثمارية المؤكد مشاركتها كل من الخزامى للاستثمار، والراجحي كابيتال، وأربيريو كابيتال، وبلاكساند، وسيرتاريس، وشركة جبل عمر للتطوير، وماجد الفطيم للتطوير، ومرجان، والمربع الجديد، ومجموعة إن إم آر، وأوراسكوم للتنمية، والبحر الأحمر العالمية، وسدكو كابيتال، والشركة المتحدة للتنمية العقارية.

وتنطلق أعمال قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية مساء الاثنين 22 يونيو، بحفل رسمي كبير تستضيفه شركة الخزامى للاستثمار في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض. وتبدأ الجلسات الرئيسة صباح الثلاثاء 23 يونيو بكلمة افتتاحية يلقيها المهندس محمود عبدالهادي، وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات في المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة، قال المهندس محمود عبدالهادي: "تمضي المملكة بخطى واثقة لإعادة رسم مشهد السياحة العالمي، مستندة إلى رؤية السعودية 2030 التي أحدثت تحولاً شاملاً في جهود تطوير الوجهات، وتحفيز الاستثمار، وابتكار تجارب سياحية تواكب متطلبات وتطلعات المستقبل. ومع اتساع نطاق هذا التحول، تتزايد الفرص أمام المستثمرين والمطورين والشركاء للإسهام في بناء قطاع ضيافة أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية. وتمثل قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية منصة رئيسية تجمع هذه الأطراف تحت سقف واحد، لتسريع وتيرة التعاون وتحويل الطموحات إلى مشاريع وشراكات تسهم في صناعة المرحلة المقبلة من نمو القطاع".

وأضاف: "لقد أثبتت قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية مكانتها كمنصة تجمع المستثمرين والمطورين والمشغلين وقادة القطاع، وتسهم في تحويل الفرص الواعدة إلى شراكات واستثمارات تدعم نمو قطاع السياحة والضيافة. ومن خلال شراكتنا مع القمة، نواصل دعم الحوار وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، بما يسرّع وتيرة الاستثمار ويواكب الطموحات التي تقودها رؤية السعودية 2030 لترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على مستوى العالم".

من جانبه، قال علي شاهد، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا بنش» الجهة المنظمة لقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية: "شكل التعاون الوثيق مع وزارة السياحة على مدى السنوات الماضية أحد أبرز عوامل نجاح قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، وأسهم في ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة تجمع الملاك والمستثمرين والمطورين وقادة القطاع. ومع استمرار الزخم الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة، تواصل القمة دورها في بناء الشراكات، وربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية، ودعم الحوار الذي يسهم في رسم ملامح مستقبل الضيافة في المملكة".

وتشهد القمة على مدار يومين برنامجاً حافلاً يضم أكثر من 30 جلسة وندوة وفعالية تواصل، والتي سيجتمع خلالها نخبة من قادة قطاعات الضيافة والسياحة والاستثمار العقاري لاستعراض أبرز المتغيرات التي تعيد رسم ملامح القطاع، ومناقشة سبل تعزيز مرونته في مواجهة التطورات الجيوسياسية، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية التي تدعم مواصلة نمو قطاعي السياحة والضيافة في المملكة.

ويشارك في أعمال القمة نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة قطاعات الضيافة والسياحة والاستثمار من المملكة ومختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، وخالد سعود أبو حيمد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للاستثمار، وحسام البصراوي، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي كابيتال، وصالح الهبدان، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، وسلطان بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمارات، وعمر بن أحمد العبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة بلاكساند، وجاومي تابيس إيبرن، المؤسس والرئيس المشارك لشركة آيينا هوسبيتاليتي، وحمزة فاروقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ميلات، وأمين إسماعيل، العضو المنتدب في شركة سيرتاريس، وسكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في أكسفورد إيكونوميكس، وإيلي يونس، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي العالمي للتطوير في مجموعة فنادق راديسون، وفيليب جونز، الرئيس التنفيذي للسياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والمهندس مشاري النهاري، الرئيس التنفيذي لشركتي أسفار وعسير للاستثمار، ونيل غالاغر، الرئيس التنفيذي لشركة سونيفا، والدكتور ستيفان هونغلينغ، الرئيس التنفيذي لشركة إتش ورلد إنترناشيونال، وغريغوري جرجريان، رئيس الاستثمارات للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في البحر الأحمر العالمية، ومعين شرهان، الرئيس التنفيذي لشركة أمسا للضيافة، وفؤاد عصام الفيلالي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة سرب القابضة، ومايكل ليفي، الشريك المؤسس لشركة سيتيزن إم، وجليل مكوار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف.

للمزيد من المعلومات حول قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية 2026، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، كما يمكن الاطلاع على البرنامج الكامل للقمة عبر الرابط هنا.

حول شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا مميزًا في تعزيز فرص النمو والتطوير في قطاعي الضيافة والسفر، حيث صممت منتديات ومؤتمرات مبتكرة تهدف إلى تمكين هذه الصناعات من تحقيق التواصل المثمر، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة الازدهار. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بتأسيس منصات لا تقتصر على المعاملات التقليدية بل تُلهم التعاون وتحفّز التغيير المؤثر.

