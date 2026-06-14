تعلن شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، إحدى أبرز شركات بنوك الاستثمار في مصر، عن دورها كمستشار مالي حصري لشركة إم إن تي - حالا MNT-Halan، أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية في المنطقة، في أحدث جولة ناجحة لزيادة رأس المال. وقد أسفرت هذه الصفقة المحورية عن رفع القيمة الإجمالية للشركة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانتها كإحدى القوى الرائدة في قطاع الخدمات المالية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي من جانب الأهلي كابيتال القابضة التزامًا مشتركًا بتسريع جهود الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية للإقراض والمدفوعات في المنطقة. وقد وظفت الأهلي فاروس خبراتها المتخصصة في القطاع وشبكة علاقاتها الواسعة مع المؤسسات الاستثمارية لتنفيذ هذه الصفقة بكفاءة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للشركة ومستثمريها.

صرح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب: "إن قيامنا بدور المستشار المالي الحصري لشركة "إم إن تي-حالا" يؤكد قدرة الأهلي فاروس على هيكلة وتنفيذ الصفقات التحويلية في قطاع التكنولوجيا المالية. وتلعب إم إن تي-حالا دورًا هامًا كمحرك رئيسي للتمكين الاقتصادي. ويعكس الوصول إلى تقييم يبلغ 1.4 مليار دولار في ظل الظروف الحالية للأسواق ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة ورؤية فريق الإدارة. ومن جانبنا في الأهلي فاروس، نواصل التزامنا بدعم الشركات الإقليمية الرائدة التي تسعى إلى التوسع وإعادة تشكيل معايير الصناعة."

وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي-حالا": "يسعدنا التعاون مع الأهلي فاروس في هذه الجولة التمويلية. فقد كان لفهمهم العميق لنموذج أعمالنا وخبرتهم الواسعة في الأسواق المالية الإقليمية دور أساسي في إنجاح هذه الصفقة. وتمثل هذه المحطة ثمرة جهود إم إن تي-حالا المتواصلة في رقمنة الخدمات المالية للفئات غير المشمولة مصرفيًا أو محدودة الوصول إلى الخدمات المصرفية. ونحن متحمسون للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من النمو بالتعاون مع مستثمرينا."

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