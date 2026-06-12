تكريم 146 فائزاً في ثماني جوائز محلية وعالمية من الإمارات ودول الخليج العربي.

فائزاً في ثماني جوائز محلية وعالمية من الإمارات ودول الخليج العربي. الحدث يستقطب 400 مُشَاركةً من دولة الإمارات والمنطقة والعالم

مُشَاركةً من دولة الإمارات والمنطقة والعالم تشكيل لجان تحكيم من 236 مقيم محلي ودولي

دبي ، الإمارات، برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي للمطارات، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اختتمت مجموعة دبي للجودة الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة بتكريم 146فائزًا من الإمارات، ودول الخليج العربي، من مؤسسات حكومية وخاصة، وذلك ضمن 8 جوائز.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجموعة دبي للجودة، بتكريم الفائزين والرعاة، بحضور نخبة من كبار الشخصيات القيادية بالدولة، وأصحاب المعالي والسعادة والمدراء التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في كل من جائزة الإمارات للسيدات في نسختها الحادية والعشرين، وجائزة أفكار عربية الدولية في نسختها الثامنة عشرة، وجائزة التحسين المستمر العالمية في نسختها الرابعة عشرة، وجائزة أفكار الإمارات في نسختها الثانية عشرة، وجائزة الإمارات للابتكار في نسختها السادسة، وجائزة الذكاء الاصطناعي العالمية في نسختها الثانية، وجائزة التميز الطبي العالمية في نسختها الثانية، وجائزة الاستدامة العالمية في نسختها الأولى، وذلك بحضور ممثلي الجهات الفائزة، والرعاة والشركاء والإعلاميين.

وأكدت مجموعة دبي للجودة أن جوائزها السنوية تواصل دورها كمنصة مؤسسية للاحتفاء بالمبادرات الرائدة، وتسليط الضوء على التجارب المتميزة التي تسهم في رفع مستويات الأداء، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم مستهدفات التنافسية والاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

كلمة رئيس مجلس إدارة المجموعة:

وصرح الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، قائلاً " نحن فخورن بهذا التجمع السنوي والاحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي لجوائز المجموعة، الذي ينظم سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والذي دأب على دعم المجموعة، وبفضل توجهات سموه لمسيرة الابتكار والتميز المؤسسي، استطاعت المجموعة تعزيز رؤيتها، والتي أثمرت عن استقطاب 400 مشاركة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة، وتشكيل لجان تحكيم مكونة من 236 مقيم محترف محليا ودوليا وتكريم 146 فائزاً من الإمارات، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، وهذا برهان على ان جوائز المجموعة تعد منصة للتميز لتتويج الشركات الرائدة والأكثر تميزا في المنطقة، كونها مركزاً للابتكار والتميز المؤسسي. "

تكريم الرعاة

تفصيلاً، بدأت مراسم الحفل بتكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، للرعاة الداعمين للمجموعة، وذلك تقديراً لدعمهم وثقتهم ومساهمتهم في إنجاح الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجموعة دبي للجودة، وتجسيداً لتقديراً المجموعة لشركائها الإستراتيجيين والداعمين، ودورهم الفاعل في دعم مسيرة الجودة والتميز والابتكار في دولة الإمارات. وشمل التكريم كلاً من:

شريك النخبة هيئة المناطق الحرة – حكومة عجمان ،

، الشريك الاستراتيجي هيئة دبي الرقمية ،

، الشريك الاستراتيجي مجموعة أستر ،

، الشريك المشارك قطر ستيل ،

، الشريك المشارك الإمارات العالمية للألمنيوم

راعي فئة الإنسانية في جائزة التميّز الطبي العالمية السعودي الألماني الصحية ،

، الشريك الفضي شركة ميناسكو للمقاولات ،

، الشريك التقني شركة ( AI BRAINS ) للذكاء الاصطناعي ،

، الراعي التقني ليجند سمارت تكنولوجي سوليوشنز ،

، الراعي العارض شركة شيفرا ،

، الراعي العارض شركة رابيد داتا ،

، الراعي الإعلامي مجموعة أورينت بلانيت ،

، منظم الحدث أتش دي تي سي ميديا.

جائزة الإمارات للسيدات:

تم تكريم 22 فائزة من المتميزات والرائدات في جائزة الإمارات للسيدات في نسختها الحادية والعشرين، والمنافسة من بين 90 متسابقة كما يلي:

1. الفائزات في فئة القيادة (بدون ترتيب):

الدكتورة رشا عيسى الماس بوحميد، عميد كلية الطب - عميد الدراسات الطبية العليا في دبي الصحية - جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية .

