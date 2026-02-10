مدينة الكويت، الكويت: بدأت شركة ترولي للتجارة العامة ش.م.ك.م. ("ترولي" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال بقالة التجزئة التي تعتمد على تقديم الخدمة السريعة للمستهلكين، ومقرها في الكويت، اليوم عملية طرح ما يصل إلى 82,500,000 سهمًا عاديًّا من أسهمها الحالية ("الأسهم")، والتي تمثل ما يصل إلى 30% من رأس مالها للاكتتاب الخاص ("الطرح") وإدراج أسهمها للتداول في السوق الأول في بورصة الكويت، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الكويت. يتضمن الطرح بيع لأسهم عادية قائمة ("الأسهم القائمة") من قبل المساهمين الحاليين للشركة ("المساهمون البائعون"). ويعد الإدراج، بعد استكماله، خطوة نحو تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز حوكمة الشركات وتوسيع شبكة علاقات الشركة ومكانتها بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

وقد قامت الشركة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. ("شركة الاستثمارات الوطنية") والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة ("هيرمس المحدودة") (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات ش.م.م. ("هيرمس ش.م.م.") كمنسقين رئيسيين مشتركين ومدراء الاكتتاب المشتركين ("المنسّقين الرئيسيين المشتركين" و"مدراء الاكتتاب المشتركين"). كذلك قامت الشركة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية وكيلًا للاكتتاب ("وكيل الاكتتاب") ومستشارًا للإدراج ("مستشار الإدراج").

أبرز سمات الطرح

سيتم طرح ما يصل إلى 82,500,000 سهمًا عاديًا بقيمة اسمية قدرها 100 فلسًا لكل سهم، تمثل ما يصل إلى 30 % من إجمالي رأس مال الشركة المصدر .

يُتاح الطرح للمستثمرين المؤهلين، بمن فيهم المستثمرين المحترفين بطبيعتهم والمستثمرين المحترفين المؤهلين (الوارد تعريفهم أدناه) .

من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب لجميع المستثمرين المؤهلين في 15 فبراير 2026 وتنتهي في 19 فبراير 2026 (" فترة الاكتتاب ").

فبراير 2026 وتنتهي في 19 فبراير 2026 (" "). يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري بناءً على نطاق سعر الطرح الذي سيتم تحديده وإعلانه في الوقت المناسب .

من المتوقع إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق الأول في بورصة الكويت ("الإدراج") خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب إلى هيئة أسواق المال في الكويت ("هيئة أسواق المال" أو "الهيئة").

ملحوظة هامة: يحتفظ المساهمون البائعون بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص، ورهنًا بالقوانين المعمول بها وموافقة هيئة أسواق المال.

الجدول الزمني المتوقع لاكتتاب

فيما يلي الجدول الزمني للاكتتاب، والذي يخضع لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الكويت، بما في ذلك موافقة الإدراج وموافقة هيئة أسواق المال:

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

تم تحديد رأس مال الشركة، في تاريخ الإدراج ، بمبلغ 27,500,000 دينار كويتي مقسّم إلى 275,000,000 سهم مدفوع بالكامل، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

تعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح النقدية عن الأسهم على عدة عوامل، بما في ذلك مقدار الاحتياطات القابلة للتوزيع، ومتطلبات رأس المال، والمتطلبات المالية الأخرى. وعليه، لا يمكن ضمان دفع أي توزيعات أرباح في المستقبل، ولا يمكن ضمان المبلغ الذي سيتم دفعه، إن وجد.

يعتمد توزيع الأرباح النقدية على عدة عوامل، بما في ذلك الأرباح المستقبلية والخطة التشغيلية بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي يعتبرها مجلس الإدارة مهمة من وقت لآخر. وتخضع التوزيعات بشكل عام لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة. مع مراعاة ما سبق، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية في كل سنة مالية بعد الطرح، ومن المتوقع أن يتم دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة والحصول على الموافقات التنظيمية على البيانات المالية المدققة.

مع مراعاة ما سبق، تعتزم الشركة توزيع أرباح عن الأسهم عن السنة المالية 2026 بمعدل 90% من صافي الدخل للسنة المالية 2026. أما بالنسبة للسنة المالية 2027 والسنوات التالية، فمن المتوقع أن تواصل الشركة المحافظة على معدل توزيع أرباح بنسبة 70% على المدى المتوسط، وذلك وفقًا لتقدير الشركة.

