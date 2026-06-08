الكويت – استعرضت "الشركة العملية للطاقة ش.م.ك،ع" المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت تحت رمز (ألف طاقة - ALFTAQA)، وهي الشريك المحلي الأول والرائد في خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة في الكويت، والمالكة والمشغلة لأحدث أسطول حفارات في المنطقة، اكتتابها التاريخي خلال المؤتمر الاستثماري السنوي الثالث عشر لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمته أرقام كابيتال تحت شعار "من المرونة إلى ريادة السوق: توسيع نطاق رأس المال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة واسعة من المستثمرين العالميين وصناديق الثروة السيادية والشركات المدرجة وصناع القرار وقادة الأسواق المالية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقد شارك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس رواف إبراهيم بورسلي في جلسة "وصفة النجاح: العناصر الرئيسية لتحقيق الجاهزية للاكتتاب العام" إلى جانب نخبة من المختصين في أسواق المال، حيث استعرض العوامل التي جعلت إدراج الشركة العملية للطاقة قصة نجاح. وقال المهندس بورسلي: "ما ميّز إدراج الشركة العملية للطاقة هو الانضباط الذي رسّخته الشركة قبل الإدراج بوقت طويل؛ فالشركة كانت تعمل وفق معايير الشركات المدرجة لسنوات قبل إدراجها، وهو ما لمسه المستثمرون وأدركوه". وأشار إلى أن الأسس الراسخة للحوكمة والشفافية التي أرستها الشركة قبل طرحها بما في ذلك الإشراف المستقل لمجلس الإدارة، ولجان التدقيق الفاعلة، ودورة الإقفال المالي الأقصر، كانت عاملاً محورياً في الإقبال المؤسسي المحلي والدولي القوي الذي حظي به الطرح.

كما شارك المهندس بورسلي في جلسة مخصّصة حول آفاق قطاع الطاقة والنفط والغاز في المنطقة، تناول فيها ديناميكيات الإمدادات ودور المشغّلين المرنين في قطاع التنقيب والإنتاج بدول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الشركة العملية للطاقة قد أُدرجت في السوق الأول لبورصة الكويت بتاريخ 17 ديسمبر 2025، لتصبح أول شركة تدرج في قطاع الطاقة منذ 2008، وقد شهد الطرح إقبالاً لافتاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تخطت طلبات الاكتتاب القيمة المطروحة بأكثر من 5 أضعاف، وبقيمة تغطية أولية بلغت 276 مليون د.ك.

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نبذة عن الشركة العملية للطاقة

الشركة العملية للطاقة ش.م.ك. (رمز التداول: ألف طاقة - ALFTAQA)، هي الشريك المحلي الأول والرائد فيفي خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة في الكويت، والمالكة والمشغلة لأحدث أسطول حفارات في الكويت والمنطقة، تضم الشركة أكثر من 1,700 موظفاً، وتدير 20 منصة حفر في مختلف مناطق البلاد، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات عبر قطاعين رئيسيين هما خدمات الحفر وخدمات حقول النفط عبر دورة حياة البئر الكاملة، بما في ذلك: الإصلاح والصيانة، والحفر الاتجاهي، وأسلاك الرفع والتنزيل، والأنابيب الملفوفة، وتسميت الآبار، وهندسة سوائل الحفر، وإدارة المضخات الغاطسة الكهربائية، والفحص، وخدمات الورش الفنية. كما تجمعها شراكات استراتيجية مع رواد التقنية العالميين مثل "كي سي أيه ديوتاغ (KCA Deutag)"، و"سي بي فين (CPVEN)"، و"كوسل (COSL)" و"إكسبرت أوبتيما (Expert Optima)"، و"نافتو سيرف (NaftoServ)"، و"تي آر جي (TRG)"، و"جيري (Jereh)"، و"كيروي (Kerui)". تأسست الشركة العملية للطاقة في عام 2015 وتهدف إلى ترسيخ مكانتها لتكون المزوّد الأول لخدمات التنقيب والإنتاج في الكويت والمنطقة.

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