بوحميد، عميد كلية الطب - عميد الدراسات الطبية العليا في دبي الصحية - جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية العميد/ الدكتورة ميثه محمد سالم الدرعي، مدير إدارة الإسعاف في هيئة أبوظبي للدفاع المدني .

المهندسة نجيبة حسن مبارك خديم الجابري، رئيس قسم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة في الإمارات العالمية للألمنيوم.

الفائزات في فئة المهنيات (بدون ترتيب) :

الدكتورة المهندسة جميلة جمعة عمر عثمان المازمي، إدارة المشاريع بهيئة كهرباء ومياه دبي .

الدكتورة مروة حسن علي النقبي، صيدلانية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية .

الدكتورة خولة عيسى أحمد الحجاج، استشاري في التعليم الطبي والبحث العلمي في هيئة الصحة بدبي.

الفائزات في فئة الموظفات (بدون ترتيب) : الدكتورة أمينة يوسف خلفان النقبي، مدير فرع التطوير المؤسسي في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

الأستاذة صالحة عمر صالح الصيعري، مدير الاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة المهنية في أكاديمية ربدان.

حياة علي عبدالله منصوري الحمادي، أخصائي استراتيجي في أكاديمية الشارقة للنقل البحري. الفائزات في فئة الموظفة الشابة (بدون ترتيب): أبرار عبد الحكيم أحمد، مهندس أول في القيادة العامة لشرطة دبي .

عائشة عبد اللطيف البنا، أخصائي أحداث في هيئة تنمية المجتمع بدبي .

أماني محمد أحمد لوباري، أخصائي برامج تمييز مؤسسي في بلدية دبي. الفائزات في فئة المبتكرة (بدون ترتيب): مريم عبيد إبراهيم محمد حسين، طبيب وباحث في جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس .

عايدة عيسى بلال ناصر، أخصائي سلامة أغذية رئيسي في بلدية دبي .

ليلى علوي صالح السعدي، مدير إدارة البرامج والابتكار في غرفة عجمان. الفائزة في فئة رائدات الأعمال، شيخة محمد خلفان الشريقي المحرزي، رئيس شركة برينسس هاوس لمواد البناء. الفائزات في فئة العمل المجتمعي (بدون ترتيب):

عائشة حسن إبراهيم شرف الحوسني، تنفيذي رئيسي في القيادة العامة لشرطة دبي.

نجود عبد العزيز سيف محمد الخلوفي، مدير أول - برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها في دبي الصحية.

الفائزات في فئة الثقافة والفنون (بدون ترتيب):

رباب حسين الطاهري، ضابط برامج تميز مؤسسي أول في بلدية دبي .

سيمران شروف، نائب الرئيس - اللجنة التنفيذية في المعبد الهندوسي.

المؤسسات الفائزة في فئة تمكين المرأة (بدون ترتيب):

القيادة العامة لشرطة عجمان.

هيئة تنمية المجتمع – دبي.

جائزة أفكار عربية الدولية:

وتم تكريم 47 فكرة فائزة في جائزة الأفكار العربية الدولية في نسختها الثامنة عشرة والمنافسة مع 115 فكرة دولية ومحلية كما يلي:

الأفكار الفائزة في فئة الخدمات الذكية (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "السفر الذكي"، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ .

. الفكرة الفائزة هي "المنسق"، من جمارك دبي .

. الفكرة الفائزة هي "منصة الدرونز للرقابة وكاميرات المراقبة الصناعية الذكية"، من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

الفكرة الفائزة هي "المنصة الرقمية للتحول الذكي"، من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

الأفكار الفائزة في فئة التقنيات (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "منصة الفرص الاستثمارية " ، من بلدية دبي - إدارة الشؤون التجارية والاستثمار.

، من الفكرة الفائزة هي "نِيتجرا"، من مستشفى ريم.

الأفكار الفائزة في فئة التعليم والتدريب (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "الرخصة المهنية لفرق الأبطال " ، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي – قطاع المهام الخاصة – إدارة الأسلحة والمتفجرات.

، من الفكرة الفائزة هي "برنامج مكافحة العنف والإدمان (معًا)"، من وزارة الداخلية – مملكة البحرين.

