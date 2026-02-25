المشروع سيركز على توريد أنظمة محطات الأسلحة المتحكم بها عن بُعد إلى دولة الإمارات والأسواق الدولية ذات الأولوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة ايدج الإماراتية ومجموعة EM&E الإسبانية اتفاقية لبحث إطلاق مشروع مشترك قائم في دولة الإمارات، يستند إلى خط أعمال تجاري متوقع بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار أمريكي. جرت مراسم التوقيع أمس في مقر مجموعة" EM&E " ، وبحضور سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة إسبانيا.

ووقّع الاتفاقية كل من حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وفرناندو فرنانديز، الرئيس التنفيذي لمجموعة " EM&E ". وبموجب الاتفاقية ستقوم المجموعة الإسبانية بتوفير أحدث التكنولوجيا في أنظمة محطات أسلحة متطورة يتم التحكم بها عن بُعد إلى دولة الإمارات وأسواق دولية أخرى، إلى جانب التوسع مستقبلاً في تطوير مشترك لأنظمة دفاعية جديدة من خلال مشروع مشترك يعتزم تأسيسه في دولة الإمارات.

وستسهم الشركة الجديدة في بناء كوادر متخصصة داخل دولة الإمارات في مجالات المبيعات والهندسة وإدارة البرامج، بما يوفّر فرص عمل نوعية في التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، ويدعم التطوير المشترك للأنظمة المستقبلية وتكييف الأنظمة القائمة.

وفي هذا السياق، قال حمد المرر عضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تعزز شراكتنا مع مجموعة " EM&E "حضورنا في الأسواق الاستراتيجية، وتسرّع تطوير قدراتنا في أنظمة الأسلحة المتقدمة. لا ريب إن الجمع بين الخبرة الدفاعية الأوروبية ومحفظة مجموعة ايدج الواسعة من المنصات الجوية والبرية والبحرية يمنح عملاءنا ميزة تنافسية كبيرة . ويضع هذا الإطار مسارًا واضحًا نحو تعاون صناعي أعمق مع قطاع الدفاع الإسباني، ويعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز لتطوير تقنيات الدفاع من الجيل القادم."

ومن جانبه، قال فرناندو فرنانديز، الرئيس التنفيذي لمجموعة " EM&E ": " تُمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة ايدج محطة أساسية في إطار توسع مجموعتنا الدولي، وتعكس الثقة في الخبرات الهندسية المتقدمة التي نطورها في إسبانيا. ومن خلال تكامل تقنيات محطات الأسلحة المتحكم بها عن بُعد مع منظومة ايدج الصناعية، فإننا لا نعزز قدراتنا التصديرية فحسب، بل نصبح أيضًا شركاء رئيسيين في تطوير حلول دفاعية مبتكرة."

ويشكّل هذا التعاون، إلى جانب المشروع المشترك المزمع تأسيسه، خطوة مفصلية في مسيرةEM&E نحو ترسيخ حضورها الدولي وتوسيع انتشار حلولها التقنية في أبرز الأسواق العالمية. ومن خلال توحيد الخبرات الهندسية المتقدمة لـ EM&E مع المنظومة الدفاعية المتكاملة لمجموعة ايدج في إطار مشروع مشترك، يعزز الطرفان نموذج شراكة قائم على دعم القدرات الصناعية، وخلق وظائف نوعية متخصصة، وتطوير تقنيات عالية المستوى تلبي متطلبات الأسواق الدولية الأكثر تقدماً.

عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن مجموعةEM&E

تُعد EM&E مجموعة إسبانية رائدة في هندسة وتصنيع أنظمة الدفاع والأمن المعقدة، وتتميّز باستثماراتها العالية في الابتكار، والتزامها بخلق فرص العمل، وتطوير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، مع اهتمام خاص بدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضمن حلولها.

وتشمل أنظمة المجموعة محطات الأسلحة البرية والبحرية المتحكم بها عن بُعد، وأنظمة توجيه الذخائر، ومستشعرات المراقبة الكهروبصرية، والأنظمة الروبوتية، وغيرها. كما تضم المجموعة شركة تابعة هي EM&E Electronics المتخصصة في تطوير الإلكترونيات وتقنيات الفوتونيات.

وتنتشر حلول EM&E في أكثر من 25 دولة حول العالم، ويعمل لديها حالياً ما يزيد على 1,700 موظف.

#بياناتشركات