دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ نجحت "جيه إل إل"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال العقارات وإدارة الاستثمارات، في توسيع نطاق حلولها التكنولوجية ومحفظة منتجاتها المبتكرة في الشرق الأوسط، بما يتيح للعملاء الاستفادة من تقنيات متقدمة مصممة خصيصاً لتحسين أداء الأصول العقارية عبر مختلف مراحل دورة حياتها.

ومنذ دخولها منطقة الشرق الأوسط في أواخر العام 2024، تواصل "جيه إل إل" توسيع نطاق حلولها التقنية الاستراتيجية عبر دمج أنظمة الأتمتة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنصات إدارة الأصول السحابية، بما يعزز قدرتها على تقديم رؤى قائمة على البيانات وتحقيق قيمة مضافة ملموسة للعملاء.

وتوفر حلول التكنولوجيا لدى جيه إل إل" منصة موحدة تدعم المستثمرين والمطورين والمستأجرين في إدارة محافظهم العقارية، من خلال دمج الاستشارات والتنفيذ والخدمات المُدارة. ويعزز هذا النهج المتكامل القائم على التكنولوجيا التزام الشركة بتسريع التحول الرقمي في القطاع العقاري في المنطقة، وتمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي إطار تعليقه على هذا التوسع، قال الدكتور ماثيو مارسون، العضو الإداري في قسم استشارات التكنولوجيا لدى "جيه إل إل" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، نشهد انتقال قادة القطاع العقاري من التساؤل حول ما إذا كان ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى البحث عن كيفية توظيفه بالشكل الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة. ورغم أن العديد من المؤسسات قد بدأت بالفعل في تجربة هذه التقنيات، إلا أن الأدوات التكنولوجية غالباً ما تظل معزولة في صوامع منفصلة دون دمجها فعلياً في عمليات اتخاذ القرار اليومية. ومن هنا، ينصب تركيزنا اليوم على مساعدة عملائنا في سد هذه الفجوة الرقمية بنجاح ."

وأضاف: "من خلال ربط البيانات والأنظمة وفرق العمل، نعمل على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة عملية وقابلة للتطبيق تمنح قيمة حقيقية، مما يتيح للعملاء رؤية شاملة وواضحة لمحافظهم العقارية، ويمنحهم الثقة لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. إن هدفنا النهائي يكمن في تمكين العملاء من إدارة أصولهم العقارية بذكاء أكبر، واستخلاص قيمة استراتيجية كانت في السابق بعيدة المنال أو غير مرئية."

من جانبه قال مايكل إيويرت، الرئيس العالمي لخدمات استشارات التكنولوجيا في "جيه إل إل": "يمثل هذا التوسع نقلة نوعية في كيفية تقديم حلول تكنولوجيا العقارات بالمنطقة، إذ يتيح الوصول إلى قدرات شاملة ومتكاملة تُقدَّم محلياً، بما يدعم المحافظ العقارية عبر مختلف مراحل دورة حياة الأصول."

وأضاف: "من خلال توحيد خدمات الاستشارات والتنفيذ والخدمات المُدارة، نمكّن العملاء في المنطقة من العمل بكفاءة أكبر، وإدارة التعقيد بفعالية أعلى، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل من استثماراتهم العقارية."

وكشف استطلاع "جيه إل إل العالمي لتكنولوجيا العقارات" أن المستثمرين أولوية قصوى لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف دفع عجلة النمو، وتعزيز القدرة التنافسية، وفتح آفاق جديدة للإيرادات، حيث ترتبط أبرز أهداف اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر بأداء الاستثمارات وتحسين المحافظ وجذب رؤوس الأموال.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن "جيه إل إل"، فقد تسارع عدد الشركات التي تطبق المشاريع التجريبية للذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات التجارية من أقل من 5% في العام 2023 إلى 92% في العام 2025. كما يعتزم 87% من المستثمرين على زيادة ميزانياتهم المخصصة للتكنولوجيا، في حين تركز فرق العقارات التجارية جهودها ومواردها نحو المجالات ذات التأثير المرتفع، مثل تحسين المحافظ الاستثمارية، وإدارة الطاقة، وهيكلة سير العمل المرتبط بالبيانات، بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية للإدارات التنفيذية العليا.