تجمع فعاليات "ذا بينش" نخبة من قادة الحكومات ووزارات السياحة وجمعيات السفر العالمية والعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الفنادق وشركات الطيران ومطوري الوجهات، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين في القطاع. وتشمل أبرز الأحداث التي نظمتها الشركة القمة العالمية لمستقبل الضيافة (المعروفة سابقًا بالمنتدى العربي للاستثمار الفندقي) وقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار في الضيافة في إفريقيا ومنتدى AviaDev. كل من هذه الفعاليات يمثل نقطة التقاء تُشعل الأفكار، وتُعمّق العلاقات، وتُطلق الاستثمارات، مما يجعل "ذا بينش" شريكًا استراتيجيًا في قيادة التحولات النوعية في هذا القطاع. تتميز الفعاليات التي تنظمها شركة "ذا بينش" بقدرتها على تعزيز الحوارات التفاعلية والرؤى المستقبلية، وتوحيد جهود رواد الصناعة للتصدي للتحديات واستثمار الفرص، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع. تم تصميم كل فعالية لتكون أكثر من مجرد منصة للتواصل، حيث تركز على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: thebench.com

حول قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية

التاريخ: 22 – 24 يونيو 2026

المكان: فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض، المملكة العربية السعودية

الرعاة:

شركة الخزامى للاستثمار وفندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض بوصفهما راعيين مضيفين؛ وشركة طيبة للاستثمارات بوصفها الشريك المؤسس؛ وكل من مصرف الراجحي، وبلاك ساند، وجناح مقاطعة تشونغتشينغ – الصين، ومجموعة إيلاف، وفنادق إيواء، وشركة جبل عمر للتطوير، ومجموعة فنادق راديسون، ومجموعة البحر الأحمر بوصفهم شركاء استراتيجيين؛ وتضم فئة الرعاة الرئيسيين كلاً من فنادق بي دبليو إتش، وكلوب ميد، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال (IHG)، وروتانا، وشركة أسكوت المحدودة، وفندق ذا تورش الدوحة؛ أما فئة الرعاة فتشمل أكور، و«إيه آند إم الشرق الأوسط»، وأمسا للضيافة، وشركة بان القابضة، وبلاك لاين، وإتش وورلد إنترناشيونال، وHAMA MEA، وهاوس أوف أتينشن، وJT+Partners، ونايت فرانك، وكوفيزي، وليغاسي هوتيلز القابضة، وفنادق ماينور، وكوو، وشركة سيرب القابضة، وسوميت للتعليم، وSTR، ومجموعة فيرست للضيافة، وتوريزم إيكونوميكس، وويندهام؛ وتشارك كل من AIRE، ودار للهندسة، وفنادق ميليا العالمية، وفنادق روف، وفنادق سفير ومنتجعاتها، وفنادق شذا، وسوفوس، وتكنوجيم، ووايت ووتر بوصفهم جهات عارضة؛ فيما تشارك ماريوت الدولية وسيكتورلايت بوصفهما شريكين لمنتدى العلامات السكنية (BRF)، و«آر إل آي كونكت ميديا» بصفتها الشريك الاستراتيجي للفعالية، و«المرأة في الأعمال» بصفتها جهة داعمة، ووزارة السياحة السعودية بصفتها شريك التمكين الاستراتيجي.

حول فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض

يقع فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض في قلب حي العليا الراقي، حيث يقدم نموذج متميز لفنون الضيافة العربية المعاصرة. ويضم الفندق 325 غرفة وجناح بتصميم أنيق، مع خدمة خادم شخصي على مدار الساعة، ومجموعة من خيارات الطعام الفاخرة، وسبا حائز على جوائز مخصص للسيدات فقط، إلى جانب مركز لياقة بدنية مزوّد بأحدث التجهيزات.

كما يوفر الفندق مرافق اجتماعات متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة 6,300 متر مربع، صُممت لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات بمختلف أحجامها وطبيعتها. ويحيط بالفندق كلٌ من برج الفيصلية و"مود مول" ومعالم بارزة أخرى في العاصمة، مما يجعله وجهة مميزة تجمع بين جاذبية الرياض العصرية وروح المملكة الأصيلة.

نبذة عن شركة الخزامى للاستثمار

تعد شركة الخزامى للاستثمار من الشركات البارزة في تطوير وإدارة العقارات التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة عام 1995، وتتبع نموذج أعمال متنوع يشمل ملكية واستثمار وإدارة أصول في قطاعات الضيافة والتجزئة، والقطاع التجاري، والأغذية والمشروبات، والقطاع السكني.

وخلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 25 عام، حصدت الشركة العديد من الجوائز العالمية، من بينها جائزة "الشركة الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة في المملكة العربية السعودية" من جوائز السفر العالمية لعام 2019. وتدير الشركة اليوم خمسة فنادق ومنشآت ضيافة تشمل: فندق الفيصلية وأجنحة الفيصلية بالرياض، وفندق ومارينا البيلسان، وفندق وريزيدنس فيوز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وشقق البستان بالرياض. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: alkhozama.com

نبذة عن وزارة السياحة

تتولى وزارة السياحة مسؤولية تطوير القطاع السياحي في المملكة انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتسعى الوزارة لإرساء دعائم قطاع سياحي مزدهر قادرة على المساهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. وتعمل الوزارة على إطلاق الإمكانات الواعدة للقطاع من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص، وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة مسيرة الابتكار وصياغة مستقبل السياحة في المملكة.

للاستفسارات الإعلامية:

آن بليكر، المديرة التنفيذية لشركة In2 للاستشارات

بريد إلكتروني: anne@in2consulting.com

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