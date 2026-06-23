الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن تعيين سمير جين رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من 1 يوليو 2026م.

ويأتي هذا التعيين في وقت تواصل فيه شركة إيه إف جي إنترناشونال تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بعد استحواذ مجموعة الفطيم على حصة استراتيجية تبلغ 49.95% من الشركة في عام 2025. وتعمل الشركة على تعزيز أدائها، وتطوير تجربة العملاء، ودعم نمو أعمالها عبر محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية. ويعكس تعيين سمير جين توجه الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع.

وفي تعليقه على التعيين، قال حسين شبكشي، رئيس مجلس إدارة شركة إيه إف جي إنترناشونال: "يمتلك السيد سمير جين خبرة قيادية تمتد لأكثر من عقدين في مجالات النمو والتحول وتطوير الأعمال. وقد نجح على مدار مسيرته المهنية في قيادة مؤسسات عبر مراحل مفصلية من التغيير والتوسع، مع التركيز على تعزيز الأداء وتحقيق نمو مستدام. ونحن على ثقة بأن خبراته وقيادته ستدعمان شركة إيه إف جي إنترناشونال في تنفيذ استراتيجيتها للمرحلة المقبلة وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع التجزئة بالمملكة."

ومن جانبه، قال سمير جين": يشرفني الانضمام إلى شركة إيه إف جي إنترناشونال في هذه المرحلة المحورية من مسيرتها. فالشركة تمتلك مقومات استثنائية للنمو، تشمل محفظة رائدة من العلامات التجارية العالمية، ومكانة راسخة في السوق، وفريق عمل يتمتع بخبرات وكفاءات عالية. وأتطلع إلى البناء على هذه الأسس المتينة، والعمل جنباً إلى جنب مع موظفينا وشركائنا وعملائنا ومساهمينا لتعزيز الأداء، والارتقاء بتجربة العملاء، وتسريع وتيرة النمو، واغتنام فرص جديدة تدعم طموحات الشركة وترسخ ريادتها في المملكة والمنطقة."

ويمتلك جين أكثر من عقدين من الخبرة القيادية في قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية والتحول المؤسسي. وعلى مدار مسيرته المهنية، بنى سجلاً قوياً في مساعدة المؤسسات على التعامل مع التحديات المعقدة، واستعادة زخم النمو، وتحسين الربحية، وتحقيق قيمة مستدامة من خلال التنفيذ المنضبط والاستراتيجيات المرتكزة على العملاء.

وشغل جين مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة وهوم سنتر في الشرق الأوسط لدى مجموعة لاندمارك، حيث قاد عملية إعادة التموضع الاستراتيجي وتحول الأعمال، وأسهم في إطلاق مرحلة جديدة من النمو، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم خلق القيمة على المدى الطويل. كما قاد تطوير وتوسيع مشاريع أعمال جديدة، ما أسهم في بناء محركات نمو مستقبلية وتوسيع محفظة الشركة.

وقبل ذلك، تولى جين عدداً من المناصب القيادية والاستشارية لدى شركات عالمية رائدة، من بينها ماكينزي آند كومباني، وآي تي كيرني، وإرنست ويونغ، حيث عمل مستشاراً لعدد من المؤسسات في مجالات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والتحول المؤسسي وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والأسواق.

ونود أن نتقدم بالشكر إلى سليم فاخوري، الذي تقدم باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، على إسهاماته في الشركة، ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة.

نبذة عن شركة إيه إف جي إنترناشونال:

تُعد شركة إيه إف جي إنترناشونال شركة الامتيازات التجارية الرائدة في قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، والشركة الوحيدة المدرجة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ افتتاح أول متجر لها عام 1991، واصلت شركة إيه إف جي إنترناشونال نموها وتوسعها، حيث تدير اليوم 808 متجراً موزعة على 165 مركزاً تجارياً في 8 دول، عبر منصة تجزئة تمتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ نحو 332 ألف متر مربع. ويتولى إدارة هذه العمليات فريق عمل يضم أكثر من 7,000 موظف.

وتمثل شركة إيه إف جي إنترناشونال حالياً 47 علامة تجارية عالمية تشمل الأزياء النسائية، وملابس الأطفال والرضع، والمتاجر متعددة الأقسام، والأحذية والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، إلى جانب تشغيل عدد من المطاعم والمقاهي.

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