وتدعم مجموعة الخدمات والمنتجات الموسّعة رؤية "جيه إل إل" في تطوير منظومة بيانات متكاملة تتسم بالموثوقية والذكاء والترابط في قطاع العقارات التجارية على مستوى المنطقة.

وفي إطار خدمات الاستشارات التكنولوجية، سيعمل مستشارو "جيه إل إل" على وضع خرائط طريق تقنية واضحة على المدى القصير والطويل، وإرشاد العملاء بشأن قرارات الاستثمار واستراتيجيات التنفيذ، بهدف تعزيز مرونة أعمالهم وتحسين جاهزيتها لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وستضمن خدمات التنفيذ المتخصصة نجاح نشر أنظمة إدارة مكان العمل المتكاملة (IWMS) ، مدعومة بخبرات شركاء حلول التكنولوجيا لدى "جيه إل إل"، بما في ذلك مجموعة حلول إدارة المرافق والعقارات IBM MREF ومنصات ServiceNow وFM:Systems و Archibus by Eptura.

كما تتيح خدمات الإدارة المُدارة المخصصة للعملاء تحسين العائد على الاستثمار وتقليل التكاليف التشغيلية، من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط والتنفيذ والإدارة ضمن أطر حوكمة فعّالة ومجرّبة. وباستخدام منصتها المصممة لهذا الغرض، JLL Asset Beacon، سيقدّم الخبراء خدمات إدارة أصول مدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز أداء المحافظ العقارية، وتوحيد البيانات التشغيلية والمالية وبيانات التأجير في منصة مركزية واحدة.

ولتعزيز رؤى ذكاء الأعمال، تعمل منصة JLL Azara المدعومة بتقنية Falcon على توحيد الأنظمة وتقديم رؤى شاملة ومتكاملة، إلى جانب ذكاء اصطناعي تكيفي يوفّر حلولاً مخصصة قائمة على البيانات. كما تقدم "جيه إل إل" خدمات حوكمة تكنولوجيا العقارات التجارية (CRE (Technology Oversight عبر نموذج الاستعانة بالمصادر الخارجية، والذي يدمج مراحل العمل كافة من التخطيط التكنولوجي وحتى إدارة الحلول ضمن إطار تشغيلي موحّد. ويهدف هذا النهج إلى تسريع الابتكار وتحقيق نتائج أفضل وتعزيز القيمة المضافة للأعمال بكفاءة أعلى.

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نبذة عن جيه إل إل

جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات العقارية التجارية وإدارة الاستثمارات بإيرادات سنوية تبلغ 26.1 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة ويعمل بها ما يزيد عن 113,000 موظف حول العالم حتى 31 ديسمبر 2025. وعلى مدار أكثر من 200 عام، نالت جيه إل إل، المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة، ثقة عملائها لمساعدتهم في عمليات الشراء والبناء والإشغال والإدارة والاستثمار عبر مجموعة متنوعة من القطاعات وأنواع الأصول العقارية، بما في ذلك المساحات المكتبية والعقارات الصناعية والفندقية والوحدات السكنية متعددة العائلات ومنافذ التجزئة ومراكز البيانات. وانطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في رسم صورة أفضل لعالم العقارات، نساعد عملاءنا وموظفينا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاًSM. وبالاعتماد على بيانات عالمية متقدمة وتقنيات رائدة، نُقدم خدمات عقارية متكاملة وشاملة لمجموعة واسعة من عملائنا حول العالم الذين يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن خلال ذراعنا الاستثماري المتمثل في شركة "لاسال لإدارة الاستثمارات"، نتولى إدارة استثمارات عالمية لصالح عملائنا في الأصول الخاصة والأوراق المالية العقارية المتداولة. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll.com

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1800 موظف من المتخصصين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وكيب تاون وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll-mena.com

مسؤولو الاتصال الإعلامي:

جيمي أوبرتيلي

jamie.obertelli@jll.com

نيشا سيلينا | محمود يوسف

بيرسون | jll-mena@bursonglobal.com

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