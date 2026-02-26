أعلنت شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده ("الشركة" أو "المصدر" أو "المجموعة")، وهي شركة وطنية رائدة في توفير حلول مواد البناء والتعدين وقطع الغيار الصناعية المتكاملة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن انتهاء فترة الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد واكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") تمهيدا لإدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكان قد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 45 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن سابقًا، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي 837 مليون ريال سعودي.

وقد شهدت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، والتي كانت تمثل حدًا أدنى نسبته 70% من إجمالي أسهم الطرح، طلبًا قويًا، حيث بلغت قيمة الطلبات نحو 17 مليار ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت حوالي 67 مرة.

أما فترة اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، فقد امتدت من 24 شعبان 1447هـ إلى 29 شعبان 1447هـ (الموافق 12 فبراير 2026م إلى 17 فبراير 2026م). وتم تخصيص 1,674,000 سهم عادي لشريحة المكتتبين الأفراد، تمثل 30% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 5,580,000 سهم.

وشهد الطرح مشاركة 38,316 مكتتبًا من شريحة الأفراد، بإجمالي طلبات بلغت بلغت نحو 121.5 مليون ريال سعودي، مما يعكس نسبة تغطية بلغت 161% لهذه الشريحة من المستثمرين.

وقد تم تخصيص حد أدنى قدره 10 أسهم لكل مكتتب فرد، مع تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي وفقًا لحجم طلب كل مكتتب مقارنة بإجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بعامل تخصيص متوسط بلغ 55.7%.

وسيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 9 رمضان 1447هـ (الموافق 26 فبراير 2026م).

وعليه، تم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين من شريحة الفئات المشاركة إلى 3,906,000 سهم، تمثل ما نسبته 70% من إجمالي أسهم الطرح.

عقب إتمام عملية الطرح، سيبلغ إجمالي نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر 30% من رأس مال الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية، فيما سيحتفظ المساهمون الحاليون مجتمعين بنسبة 70% من رأس مال الشركة، مع خضوع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم.

وسيتم إدراج أسهم الشركة وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال جميع متطلبات الإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

للمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ipo.salrashed.com.sa/