تخضع سياسة توزيعات الأرباح هذه لمراجعة مجلس الإدارة سنويًّا، وذلك في ضوء متطلبات إدارة السيولة النقدية المتعلقة بالنفقات التشغيلية، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية والاستثمارات المتوقعة. إضافةً إلى ما سبق، تتوقع الشركة أن يقوم مجلس الإدارة بمراجعة ظروف السوق، وبيئة العمل السائدة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، والتوقعات المستقبلية للنمو والفرص التجارية للشركة على أساس سنوي.

نظرة عامة عن الشركة

تعد شركة ترولي من الشركات الرائدة في مجال بقالة التجزئة التي تعتمد على تقديم الخدمة السريعة للمستهلكين، ومقرها الرئيسي في الكويت. وتعمل الشركة في الكويت بنموذج متاجر ثنائي الصيغة، هو "ترولي" و"بقالة"، وبنموذج ترولي في المملكة العربية السعودية (والمشار إليها معًا بالمجموعة)

وقد تأسست المجموعة في عام 2010، وشهدت نموًا متواصلًا لتتوسع إلى 204 متجرًا حسب الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، تشمل 134 متجر ترولي في الكويت و53 متجرًا في السعودية و17 متجر بقالة في الكويت، تقع بشكل استراتيجي في مراكز حضرية عالية الحركة، ومحطات الوقود، وحرم الجامعي للجامعات، والمجمعات السكنية الراقية، مما يمكنها من خدمة شرائح المستهلكين المختلفة بفعالية.

وعلى مدار السنين، وسّعت الشركة نطاق أعمالها في منطقة الخليج، بما في ذلك دخولها السوق السعودية في العام 2022، وافتتاح أول متجر لها في العام 2023. وقد حققت الشركة توسّعًا بافتتاح 21 متجرًا في نهاية العام 2023، لتصل إلى 50 متجرًا في نهاية العام 2024 و53 متجرًا حسب الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وفي العام 2023، عززت الشركة عروضها من خلال القنوات الرقمية وإطلاق تطبيق "ترولي" وتوسيع خط إنتاجها بإطلاق علامتها الخاصة جودنس Goodness™️.

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات ضمن فئات محددة بوضوح ومصممة لتلبية مختلف احتياجات السوق، بما فيها:

الأساسيات: تقدم الشركة مجموعة من المنتجات المستوردة المميزة، ومجموعة مختارة بعناية من المستلزمات الضرورية غير الغذائية للاستهلاك الفوري. الوجبات الجاهزة: توفر الشركة مجموعة واسعة من الأغذية الجاهزة، والمشروبات الموسمية، ويُسوّق معظمها تحت علامة الشركة الخاصة جودنس Goodness ™️. القهوة: تحتوي العديد من المتاجر على ركن مقهى متخصص يقدم مشروبات ساخنة وباردة، مما يجعل المتجر محطة للاحتياجات اليومية . الاتصال والشحن: توفر الشركة أكشاك خدمات اتصالات بالتعاون مع كبار مشغلي الهواتف، تتيح للعملاء الوصول إلى العديد من الخدمات أثناء التسوق . الوصول السريع للنقد: عقدت الشركة شراكات مع بنوك محلية لتركيب أجهزة صراف آلي داخل متاجر مختارة، بما يتيح السحب والإيداع ودفع الفواتير . الطلب من خلال قنوات متعددة: يوفر تطبيق ترولي للهواتف المحمولة وصولًا لحظيًا للمخزون، وطلبات فورية، وخدمة توصيل للمنازل خلال 35 دقيقة تقريبًا . خدمات البريد: توفر العديد من متاجر ترولي في المملكة العربية السعودية خدمات البريد وتسليم الطرود بالتعاون مع مزودي الخدمات اللوجستية المحليين .

وقد تم تصميم متاجر الشركة لتلبية الاحتياجات اليومية للمستهلكين من سلع التجزئة الاستهلاكية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تسهل حياتهم.

تفاصيل الطرح

يتوقع المساهمون البائعون بيع ما يصل إلى 82,500,000 سهمًا تمثل ما يصل إلى 30% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة تروليمع احتفاظ المساهمون البائعون بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وذلك وفقًا لتقديرهم المطلق، ورهنًا بالقوانين المعمول بها والحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب لجميع المستثمرين المؤهلين من تاريخ 15 فبراير 2026 وحتى تاريخ 19 فبراير 2026.

