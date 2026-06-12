يعد البرنامج أحد أبرز مبادرات مؤسسة "إنجاز الإمارات"، وإحدى أكبر منصات التعلّم التطبيقي للشباب على مستوى الدولة

شهدت نسخة هذا العام مشاركة 595 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية ضمن 68 فريقاً من 23 مدرسة، إلى جانب 213 طالباً جامعياً ضمن 31 فريقاً من 9 جامعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "إنجاز الإمارات"، المؤسسة غير الربحية الرائدة في تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، عن فوز فريق مشروع "بوكيت بال" من جامعة ولونغونغ في دبي وفريق مشروع "هيدروغارد" من المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي (ASCS) بمسابقتها "برنامج الشركة الوطنية" للعام 2026. وعلى مدى عام كامل شهدت المسابقة في دورتها السابعة عشرة مشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة من المدارس والجامعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتم اختيار الفريقين الفائزين من بين 99 شركة طلابية تقديراً لقدرتهما على تحويل أفكار مبتكرة إلى حلول قابلة للتطبيق تجارياً تُعالج تحديات واقعية.

وخلال الحدث، الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، اصطحب سعادة فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إنجاز الإمارات، الشيخة علياء بنت بطي مكتوم راشد آل مكتوم، وسعادة عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، والتربويين، والشركاء، والخبراء، وممثلين عن مؤسسات رائدة من القطاعين العام والخاص، في جولة تعريفية تحدث فيها الطلاب عن مشاريعهم المبتكرة والتي تمكنت من التأهل إلى النهائيات.

في السياق، ثمّن سعادة فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز الإمارات دعم الشركاء والمرشدين وأعضاء لجنة التحكيم على دعمهم المتواصل. وقال: "يعكس برنامج الشركة التزامنا الراسخ بتمكين الشباب وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية ورؤية "نحن الإمارات 2031". إن إنجازات طلبتنا تؤكد أهمية التعاون بين منظومة التعليم والقطاع الخاص والجهات الحكومية".

ويُعد البرنامج أحد أبرز مبادرات مؤسسة "إنجاز الإمارات"، وإحدى أكبر منصات التعلّم التطبيقي للشباب على مستوى الدولة. وشهدت نسخة هذا العام مشاركة 595 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية ضمن 68 فريقاً من 23 مدرسة، إلى جانب 213 طالباً جامعياً ضمن 31 فريقاً من 9 جامعات. واكتسب المشاركون خبرات عملية مباشرة في تطوير مشاريعهم وإطلاقها وإدارتها كمؤسسات تجارية قائمة بالفعل. وبعد أشهر من التوجيه والتخطيط وتقييم الأداء عبر مراحل تنافسية عدة، تأهلت الفرق الأكثر تميزاً إلى النهائيات لعرض مشاريعها أمام لجنة تحكيم مرموقة.

بدورها، قالت رزان بشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز الإمارات: "يعكس برنامج الشركة أثر التعلّم التطبيقي في تطوير مهارات الشباب. وعلى مدى عام، طوّر الطلبة مشاريعهم، واختبروا أفكارهم، وابتكروا حلولاً لتحديات واقعية، وبنوا مهارات الثقة والمرونة والقيادة اللازمة للنجاح في اقتصاد سريع التطور. نحن فخورون بشبابنا، ونتطلع إلى ما سيقدمه هذا الجيل من المبتكرين وروّاد الأعمال لمستقبل دولة الإمارات."

وطوّر الفريق الفائز على مستوى الجامعات من جامعة ولونغونغ في دبي مشروع "بوكيت بال" PocketPal، وهو منصة تكنولوجيا مالية موجّهة للشباب تجمع بين التثقيف المالي وأدوات إدارة الأموال الحقيقية تحت إشراف الوالدين. ويتميز المشروع بواجهة مزدوجة للوالدين والطفل، إضافة إلى عناصر تعليمية تحاكي الألعاب، مما يساعد الشباب على اكتساب شعور المسؤولية المالية من خلال تجربة عملية مباشرة. ويتماشى هذا الابتكار مع التوجهات المتنامية في مجالي التوعية المالية وتمكين الشباب.

