أعلنت طيران الجزيرة استئناف رحلاتها من وإلى مبنى الركاب 5 (T5) التابع لها، وذلك بعد الإغلاق المؤقت في مطار الكويت الدولي في وقت سابق من اليوم. وبعد حصولها على الموافقات الأمنية الكاملة، استأنفت طيران الجزيرة عملياتها التشغيلية بتوجيهات من الهيئة العامة للطيران المدني.

وكما هو معتاد، تؤكد طيران الجزيرة التزامها الكامل بسلامة وراحة المسافرين وأفراد طاقمها. ونظراً لتطورات الأوضاع، قد تتأثر بعض الرحلات بالتأخير أو يتم إلغائها. لذا، تدعو الشركة المسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر اليوم إلى متابعة حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة قبل التوجه إلى المطار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، باراثان باسوباثي:"نشعر بحزن عميق تجاه الأحداث التي شهدناها هذا الصباح، ونعرب عن تضامننا الكامل مع جميع المتأثرين. ومع استئناف العمليات التشغيلية بعد استكمال التقييم الشامل للسلامة والأمن، وبالتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية، نؤكد لعملائنا أن سلامتهم وأمنهم يظلان على رأس أولوياتنا. ونتوجه بالشكر إلى مسافرينا على تفهمهم وصبرهم، ونؤكد التزامنا المستمر بخدمة الكويت بأعلى درجات المسؤولية والحرص والمرونة."

لأي استفسارات أو مساعدة، يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة jazeeraairways.com أو استخدام تطبيق الجزيرة أو التواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني customer.relations@jazeeraairways.com والاتصال على 177.

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