المنامة، مملكة البحرين : أعلن مصرف البحرين المركزي عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج تطوير الخريجين الجامعيين “GP15” وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي استقطبت أكثر من 500 طلب.

ومن المقرر أن يمتد البرنامج لمدة ستة أشهر من 1 أكتوبر 2026 وحتى 31 مارس 2027، حيث سيوفر للمشاركين تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التدريب العملي في مختلف إدارات المصرف والمشاركة في مشاريع تطبيقية، إلى جانب ورش العمل والبرامج التدريبية والزيارات الميدانية. كما سيحظى المشاركون بفرص لمقابلة نخبة من قيادات القطاع المالي.

ويفتح برنامج "GP15" باب التقديم أمام الخريجين البحرينيين الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات معتمدة بين عامي 2024 و2026 بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.25. وسيتم اختيار 15 مشاركاً من خلال عملية تقييم دقيقة تتضمن اختبارات للقدرات ومقابلات شخصية.

وفي هذا السياق، قالت السيدة فاطمة محمد علي مدير الموارد البشرية في مصرف البحرين المركزي ومدير البرنامج: "يجسد برنامج "GP15" حرص مصرف البحرين المركزي على الاستثمار في الكفاءات الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء قطاع خدمات مالية أكثر تطوراً. ونتطلع إلى استقبال طلبات الخريجين البحرينيين الطموحين الراغبين في اكتساب خبرات مباشرة لعمليات المصرف، وتعميق فهمهم لقطاع الخدمات المالية، وتنمية المهارات اللازمة للإسهام في دعم نمو القطاع وتطوره على المدى الطويل".

سيُفتح باب التقديم للبرنامج اعتباراً من 15 يونيو ولغاية 31 يوليو 2026 عبر موقع المصرف الإلكتروني www.cbb.gov.bh/gp15. ولمزيد من التفاصيل حول التقديم ومتطلبات التسجيل، يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني أو متابعة حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للمصرف.

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