سوف يتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد ("سعر الطرح") من خلال عملية البناء السعري.

ومن المتوقع استكمال الطرح وقبول الإدراج خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب إلى الهيئة.

سوف يتم إدراج تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب الرسمية باللغة العربية")، وفي نشرة اكتتاب باللغة الانجليزية (ترجمة غير رسمية للنشرة العربية المعتمدة من هيئة أسواق المال)، و(المشار إليهما معاً بـ"نشرة الاكتتاب" أو "النشرة"). تم نشر نشرة الاكتتاب اليوم على موقع الشركة المتاح للمستثمرين المؤهلين فقط، وسيقوم مدراء الاكتتاب المشتركين بتوفيرها فقط للمستثمرين المؤهلين.

يقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين فقط والذين يشملون جميع الأفراد والكيانات الاعتبارية بما في ذلك الشركات والمؤسسات والبنوك والصناديق، وعلى النحو المحدد في الكتاب الأول من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال في الكويت باعتبارهم "مستثمرين محترفين بطبيعتهم" أو "مستثمرين محترفين مؤهلين" (الوارد تعريفهم في الملحق المرفق بهذا الإعلان)، الذين يقبلون شروط الاكتتاب الواردة في طلب الاكتتاب وكذلك في نشرة الاكتتاب، ما لم يكونوا ممنوعين من امتلاك الأسهم.

سوف يتم تسجيل الأسهم المكتتب بها بعد استكمال الاكتتاب في سجل مساهمي الشركة الذي يحتفظ به وكيل المقاصة ("الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م") باسم المكتتبين الذين تمّ تخصيص الأسهم لهم ودفعوا قيمتها الاسمية بالكامل، بأقرب وقت ممكن.

ملخص المخاطر

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح والاحتفاظ بها على مخاطر تشمل مخاطر متعلقة بالمجموعة وبالأسواق والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة بشكل رئيسي، بالإضافة إلى مخاطر متعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية وأخرى مرتبطة بالطرح.

للمزيد من المعلومات حول المخاطر، بما في ذلك ما ورد أعلاه، يتعين على المستثمرين المؤهلين الاطلاع على نشرة الاكتتاب.

المزايا التنافسية

يشهد قطاع تجارة التجزئة الصغيرة في الكويت والمملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا. فمع استمرار التوسع الحضري، وتطور سلوكيات المستهلكين، وتبني تجار التجزئة لأنماط جديدة، أصبحت فرصة النمو السريع مهيأة للمتاجر الصغيرة وبمعدل يفوق بقية سوق التجزئة للسلع الاستهلاكية. وتتمتع شركة ترولي بمكانة جيدة يتيح لها الاستفادة من ديناميكيات السوق هذه.

ظروف سوقية مواتية تدعم التوسع

تنشط شركة ترولي في الكويت والمملكة العربية السعودية، التي تتميز أسواقها بتنوع استراتيجي، بالإضافة إلى نمو ديموغرافي سريع، وقوة شرائية استثنائية، وبيئة ضريبية محفزة، واتصال رقمي مرتفع، وبنية تحتية وتجارية متطورة، وتوسع حضري يعزز الحاجة إلى خيارات مريحة أكثر. وتدفع هذه العوامل مجموعة التحول نحو المتاجر الحديثة سريعة الخدمة، وتتمتع شركة ترولي بمكانة مثالية تتيح لها اغتنام هذه الفرصة القيّمة.

التوافق مع برامج التحول الحكومية

تتبنى الكويت والسعودية برامج وطنية طويلة الأمد تتمثل في رؤية الكويت 2035 ورؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط والتحول نحو نمو يقوده القطاع الاستهلاكي والخدمي. وتتمتع شركة ترولي بموقع استراتيجي يؤهلها للاستفادة من هذه البرامج الوطنية، مرتكزةً إلى حضورها الراسخ وعلامتها التجارية المتكاملة ذات القنوات المتعددة.