أما الفريق الفائز على مستوى المدارس الثانوية من المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي (ASCS) فقد ابتكر مشروع "هايدروجارد" HydroGuard، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حالات الغرق، حيث يقوم بمراقبة السباحين في الوقت الفعلي، واكتشاف مؤشرات الخطر، وإرسال تنبيهات فورية. كما يتابع النظام حالة المياه، مما يجعله حلاً تقنياً ميسور التكلفة وسهل الوصول لتعزيز السلامة في المسابح والبيئات المائية، ويعكس الابتكار المتزايد في تقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى لقبي البطولة الوطنية، كرّمت "إنجاز الإمارات" مجموعة من الإنجازات الطلابية المتميزة من خلال سلسلة من الجوائز المدعومة من الشركاء، والتي احتفت بالتميز في مجالات الابتكار والاستدامة والتخطيط المالي وإعداد خطط الأعمال، وجاءت على الشكل التالي:

جائزة الرئيس التنفيذي للعام - مستوى المدارس الثانوية: حمد قيس عن مشروع IDNTT، من مدرسة دبي الوطنية البرشاء

جائزة الرئيس التنفيذي للعام - مستوى الجامعات: ليان الخالدي من مشروع "توفيري"، من الجامعة الأمريكية في الشارقة

جائزة منتج العام - مستوى المدارس الثانوية: مشروع "فيت أي دي" FitID، من مدرسة دبي الوطنية الطوار

جائزة منتج العام - مستوى الجامعات: مشروع NAFEES، من الجامعة الأمريكية في الشارقة

جائزة أبطال الاستدامة لمسار الجامعات، المقدمة بالشراكة مع نستله، وفاز بها مشروع "إيكو ستيب" EcoStep من جامعة عجمان.

جائزة أفضل خطة مالية لمسار الجامعات، المقدمة بالشراكة مع بنك المشرق، وفاز بها مشروع "بوكيت بال" PocketPal من جامعة ولونغونغ في دبي.

جائزة أفضل خطة عمل لمسار الجامعات، المقدمة بالشراكة مع شركة "ميت لايف" MetLife، وفاز بها مشروع "فالكون" Falcon من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

جائزة أفضل مفهوم تجاري مستدام لمسار المدارس الثانوية، المقدمة بالشراكة مع شركة "فيديكس" FedEx، وفاز بها مشروع "مروة" Mrowa من مجمع زايد التعليمي – البرشاء.

جائزة التكنولوجيا لمسار المدارس الثانوية، المقدمة بالشراكة مع شركة "هانيويل" Honeywell، وفاز بها مشروع طب TIBB الذي طوّره طلاب من مدرسة الفلاحية، المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدرسة القلعة، مدرسة المستقبل الدولية، مدرسة الرسالة الدولية للعلوم، مدرسة الزوراء الثانوية، وأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين.

جائزة أفضل خطة عمل لمسار المدارس الثانوية، المقدمة بالشراكة مع "فيزا" Visa، وفاز بها مشروع "نعمة بايت" Nemabite من مدرسة حمدان بن راشد.

جائزة أفضل خطة مالية لمسار المدارس الثانوية، المقدمة بالشراكة مع HSBC، وفاز بها مشروع "صلة" Silah الذي طوّره طلاب من مدرسة المليح، ومدرسة الشوامخ، ومدرسة مذهّب للبنات، ومدرسة الطوين للبنين، ومدرسة الرسالة الدولية للعلوم، وأكاديمية ديار الخاصة، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية – الفجيرة، ومدرسة زايد الثاني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة المستقبل الدولية.

وسيمثّل الفريقان الفائزان دولة الإمارات في المسابقة الإقليمية لبرنامج الشركة من إنجاز العرب، المقرر عقدها في القاهرة، مصر، في نوفمبر 2026، حيث سيتنافسان إلى جانب نخبة من المشاريع الطلابية الفائزة من مختلف أنحاء المنطقة، ويعرضان ما تتميز به دولة الإمارات من ابتكار وإبداع ومواهب شابة صاعدة — بما يعزز حضور الدولة المتنامي في مجال ريادة الأعمال الشبابية على المستوى الإقليمي.

ويسهم "برنامج الشركة الوطنية"، بصفته المبادرة الرائدة الأبرز لدى إنجاز الإمارات، في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل من خلال تجربة عملية تشمل إنشاء مشاريع حقيقية، والإرشاد المهني، والتعلم التطبيقي. ويطوّر المشاركون من خلال البرنامج مهارات عملية في ريادة الأعمال، والثقافة المالية، والقيادة، وإيجاد الحلول المبتكرة، مما يمكنهم من تحقيق النجاح ويدعم أولويات دولة الإمارات في تطوير وتمكين كوادرها البشرية على المدى الطويل.

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