الأفكار الفائزة في فئة إسعاد المتعاملين (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي " تسهيل شؤون ذوي المتوفين"، من القيادة العامة لشرطة دبي .

. الفكرة الفائزة هي "مستشار الخدمات الافتراضي"، من بلدية دبي .

. الفكرة الفائزة هي "احتواء " ، من جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة - المملكة العربية السعودية .

، من . الفكرة الفائزة هي "مبادرة صيفنا مرن"، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

الأفكار الفائزة في فئة القيمة المضافة لمنتج أو خدمة (بدون ترتيب) :

الفكرة الفائزة هي " Customer Assistance and Relationship Enhancement Services "، من أستر دي إم للرعاية الصحية .

"، من . الفكرة الفائزة هي " DCL Conformity Mark "، من بلدية دبي – إدارة مختبر دبي المركزي.

"، من الفكرة الفائزة هي " Automation of Service Alerts for Information Dissemination to Bus Passengers in real-time "، من هيئة الطرق والمواصلات بدبي .

"، من . الفكرة الفائزة هي " AI for Optimizing Cybersecurity "، من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

الأفكار الفائزة في فئة الصحة والسلامة (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "بسمة شفاء"، من القيادة العامة لشرطة دبي .

. الفكرة الفائزة هي " Comprehensive Safety, Performance, and Sustainability Assessment of Commercial Disposable Baby Diapers in UAE Markets: Integration of Physicochemical Testing, PCA, and Correlation Matrix Statistical Analysis "، من بلدية دبي - مختبر دبي المركزي .

"، من . الفكرة الفائزة هي " Elimination of Chlorine Gas Leakage Risk through Sniff Manifold Material Improvement "، من الإمارات العالمية للألمنيوم .

"، من . الفكرة الفائزة هي " Digitization and AI Integration in Health & Safety "، من مؤسسة دبي للمطارات.

"، من الفكرة الفائزة هي " Smart Safety – Digital Induction & Connected Worker Protection "، من قطارات الاتحاد - للبنية التحتية.

الأفكار الفائزة في الفئة المالية (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "منظومة الضمانات السياحية "، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

الفكرة الفائزة هي " AI Invoices Checker "، دائرة البلدية والتخطيط – عجمان.

الفكرة الفائزة في فئة الكفاءة العملية: " AI-enabled and Data-driven Smart Operational Efficiency Framework "، من هيئة الطرق والمواصلات بدبي. الفكرة الفائزة في فئة الثقافة المؤسسية: "اللجنة العمالية"، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض إنسان - المملكة العربية السعودية. الفكرة الفائزة في فئة تمكين الاستدامة: "تعزيز نهج الاستدامة ESG "، من القيادة العامة لشرطة عجمان. الأفكار الفائزة في فئة مبادرات الخير (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "الصلح خير"، من النيابة العامة – دبي .

. الفكرة الفائزة هي "مشروع خبز السبيل"، من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

الفكرة الفائزة في فئة التسويق الإعلامي والتوعية: "بتطوعك تسعد إنسان"، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، بمنطقة الرياض، إنسان - المملكة العربية السعودية. الأفكار الفائزة في فئة رعاية وتمكين أصحاب الهمم (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي " Accessible & Inclusive Travel for People of Determination Guests "، من مؤسسة دبي للمطارات .

"، من . الفكرة الفائزة هي "البرنامج المتكامل للتدخل المبكر – لأصحاب الهمم"، من هيئة تنمية المجتمع – دبي.

الفكرة الفائزة في فئة رعاية الموهوبين هي "رعاية الموهوبين"، من القيادة العامة لشرطة عجمان. الأفكار الفائزة في فئة المبادرات الخضراء (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "مبادرة منسيات ذات أثر "، من القيادة العامة لشرطة عجمان .

. الفكرة الفائزة هي " Sustainable & Environmentally Friendly | Mobility Solutions "، من شركة ليجند ملتي موتورز .

"، من شركة الفكرة الفائزة هي "إنسان الخضراء"، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) - المملكة العربية السعودية.

الفريق الفائز في فئة أفضل فريق عمل ابتكاري: هو فريق الابتكار، من القيادة العامة لشرطة دبي. الفكرة الفائزة في فئة أفضل فكرة مشتركة: هي "باقة العمل في الإمارات"، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. الفائزون في فئة القيادي التنفيذي الابتكاري (بدون ترتيب):

النقيب سلطان سالم خلفان الكعبي ، رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية .

، رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية العميد أحمد حسن الحفيتي ، مدير إدارة المبادرات والمشاريع بالقيادة العامة لشرطة دبي .

، مدير إدارة المبادرات والمشاريع بالقيادة العامة لشرطة دبي عبد الله بن سعد الشهري ، مدير التميز المؤسسي بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض – إنسان، من المملكة العربية السعودية .

، مدير التميز المؤسسي بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض – إنسان، من المملكة العربية السعودية محمد صالح محمد بلبحيث، فني جودة رئيسي بالقيادة العامة لشرطة دبي.

الأفكار الفائزة في فئة أفضل بحث أو مقال داعم الابتكار (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "تحليل وتنصيف الأدلة الخاصة بالمتفجرات منزلية الصنع"، من النقيب عبد الرحمن حسين الجناحي بشرطة دبي .

. الفكرة الفائزة " SkillChain DX: A Policy Framework - for AI-Driven Talent- Mapping and Blockchain-Based Credential Validation in Dubai Government "، من شيخة علي أحمد الجزيري بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

الفكرة الفائزة " Green Geopolymer Concrete (GGC): Transforming Sustainable Construction in the UAE"، من ريحانة أختر - بلدية الفجيرة.

الفكرة الفائزة "أثر تخطيط التعاقب الوظيفي على استدامة العمل الأمني: ابتكار "أنت الأنسب " ، من الدكتورة الأستاذة أماني عبد الغني الصباغ والأستاذة خلود هاشم البيرق ، من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية . "

، من ، من . " الفكرة الفائزة "دليل أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني"، من الدكتورة هاله محمد امام محمد بجامعة نجران، المملكة العربية السعودية.

الفائز في فئة فكرة العام، عن فكرة "المنسق"، من جمارك دبي.

جائزة التحسين المستمر العالمية:

وتم تكريم 23 حالة دراسية فائزة في جائزة التحسين المستمر العالمية، في نسختها الرابعة عشر، والمنافسة مع 90 حالة دراسية دولية ومحلية كما يلي:

الحالات الدراسية الفائزة في فئة أفضل الممارسات بالإدارة، قطاع الخدمات والمصانع (بدون ترتيب):

الحالة الدراسية الفائزة "معايير أبوظبي الفنية لنقاط التفتيش الأمني"، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، قطاع المهام الخاصة، إدارة الأسلحة والمتفجرات .

. الحالة الدراسية الفائزة هي " Zero Accidents Initiative"، من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي .

. الحالة الدراسية الفائزة هي "Dubai Customs Digital Transformation Strategy"، من جمارك دبي .

. الحالة الدراسية "Leading the Way in Public Procurement Excellence"،من بلدية دبي .

. الحالة الدراسية " A Journey of Transformation: Unifying Change Management, Leadership, and Governance for Establishment Excellence and Future Readiness " ، من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان .

. الحالة الدراسية "Driving Excellence through the Quality Scorecard Connecting Process & Empowering Progress"، من الإمارات لتموين الطائرات .

. الحالة الدراسية "Vertical Direct Chill (VDC) casting hydraulic cylinder - Reliability Improvement"، من الإمارات العالمية للألمنيوم.

الحالات الدراسية الفائزة في فئة لين 6 سيجما عن قطاع الخدمات والمصانع (بدون ترتيب):

الحالة الدراسية "تحسين دقة عملية الخياطة في ماكينة الخياطة"، من مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف .

. الحالة الدراسية " MSV Asset Registration Process Improvement – Block 60"، من شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج .

. الحالة الدراسية "مشروع تحسين زمن عملية تخليص المصابين والمحشورين لحوادث المركبات"، من القيادة العامة لشرطة دبي .

. الحالة الدراسية "Reduce Lead Time of the Recruitment Process"، من اوكيو لشركات الغاز.

الحالات الدراسية الفائزة في فئة كايزن والابتكار :

قطاع المصانع (بدون ترتيب):

الحالة الدراسية "رفع كفاءة دوران الماطور عند تعطل الترس"، من الشركة السعودية للطاقة المملكة العربية السعودية.

الحالة الدراسية "Eliminate FTC bypass incidents due to high temperature"، من الإمارات العالمية للألمنيوم . الحالة الدراسية " CYCLE TIME REDUCTION IN PREFABRICATED PODS MANUFACTURING"، من شركة شوبا للوحدات التركيبية .

.

