دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أورا للتطوير العقاري اليوم عن تعيين شركة اتحاد الهندسة الانشائية ]يونك[مقاولاً رئيسياً لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع "بين".

وتبلغ قيمة العقد الموقع بين الجانبين 1.9 مليار درهم إماراتي، ويشمل تنفيذ 614 وحدة سكنية تضم منازل تاون هاوس وفللاً مستقلة تتوزع على المجمّع B في منطقة واي ووترواي؛ والمجمّع C في منطقة واي لاجون، والمجمّع D في منطقة واي لاجون II. كما يغطي العقد الأعمال الإنشائية ذات الصلة بالبنية التحتية والمساحات الخارجية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري: "يجسد مشروع ’ بين‘ التزامنا طويل الأمد تجاه منطقة غنتوت، وضمان مستقبل مشرق للشريط الساحلي فيها. وتُبرهن دولة الإمارات من خلال هذا المشروع على أهمية التخطيط المدروس للمدن في توفير قيمة عالية بمرور الوقت، إذ من الممكن تنمية المواقع عندما تتكامل البنية التحتية المتميزة مع سهولة الوصول وعمليات التخطيط والتنفيذ. وتتمتع منطقة غنتوت بهذه المقومات مجتمعة؛ حيث تجمع بين الواجهة الشاطئية الاستثنائية، وسهولة الوصول المباشر، والموقع الاستراتيجي المتوسط بين أبوظبي ودبي. ويعكس هذا العقد لتنفيذ الأعمال الإنشائية، والبالغة قيمته 1.9 مليار درهم إماراتي، ثقتنا العميقة بنجاح مشروع ’ بين‘ والمستقبل المشرق لمنطقة غنتوت".

وبدأت عمليات تعبئة الموارد في الموقع بشكل فوري، حيث انطلقت عمليات الإنشاء في يوم 1 يونيو الماضي، على أن تمتد فترة التنفيذ اللاحقة لمدة 31 شهراً، مع تحديد مراحل إنجاز رئيسية لكل واحد من المجمعات السكنية في المشروع.

ويشكّل هذا التعيين محطةً بارزة في مسيرة تطوير مشروع "بين"، كما يعزز مكانة غنتوت كوجهة ساحلية واعدة بين أكبر مركزين حضريين في دولة الإمارات؛ إذ تمتاز بموقعها المتوسط على الممر الرابط بين أبوظبي ودبي، وتوفر مجموعة فريدة من الأراضي الساحلية، وسهولة كبيرة في الوصول، وإمكانيات واعدة على المدى الطويل.

وتم تصميم مشروع "بين" لتلبية المراحل القادمة من الطلب على الوحدات السكنية، وبالتزامن مع النضج المستمر للمجتمعات السكنية القائمة على الواجهات البحرية. ويوفر المشروع منظومة سكن ساحلية منخفضة الكثافة، وتواصلاً مباشراً مع الطبيعة، وبيئة سكنية مدروسة بعناية لمواكبة تطلعات المستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى الطويل.

بدوره، قال عمرو عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي الهندسي في مجموعة أورا للتطوير العقاري: "يمثل هذا التعيين محطة رئيسية في مسيرة تطوير مشروع ’ بين‘ ومضيه قدماً نحو الإنجاز الناجح لمرحلته الأولى. ويأتي الوصول إلى هذه المرحلة بعد أشهر طويلة من التحضير المستمر والتنسيق الدقيق والتعاون الوثيق مع شركائنا المتخصصين في مجال تصميم وإدارة المشاريع. ويبرهن إرساء العقد على شركة اتحاد الهندسة الانشائية ]يونك[ على التزامنا الراسخ بتنفيذ المشروع وفق أرقى المعايير المعتمدة في القطاع."

وأضاف عبدالمنعم: "يتضمن هذا العقد تنفيذ 614 وحدة سكنية ضمن مجمعات واي ووترواي وواي لاجون وواي لاجون II، وهو يأتي استكمالاً للتعاقدات التي سبقته وشملت كلاً من مجموعـــة مايس وشركة تن ديزاين، والديوان للعقارات، ودبليو إس بي وأيكوم وكوري آند براون وشركة الجرافات البحرية الوطنية (NMDC). ونحن ملتزمون بتسليم المشروع في الموعد المحدد ووفق أرقى معايير الجودة، مع منح الأولوية للجوانب المتعلقة بالسلامة والمسؤولية البيئية. كما يسهم هذا العقد في تعزيز قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الخاصة باتفاقيات البيع والشراء، وتسليم مشروع ’ بين‘ بالتعاون مع نخبة من أفضل شركائنا في القطاع".

وجاء اختيار شركة اتحاد الهندسة الانشائية ]يونك[ استناداً إلى سجلها الحافل بالنجاح في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة، إلى جانب خبرتها الواسعة في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشاريع السكنية والبنية التحتية المعقدة.

وتم توقيع العقد بالنيابة عن أورا للتطوير العقاري من قبل كل من نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي؛ وعمرو عبدالمنعم، رئيس التنفيذي الهندسي. بينما تولى كل من عبدالحليم موحد، رئيس مجلس الإدارة؛ وعمار موحد، الرئيس التنفيذي، توقيع العقد بالنيابة عن شركة اتحاد الهندسة الانشائية ]يونك[ .

