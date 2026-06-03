الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن نقل رحلاته المباشرة بين جدة وعمّان إلى مطار عمّان المدني (ADJ) ابتداءً من 15 يونيو 2026، ضمن خططه لتعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع خيارات السفر لعملائه.

وستسير الشركة رحلات يومية بين جدة ومطار عمّان المدني، مما يوفر تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة للمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة الأردن.

ويؤكد طيران ناس استمرار تشغيل رحلاته من الرياض و الدمام و المدينة المنورة إلىى عمّان عبر مطار الملكة علياء الدولي (AMM) كالمعتاد، بما يضمن الحفاظ على شبكة الربط الحالية وتقديم خيارات متنوعة للمسافرين.

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي وتطوير شبكة وجهاتها بما يلبي الطلب المتنامي على السفر، بالتزامن مع الاستعدادات لموسم الصيف ومواسم العمرة والحج.

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