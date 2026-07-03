التعاون الاستراتيجي الأول من نوعه مع البرنامج يهدف إلى إعداد الجيل القادم من روّاد اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، ودعم المواهب الوطنية وتمكينهم بخبرة عملية في استخدام التقنيات الناشئة

التعاون يجسد أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير مبادرات مبتكرة وتنمية المواهب وتمكينهم بأهم المهارات الأكثر طلباً في المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية

برنامج مجتمع المعرفة في دبي (TKS) يعتبر من أكبر البرامج العالمية لدعم الابتكار لدى طلاب المدارس وتمكينهم بأهم المهارات المستقبلية

عبدالعزيز الجزيري: هذا التعاون يعكس إيماننا الراسخ بضرورة الاستثمار في تمكين ودعم الكفاءات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل

رونالدو مشحور: تعاوننا مع مؤسسة دبي للمستقبل يهدف لتزويد المبتكرين الشباب بالمهارات التطبيقية التي يحتاجونها للنجاح في اقتصاد المستقبل

دبي، أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل وأمازون الإمارات اليوم عن تعاون استراتيجي لإطلاق منحة دراسية مشتركة مخصصة للطلبة الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً للالتحاق ببرنامج مجتمع المعرفة في دبي (TKS)، الذي يعتبر من أكبر البرامج العالمية لدعم الابتكار لدى طلاب المدارس وتمكينهم بالمعرفة والمهارات والجاهزية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي، كما تشكّل هذه المبادرة خطوة نوعية في تأهيل الجيل القادم لاقتصاد المستقبل في دولة الإمارات.

ويهدف هذا التعاون الأول مع برنامج مجتمع المعرفة في دبي إلى إعداد الجيل القادم من روّاد اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، ودعم المواهب الوطنية من خلال التعليم المتقدم والتعلّم المستمر، ويجسد التعاون أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير مبادرات مبتكرة تستشرف المستقبل، ويسهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وتنمية المواهب، ويعكس التزام أمازون بدعم المواهب المحلية وتمكينهم بأهم المهارات الأكثر طلباً في المستقبل.

وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "يحتاج إعداد الشباب لمستقبل يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية إلى توفير الفرص المبكرة، والتجارب العملية، وبناء الثقة لديهم لابتكار حلول عملية. ونهدف من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع أمازون الإمارات لإتاحة فرصة التفاعل المباشر للطلبة الإماراتيين مع التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية وتمكينهم بالمهارات العملية والتوجيه عالمي المستوى انطلاقاً من إيماننا بضرورة الاستثمار في تمكين ودعم الكفاءات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل".

بدوره، قال رونالدو مشحور نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى أمازون: "نفخر بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل في هذا البرنامج الابتكاري، الذي يتيح للطلبة الإماراتيين الوصول إلى معارف وتدريبات عالمية المستوى. ونهدف من خلال الاستثمار في تجارب التعلم العملي في التقنيات الناشئة، إلى تزويد المبتكرين الشباب بالمهارات التطبيقية التي يحتاجونها للنجاح في اقتصاد المستقبل. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ برؤية دولة الإمارات في تطوير كفاءات مستقبلية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يمكّن الجيل القادم من القادة."

وسيشارك الطلبة المستفيدين من هذه المنحة في الدورة القادمة لبرنامج "مجتمع المعرفة في دبي" الذي يمتد لمدة 10 أشهر، ويتضمن جلسات تفاعلية أسبوعية، في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية، ومشاريع تطبيقية، وتوجيه شخصي من شبكة عالمية من الخبراء والمختصين. كما سيشارك الطلبة في جلسات أسبوعية لاكتساب مهارات عملية تتماشى بشكل مباشر مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل التي تتطور باستمرار في دولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن برنامج مجتمع المعرفة في دبي (TKS Dubai) شهد هذا العام تخرّيج 160 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات بين سن 13 و17 عاماً، لينضموا إلى مجتمع برنامج مجتمع المعرفة العالمي الذي يضم أكثر من 5500 من الطلبة في أكثر من 500 مدينة حول العالم.

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