قطاع الخدمات (بدون ترتيب):

الحالة الدراسية "الأرشيف الذكي - ذاكرتك"، من وحدة الصحف ومركز الأخبار في دبي للإعلام.

الحالة الدراسية "تجربة غامرة للتحقيق في مسرح الجريمة الافتراضي"، من القيادة العامة لشرطة دبي .

. الحالة الدراسية "باقة منزلي"، من وزارة الطاقة والبنية التحتية.

الحالات الدراسية الفائزة في فئة السعادة والمشاركة:

قطاع الخدمات (بدون ترتيب):

الحالة الدراسية "السعادة والارتباط الوظيفي"، من دائرة الموارد البشرية في وزارة الداخلية من مملكة البحرين.

الحالة الدراسية "مبادرة نسعد لإسعادكم"، من النيابة العامة بدبي .

. الحالة الدراسية "ألوان إنسان"، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) المملكة العربية السعودية .

. الحالة الدراسية "مبادرة السعادة وجودة الحياة الوظيفية"، من القيادة العامة لشرطة عجمان .

. الحالة الدراسية "THE EXPERIENCE HUB"، من دبي القابضة لإدارة المجمعات.

قطاع الخدمات (بدون ترتيب):

الحالة الدراسية "Human-Centred Maintenance HCM: A Path to Happiness and Efficiency"، من الإمارات العالمية للألمنيوم.

جائزة أفكار الإمارات

وتم تكريم 24 فكرة فائزة في جائزة أفكار الإمارات في نسختها الثانية عشر والمنافسة مع 60 فكرة محلية كما يلي:

الفكرة الفائزة في فئة تعزيز اللغة العربية (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي مشروع "المفتش فصيح"، من مؤسسة دبي للإعلام .

. الفكرة الفائزة هي مشروع "مبادرة قهوة عربية"، من اللجنة العليا للتشريعات.

الفكرة الفائزة في فئة أفضل مبادرة لعام المجتمع (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "مبادرة نسيج المجتمعية"، من أكاديمية شرطة دبي .

. الفكرة الفائزة هي "مبادرة حصنتك للمباني والمنشآت والمنازل"، من هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

الفكرة الفائزة في فئة تشجيع ومشاركة وتمكين المواطنين (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "استقطاب الكوادر الوطنية تحت شعار "ابتكار يقود مصيرًا، وشراكة وطنية تصنع المستقبل"، من بلدية منطقة الظفرة .

. الفكرة الفائزة هي "مبادرة تمكين أفراد المجتمع"، من القيادة العامة لشرطة دبي.

الفكرة الفائزة في فئة العمل التطوعي والإنساني (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "ياك العون"، من مؤسسة دبي للإعلام – صحيفة الإمارات اليوم – الخط الساخن.

الفكرة الفائزة هي "مبادرة نشر ثقافة التطوع (روح التطوع)"، من هيئة تنمية المجتمع دبي.

الفكرة الفائزة في فئة تسويق دولة الإمارات بالخارج، هي "التسويق لدولة الإمارات بالخارج عبر الرياضة ومن خلال مركز التميز الرياضي"، من القيادة العامة لشرطة دبي. الفكرة الفائزة في فئة الحكومة الذكية والتحول الرقمي (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "Dubai Customs Cross Border E-Commerce Platform"، من جمارك دبي .

. الفكرة الفائزة هي "مركز البيانات والتحكم الذكي"، من هيئة رأس الخيمة للمواصلات .

. الفكرة الفائزة هي "الموارد البشرية الذكية: رحلة التحول الرقمي المدعمة بالذكاء الاصطناعي"، من بلدية منطقة الظفرة .

. الفكرة الفائزة هي "مشروع المرافقة الذكية للمتفجرات"، من القيادة العامة لشرطة دبي.

الأفكار الفائزة في فئة البيئة والتطبيقات الخضراء (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "البنية التحتية للشبكة الذكية – البنية التحتية للعدادات المتقدمة"، من الاتحاد للماء والكهرباء .

. الفكرة الفائزة هي "مبادرات الاستدامة في العمل البلدي"، من بلدية مدينة دبا الحصن .