استراتيجيات أساسية لتحقيق نمو وربحية طويلي الأمد

تسعى ترولي إلى تعزيز حضورها السوقي بشكل ملحوظ عبر افتتاح متاجر جديدة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز بشكل رئيسي على المراكز الحضرية الرئيسة خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى إبرام شراكات مع أبرز شركات محطات الوقود لتسريع افتتاح المتاجر في مواقع حيوية ذات حركة مرورية عالية. كما تعمل الشركة على تطوير بنيتها الرقمية من خلال إطلاق ثلاثة متاجر طلبات رقمية جديدة، ومواصلة الاستثمار في تطبيق ترولي. وتخطط الشركة أيضًا لإطلاق منتجات جديدة مثل السلطات الطازجة، السوشي وعلب البنتو، والبيتزا المعدة يدويًّا، والمخبوزات الفاخرة. وتهدف الشركة إلى رفع مساهمة العلامة الخاصة في المبيعات.

شركة التجزئة الصغيرة الرائدة في الكويت

نجحت ترولي في ترسيخ مكانة ريادية في الكويت، حيث تستحوذ على 14% من الحصة السوقية ضمن قطاع المتاجر صغيرة الحجم، متقدمةً بفارق كبير على أي منافس في هذا القطاع السريع النمو. وتبلغ حصة ترولي حوالي 3% من إجمالي سوق السلع الاستهلاكية، وتواصل ترسيخ مكانتها كشركة تجزئة صغيرة رائدة في الكويت.

أداء مالي قوي وإيرادات مرنة

تواصل شركة ترولي تسجيل نمو قوي مدفوع بعملياتها الأساسية، حيث ارتفع إجمالي دخلها في عام 2024 بنسبة 18.0% على أساس سنوي، ليصل إلى 79.5 مليون دينار كويتي. حسب الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي إيرادات الشركة 57.6 مليون دينار كويتي لترتفع إلى 68.3 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

فريق قيادة متمرس ذو سجل حافل بالإنجازات في الأسواق العالمية

يقود شركة ترولي فريق إداري متمرس يتمتع بخبرة واسعة في الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية. ويمتلك هذا الفريق مجتمعًا سجلًا حافلًا، ساهم في دعم وتوجيه الشركات خلال مراحل التوسع والنمو، مما يمنحهم المؤهلات اللازمة لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل.

استراتيجيات متكاملة متعددة القنوات لتوسيع نطاق الوصول وتحسين تجربة العملاء

يعد المنهج المتبع القائم على قنوات متعددة ومتكاملة أحد أهم الميزات التنافسية التي تساهم في دفع عجلة نمو ترولي ويشمل منصة رقمية مملوكة للشركة، وقدرات متقدمة في سلسلة التوريد، وتحليلات قائمة على البيانات بهدف تعزيز تجربة العملاء من خلال التفاعل الشخصي والعروض المستهدفة، وتضمن زمن توصيل سريع لا يتجاوز 35 دقيقة، مما يعزز بشكل كبير راحة العملاء ورضاهم.

نبذة عن شركة ترولي

شركة ترولي هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال بقالة التجزئة التي تعتمد على تقديم الخدمة السريعة للمستهلكين، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الكويت. وتعمل الشركة بنموذج متاجر ثنائي الصيغة في الكويت والمملكة العربية السعودية. وقد تأسست المجموعة في عام 2010، وشهدت نموًا متواصلًا لتتوسع إلى 204 متجرًا حسب الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، تشمل 134 متجر ترولي في الكويت و53 متجرًا في السعودية و17 متجر بقالة في الكويت، تقع بشكل استراتيجي في مراكز حضرية عالية الحركة، ومحطات الوقود، وحرم الجامعي للجامعات، والمجمعات السكنية الراقية، مما يمكنها من خدمة شرائح المستهلكين المختلفة بفعالية.

إخلاء مسؤولية بشأن الأداء الماضي والمستقبلي

الأرقام الواردة أعلاه تعتمد على الأداء السابق ولا تُعتبر مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي، ولا يمكن ضمان تحقيق نتائج مشابهة في المستقبل.

ملحق

تعريفات:

"مستثمر محترف بطبيعته": يُعدّ في حكم المستثمر المحترف بطبيعته (أ) حكومة، أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة دولية (البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي)، أو (ب) الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، وصناديق الاستثمار وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضغ لأحد الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها، أو (ج) شركة رأس مالها المدفوع لا يقلّ عن مليون دينار كويتي أو ما يعادله.

"مستثمر محترف مؤهل": يعد في حكم المستثمر المحترف المؤهل كل من استوفى أحد المعايير التالية: (أ) أن يكون العميل لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250,000 دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين. (ب) ألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له أو أكثر عن قيمة 100,000 دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل (ج) أن يعمل العميل أو سبق له العمل في القطاع المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف، يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

