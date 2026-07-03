أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، المجموعة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن تحقيقها إنجازاً جديداً أضافته لسجلها، وذلك إثر تتويج شركة ومصنع النخيل للصناعات الورقية في أبوظبي التابعة لها، بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الثانية والعشرين.

وقد جاء هذا التكريم في إطار الحفل الذي أقامته الجائزة في الثاني من شهر تموز للعام الجاري 2026، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبرعاية القيادة الرشيدة للدولة.

ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عام 1999، والتي تعد واحدة من أرفع برامج التميز المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد صممت الجائزة لتوفير إطار مؤسسي يعزز ثقافة التحسين المستمر، بهدف رفع تنافسية قطاع الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات ككل، وذلك من خلال تحفيز المؤسسات على تحقيق مستويات استثنائية من الأداء في مجالات النمو الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وتكريم المؤسسات التي تنجح في تحقيق هذه المعايير.

ويعكس هذا التكريم الأداء التشغيلي المتميز لشركة النخيل، كما يجسد التزام فاين الصحية القابضة ببناء منظومة تصنيع عالمية المستوى، ترتكز على الكفاءة والاتساق والتحسين المستمر والاستدامة. وفي سياق متصل، فقد جاء هذا التكريم مستنداً إلى السجل الحافل لمصنع النخيل للصناعات الورقية في تحقيق التميز الإنتاجي؛ إذ سبق له تسجيل رقم قياسي عالمي ضمن موسوعة غينيس في السرعة الإنتاجية؛ وذلك عن إنتاج الورق الصحي خلال 24 ساعة، الأمر الذي عززه بمواصلة تحسين أدائه التشغيلي وتحقيق مستويات إنتاجية أعلى بفضل التطوير التشغيلي المستمر.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، ماوريتسيو باتارنيلو:

"تكرم جائزة الشيخ خليفة للامتياز المؤسسات التي تنجح في ترسيخ ثقافة التميز في مختلف عملياتها التشغيلية. ويعكس نيلنا في فاين الصحية القابضة مدى الالتزام الصارم بأعلى معايير الأداء والتميز التشغيلي، عدا عن الالتزام بالتحسين المستمر وبمبادئ وتطبيقات الاستدامة، وهي الركائز التي يقوم عليها الأداء المتميز لشركة النخيل والتي تشكل أساس جهودنا التي نفخر بتكليلها بهذه التكريم المرموق."

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة فاين الصحية القابضة نحو تحقيق التميز في التصنيع. ومن خلال مواصلة الاستثمار في الكفاءة التشغيلية، والابتكار، وبناء القدرات عالمية المستوى، تواصل المجموعة عبر مختلف شركاتها التابعة، إرساء معايير جديدة للأداء في قطاع منتجات الصحة والنظافة.

ويشار إلى أن هذا التكريم يضاف إلى عدد من الجوائز والإشادات والاعتمادات البارزة التي تمكنت مجموعة فاين الصحية القابضة من نيلها في مجال الاستدامة، ومن أبرزها: شهادة CHEP للتميز في الاستدامة، والميدالية الفضية من منظمة EcoVadis العالمية، والتي عززت من إسهاماتها في دعم طموحات دولة الإمارات الرامية في ما يتعلق بتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق النمو المستدام.

نبذه عن الشركة

شركة النخيل لصناعة المناديل الورقية الصحية ذ.م.م هي إحدى الشركات التصنيعية الرئيسية ضمن مجموعة فاين الصحية القابضة (FHH)، إحدى المجموعات الرائدة في مجال المنتجات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وتقوم الشركة بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الورقية الصحية، وتدعم إنتاج علامة فاين® التجارية المعروفة.

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