"مساحة مخصصة لإدراج اقتباس شركة اتحاد الهندسة الانشائية ]يونك["

وقد صرح عبدالحليم موحد، رئيس مجلس الإدارة لشركة اتحاد الهندسة الانشائية ]يونك[ قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع أورا للتطوير العقاري لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ’ بين‘، المشروع الساحلي الرائد والذي يُبرز الحجم الكبير لمشاريع التطوير العمراني في دولة الإمارات والطموحات المتعلقة بها. وتستند شركة اتحاد الهندسة الانشائية ]يونك[ في هذه الشراكة إلى عقود طويلة من الخبرة الإقليمية في مجال الأعمال الإنشائية، إلى جانب سجلها الحافل بالنجاح في هذا القطاع. وينصب تركيزنا في مشروع ’ بين‘ على تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق أرقى معايير الجودة والسلامة والكفاءة العالية، فضلاً عن دعم رؤية أورا المتعلقة بهذا المشروع".

ويأتي هذا العقد في أعقاب تعيين شركة الجرافات البحرية الوطنية (NMDC) لتتولى أعمال تجهيز أرض الموقع، وشمل ذلك أعمال تمهيد الأرض وتسويتها، مما أرسى الأسس للبدء بمرحلة تنفيذ عمليات الإنشاء الرئيسية.

وتمضي عمليات الإنشاء في الموقع وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم استكمال عمليات تجهيز الأرض للمجمّع B في منطقة واي ووترواي، وإنجاز عمليات التجهيز بنسبة 70% للمجمّع C في منطقة واي لاجون، و20% للمجمّع D في منطقة واي لاجون II، و5% للمجمّع A في منطقة ذا فيوز.

ويُعد "بين" المشروع الرئيسي لشركة أورا للتطوير العقاري في دولة الإمارات، وتم تصميمه للمساهمة في ترسيخ مكانة غنتوت كوجهة ساحلية جديدة تجمع بين جودة الحياة وسهولة الوصول والمقومات الاستثمارية طويلة الأمد.

لمحة حول مشروع "بين"

مشروع "بين" هو مجتمع ساحلي مبتكر يقع في منطقة غنتوت، ويمزج بين حيوية المدينة وهدوء الحياة الساحلية. يتميز المشروع بموقع استراتيجي بين دبي وأبوظبي، على بعد 30 دقيقة فقط من دبي و30 دقيقة من أبوظبي. ويتكون من مساحات مفتوحة بنسبة 55%، بما في ذلك المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

ويمتد المشروع على مساحة 4.8 مليون متر مربع، ويشتمل على وحدات سكنية منخفضة الكثافة وفلل ومنازل تاون هاوس وشققٍ، وجميعها وفق أعلى مستويات الراحة والمسؤولية البيئية. ويبلغ طول شاطئ المشروع 1.2 كيلومتر مع أكثر من 7 كيلومترات من الواجهات المائية، ما يسهم في ربط السكان بالطبيعة ويقدم فرصاً كبيرة لممارسة الأنشطة الحيوية، لا سيما أن المشروع يحتوي على حدائق ونادٍ رياضي ومرسى لليخوت.

ويشتمل المشروع وفق المخطط الرئيسي على مساحات سكنية وتجارية وترفيهية، مع مراعاة معايير الاستدامة في مختلف مفاصل البنية التحتية، بدءاً من التصميم الموفر للطاقة ووصولاً إلى المساحات الخضراء التي تعزز التنوع البيولوجي. كما يمنح المشروع أولويةً لتجارب المشي بفضل ما يقدمه من مسارات واسعة للمشاة والدراجات الهوائية. ومن المتوقع أن يرسم مشروع "بين" ملامح جديدة لنمط الحياة الحضرية في دولة الإمارات، لما يوفره من عروض متنوعة ترسي مكانته كوجهة حيوية تتيح تحقيق النجاح للمقيمين والزوار.

لمحة حول أورا للتطوير العقاري:

مجموعة أورا للتطوير العقاري هي مجموعة رائدة عالمياً في قطاع العقارات، وتشتهر بإنشاء مساحات تحويلية لتحسين تجربة المعيشة اليومية. وتأسست المجموعة في عام 2016، وهي تمتلك قاعدة أصول بقيمة 4 مليار دولار أمريكي، بقيمة مبيعات تتجاوز 61 مليار دولار أمريكي، في كل من مصر واليونان وقبرص وجرينادا وباكستان. كما تمتلك مجموعة مميزة من المشاريع، بما فيها آيا نابا مارينا في قبرص، وإيتين في باكستان، إلى جانب ستة مشاريع في مواقع استراتيجية في مصر، ومجموعة الفنادق من فئة خمس نجوم في جرينادا واليونان، مما يعكس التزامها ببناء مجتمعات متكاملة منسجمة مع الطبيعة والثقافة المحلية.

وتشتمل محفظة أورا على مشاريع سكنية وفندقية وترفيهية، وتركز على المساحات متعددة الوظائف التي توفر تجربة متوازنة وغنية للسكان. وتركز مشاريع أورا العقارية على مبادئ التميز والتوازن والسعادة، لترسي معايير جديدة في التصميم المستدام المتمحور حول المجتمعات. وتتميز أورا بخبرتها الكبيرة في بناء بيئات حيوية مستوحاة من سحر المكان، مثل مشروع سلفرساندس نورث كوست، الذي تعكس تفاصيله الطابع المميز للبحر الأبيض المتوسط.

وتضيف أورا، بدخولها إلى دولة الإمارات، منهجية جديدة تنسجم مع رؤية المنطقة الرامية إلى دعم النمو الحضري المستدام، وترسي معايير جديدة في أساليب المعيشة الفاخرة والمتمحورة حول المجتمع.

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