. الفكرة الفائزة هي "مشروع إنارة واحة النخيل"، من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

الفكرة الفائزة في فئة ريادة الأعمال، هي "برنامج شارك تانك"، من مؤسسة دبي للإعلام. الفكرة الفائزة في فئة التغطية الإعلامية لمبادرة وطنية، هي " Global Rail Transport Infrastructure Exhibition and Conference 2025."، من شركة قطارات الاتحاد. الفكرة الفائزة في فئة الإختراعات، هي"Digital Transformation Platform"، من هيئة الثقافة والفنون في دبي. الأفكار الفائزة في فئة تصفير البيروقراطية (بدون ترتيب):

الفكرة الفائزة هي "رحلة مواساة"، من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

الفكرة الفائزة هي "تصفير البيروقراطية لخدمة التسجيل في ضريبة الشركات"، من الهيئة الاتحادية للضرائب.

الفكرة الفائزة في فئة أفضل فكرة مشتركة، هي "مشروع دولفيناريوم"، من بلدية دبي - إدارة الشؤون التجارية والاستثمار. الفائز في فئة أفضل فريق عمل للابتكار، هو فريق ابتكار البرنامج التقني (إكرام الراحلين)، من القيادة العامة لشرطة عجمان. الفكرة الفائزة في فئة أفضل بحث أو مقال داعم الابتكار، هو " Gamifying Traffic Incident Response: A Simulation-Based Training Model from Dubai Police Academy "، من أكاديمية شرطة دبي.

جائزة الإمارات للابتكار:

وتم تكريم الفائزين في جائزة الإمارات للابتكار، في نسختها السادسة كما يلي:

الفائزين في الفئة البلاتينية بدون ترتيب:

الإمارات العالمية للألمنيوم.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

هيئة الثقافة والفنون في دبي.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

الفائزين في الفئة الذهبية بدون ترتيب:

مجموعة أبيرل.

هيئة الطرق والمواصلات – دبي.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام – إنسان من المملكة العربية السعودية.

جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية:

وتم تكريم الفائزين في جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية، في نسختها الثانية كما يلي:

الفائزين في الفئة الذهبية بدون ترتيب:

هيئة الثقافة والفنون في دبي .

دبي المالية - حكومة دبي .

دائرة الأراضي والأملاك .

مجموعة أبيرل .

• شركة تنمية نفط عُمان، من سلطنة عُمان.

الفائزين في الفئة الفضية بدون ترتيب:

منطقة عجمان الحرة .

جامعة أبوظبي .

شركة ميديكلينيك الشرق الأوسط لإدارة الخدمات ذ.م.م.

جائزة التميز الطبي العالمية:

تم تكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة التميز الطبي العالمية، كما يلي:

فئة المستشفيات (بدون ترتيب):

عن الفئة الذهبية:

مستشفى ميديكلينيك بارك فيو.

مستشفى فقيه الجامعي.

مستشفى ميديكلينيك ويلكير.

عن الفئة الفضية:

مستشفى ميديكلينيك المدينة.

مستشفى القاسمي.

مستشفى ميدكير للنساء والأطفال.

مستشفى أستر – القصيص.

مستشفى ميدكير – الشارقة.

الفائز في فئة الإنسانية في الطب، عن الفئة الذهبية: هيئة الصحة بدبي. الفائز في فئة الأفراد المهنيين/الفرق، عن الفئة الذهبية: فريق الجودة السريرية، من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

جائزة الاستدامة العالمية:

تم تكريم الفائزين في الدورة الأولى لجائزة الاستدامة العالمية، كما يلي:

المؤسسة الفائزة في الفئة الذهبية: القيادة العامة لشرطة عجمان.

الفائزون في الفئة الفضية (بدون ترتيب):

القيادة العامة للدفاع المدني – دبي. مستشفى الفجيرة. شركة ميديكلينيك الشرق الأوسط لإدارة الخدمات ذ.م.م. الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية – مجرى.



-انتهى-

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نبذة عن مجموعة دبي للجودة :

إسترشادًا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، أنشئت في عام 1994 مجموعة دبي للجودة كمنظمة غير ربحية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تطوير وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي والشراكة الإستراتيجية، وتوفر مجموعة دبي للجودة منصة للجودة وتميز الأعمال من خلال تنظيم الدورات التدريبية المعتمدة والفعاليات والخدمات الإستشارية والجوائز الدولية والمحلية على مدار العام بهدف تحسين وتعزيز جودة الخدمة وتميز الأعمال في مؤسسات الدولة، وتوفير مناخ فعال لأعضائها و التواصل وتبادل المعرفة. وتقدم مجموعة دبي للجودة اربع فئات من العضوية للشركات وهي عضوية الشريك البلاتيني، وعضوية الشريك الذهبي، وعضوية الشريك الفضي، وعضوية الشريك البرونزي.

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