يعزز الجناح مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي موثوق في مجالات الابتكار الدفاعي والتعاون الأمني .

يتيح الجناح للشركات الوطنية منصة دولية لعرض حلولها المتكاملة وتقنياتها المستقبلية أمام المشترين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم .

أبوظبي: أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته في معرض "يوروساتوري 2026"، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن وأكبرها في أوروبا، والذي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري.

ويُعد معرض "يوروساتوري 2026" من أهم المنصات الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، حيث يستقطب أكثر من 2,100 شركة عارضة من أكثر من 65 دولة. كما يسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الأمن السيبراني وتقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتهديدات الرقمية الناشئة، إلى جانب استعراض أحدث أنظمة الاشتباك عن بُعد والجيل الجديد من الحلول المتقدمة في مجالات الأمن وإدارة الأزمات والمرونة الصناعية واقتصاديات الحروب.

وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات، ليشكل منصة استراتيجية تبرز القدرات الدفاعية الإماراتية المتقدمة على المستوى العالمي، بهدف تعزيز التعاون الدولي في قطاعي الدفاع والأمن.

ويجمع الجناح نخبة من أبرز الشركات الوطنية العاملة في قطاعي الدفاع والأمن، من بينها مجموعة "إيدج"، وشركة "ريسورس إندستريز"، وشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI)، حيث تستعرض أحدث حلولها المتكاملة وأنظمتها المتطورة وتقنياتها المستقبلية، بما يعكس قوة القطاع الصناعي الوطني ويعزز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي موثوق في مجالات الابتكار الدفاعي والتعاون الأمني.

كما يوفر الجناح منصة مهمة للتواصل مع الوفود رفيعة المستوى، بحيث تتيح للحكومات وقادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية جديدة، انسجاماً مع التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي ودعم منظومة الأمن العالمي.

إضافة إلى ذلك، يشكل الجناح بوابة إلى الأسواق الدولية الرئيسية، حيث يتيح للشركات الوطنية الوصول المباشر إلى المشترين والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير واستقطاب الفرص الاستثمارية عالية القيمة، وتعزيز تنافسية قطاعي الدفاع والأمن الوطنيين على المدى الطويل.

وإلى جانب الشركات الوطنية المشاركة، تنضم كل من مجلة "الجندي" ومجلة "درع الوطن" إلى الجناح الوطني لدولة الإمارات بصفتهما شريكين إعلاميين رسميين، لتقديم تغطية إعلامية شاملة وإبراز مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي البارز.

وبصفتها الجهة المنظمة للجناح الوطني لدولة الإمارات، ستعمل مجموعة أدنيك على الترويج لأبرز الفعاليات الدفاعية والأمنية التي تستضيفها دولة الإمارات، وفي مقدمتها دورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض ومؤتمر الدفاع البحري "نافدكس"، إلى جانب معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" المقرر تنظيمهما في عام 2028.

ويدعو الجناح الوطني لدولة الإمارات زوار معرض "يوروساتوري 2026" إلى زيارة منصاته في القاعة 5A بالأجنحة الداخلية G415 وH415، والجناح الخارجي EXTPE6A – المنصة A190، خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، للتعرف إلى أحدث المنتجات والحلول المعروضة، والالتقاء بكبار الخبراء وقادة القطاع، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية.

نبذة عن "مدن القابضة":

انضمت مجموعة أدنيك إلى محفظة مدن القابضة في العام 2024، بعد عملية استحواذ استراتيجية، مما عزز من تنوع واستدامة أعمال الشركة. وتتخذ مدن القابضة من أبوظبي مقرًا لها، وهي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتُعد من أبرز الجهات الاستثمارية في الدولة، إذ تمتلك كلٌ من مجموعة القابضة والشركة العالمية القابضة الحصة الأكبر فيها. ومن خلال محفظة أعمال متنوعة تغطي القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تواصل مدن القابضة الاستثمار في مشاريع استراتيجية ومؤثرة، وتُسهم في تشكيل مستقبل الحياة الذكية>وتهدف الشركة إلى تحقيق قيمة طويلة الامد ، عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وبناء منظومة متكاملة للحياة الذكية.

نبذة عن مجموعة "أدنيك":

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

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