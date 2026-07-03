دبي، الإمارات العربية المتحدة، يحتاج المطورون في الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة التفكير بشكل جذري في كيفية تصميم وبناء المنازل الفاخرة، حيث يكشف ارتفاع الإجهاد الحراري عن محدودية مواد البناء والأساليب التي لم يتم تصميمها أبداً لهذا المناخ.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة كيتورا الفاخرة، إنه يجب على المطورين الاستجابة من خلال اختيار المواد والأنظمة المصممة خصيصاً لإدارة تحديات الحرارة والرطوبة وجودة الهواء التي يعيشها سكان الخليج على مدار السنة.

وجاءت تصريحاته في أعقاب بحث مناخي جديد نشره علماء في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، والذي وجد تفاقماً حاداً للإجهاد الحراري على مستوى العالم منذ سبعينيات القرن الماضي، وكانت شبه الجزيرة العربية من بين المناطق الأكثر تأثراً.

وتُظهر الدراسة أن الإجهاد الحراري، وهو السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس، ينطوي على تراكم حرارة الجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وغالباً ما يقترن بعوامل أخرى مثل الرطوبة العالية.

يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تفاقم حالات الأمراض القلبية والأوعية الدموية والتنفسية والصحة العقلية، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر، والعاملين في الهواء الطلق، وسكان المدن.

في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، أصبحت الأيام العشرة الأكثر دفئاً في السنة تُشعر الآن بأنها أكثر حرارة بما يصل إلى 4 درجات مئوية مقارنة بسبعينيات القرن الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحرارة مع استمرار ارتفاع الانبعاثات.

داخل المنازل، تتمثل المخاطر الرئيسية في تراكم الرطوبة، والعفن الناتج عن التكثيف، والمركبات العضوية المتطايرة من الدهانات والتشطيبات التقليدية التي تزداد حدة في الأماكن المغلقة والمكيفة.

أضاف القداح: "درجات الحرارة الخارجية ليست سوى جزء من المشكلة"، وتابع: "كيفية تعامل الجدران مع الرطوبة، وكيفية تحرك الهواء عبر المساحة، والأسطح التي يعيش عليها السكان يومياً، جميعها عوامل تحدد ما إذا كان المنزل يحمي الأشخاص الموجودين بداخله حقاً".

مع تزايد الوعي بهذه المخاطر، تؤثر جودة الهواء وشهادات المواد وأداء البيئة الداخلية على كيفية تقييم المنازل الفاخرة، وقد تم تصميم مشروعَي كيتورا الرئيسيين في دبي مع أخذ هذه العناصر في الاعتبار.

في محمية كيتورا، وهي مجمع سكني فاخر قائم على مبادئ الحياة البيولوجية بتكلفة 5.7 مليارات درهم إماراتي، تم استثمار 200 مليون درهم إماراتي في أعمال بناء تركز على الصحة، وتتضمن بلاطاً مضاداً للميكروبات، وأنظمة جدران قابلة للتهوية، وتشطيبات خالية من المركبات العضوية المتطايرة تم اختيارها وفقاً للمتطلبات المحددة لمناخ المنطقة.

يطبق مشروع ريتز كارلتون ريزيدنسز في منتجع كيتورا، الواقع على ضفاف خور دبي بجوار محمية رأس الخور للحياة البرية، المبادئ نفسها في مشروع يجمع بين المساكن ذات العلامات التجارية والضيافة ومركز مخصص للعافية.

يقول القداح إن البناء القائم على الصحة لم يعد خياراً بالنسبة للمطورين في هذه المنطقة، بل أصبح معياراً أساسياً تتطلبه توقعات المشترين والعلم على حد سواء.

تُركز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة دبي 2040 الحضرية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح على التنمية الحضرية المستدامة والصحية، مما يمنح التحول نحو البناء الواعي بالصحة أساساً سياسياً متيناً في أكبر سوقين عقاريين في المنطقة.

وأردف القداح قائلاً: "إن الجيل القادم من المنازل الفاخرة في هذه المنطقة لن يُحدد بمظهرها، بل بمدى جودة أدائها لساكنيها. فالمشترون اليوم على قدرٍ كافٍ من الوعي لطرح الأسئلة الصحيحة، وعلى المطورين العقاريين تقديم الإجابات الصحيحة".

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