الكويت، أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن توقيع إحدى شركاتها التابعة اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 50% في شركة المتوسط للاستثمار القابضة (MIH) في مالطا لصالح شركائها، بقيمة إجمالية تبلغ 74 مليون يورو (ما يعادل نحو 26.4 مليون دينار كويتي)، على أن يتم استكمال الصفقة في موعد أقصاه 30 يونيو 2026.

ومن المتوقع أن تسجل الشركة ربحاً قدره 6.16 مليون دينار كويتي ضمن نتائجها المالية لعام 2026، ناتجاً بشكل رئيسي عن إعادة تصنيف احتياطيات سبق الاعتراف بها إلى بيان الدخل عند إتمام عملية التخارج. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأثر ذو طبيعة محاسبية بحتة، ولا ينعكس على إجمالي حقوق المساهمين أو المركز المالي العام للشركة.

ويأتي هذا التخارج تتويجاً لاستثمار ناجح، حيث حققت الشركة عائداً تجاوز ثلاثة أضعاف رأس المال المُسْتَثْمَر البالغ 24 مليون يورو منذ دخولها في هذا الاستثمار عام 2006، ما يعكس كفاءة نهجها الاستثماري القائم على الانضباط وقدرتها على تحقيق القيمة، وباحتساب التوزيعات النقدية المستلمة من شركة المتوسط للاستثمار القابضة، فإن إجمالي العوائد النقدية المحققة من هذا الاستثمار قد بلغ نحو 94 مليون يورو، أي ما يقارب أربعة أضعاف رأس المال المُسْتَثْمَر.

وسيتم توجيه عائد الصفقة نحو خفض المديونيات وتحسين هيكل رأس المال، بما يسهم في تقليص تكاليف التمويل وتعزيز متانة المركز المالي للشركة، كما من المتوقع أن تعزز الصفقة من مرونة الشركة في إعادة توجيه رأس المال نحو فرص استثمارية استراتيجية ذات عوائد أعلى تتماشى مع توجهاتها المستقبلية.

وفي تعليقه على الصفقة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية، السيد فيصل جميل سلطان العيسى: “تعكس هذه الصفقة قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بكفاءة، من خلال تعظيم القيمة عند التخارج وإعادة توظيف رأس المال بشكل منضبط. ومع تحقيق عائد قوي وتحسين مركزنا المالي، نواصل التركيز على فرص استثمارية نوعية تدعم نمو أعمالنا وتعزز القيمة طويلة الأجل لمساهمينا”.

نبذة عن الشركة الوطنية العقارية

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973، وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت، وتُعد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك محفظة متنوعة من الأصول تشمل القطاعات التجارية والتجزئة والسكنية.

