دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماجد الفطيم"، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن تحقيق إنجاز استراتيجي لمحفظة أصولها؛ حيث نالت جميع مراكز تسوقها الـ 23 المملوكة بالكامل اعتمادات نظام "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة – LEED" ونظام "استدامة"، واللذين يعدان من أرقى معايير تقييم الأبنية الخضراء عالمياً.

ويضع هذا الإنجاز شركة "ماجد الفطيم" " في طليعة مشغلي قطاع التجزئة بالمنطقة كإحدى أولى المجموعات التي تحصد هذه الاعتمادات الدولية المرموقة لكامل محفظة أصولها؛ وهو ما يعكس تميزاً استثنائياً في معايير التصميم وكفاءة الأداء التشغيلي. ويُعد هذا النجاح تتويجاً لمسيرة امتدت لأكثر من عقد من الالتزام الصارم بتطبيق المعايير الدولية للاستدامة في كافة مراحل التطوير والعمليات وإدارة الأصول

وبهذه المناسبة، قال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: "تؤدي مراكز التسوق التابعة لنا دورًا أساسيًا في صياغة تفاصيل الحياة اليومية لأفراد المجتمع وتعزيز تواصلهم مع نبض المدينة وأنشطتها المختلفة. ومع استمرارنا في تطوير هذه المحفظة المتنامية من مراكز التسوق، نجدد التزامنا بإرساء معايير جديدة لما يجب أن تقدمه الوجهات العصرية من حيث الكفاءة والمرونة والتصميم المدروس الذي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، بدون التنازل عن مستوى جودة التجربة التي يتطلع إليها رواد هذه الوجهات المتميزة. ويجسد هذا الإنجاز قناعتنا الراسخة بأن ما نحققه من تقدم في هذا المجال، إلى جانب تقديم تجربة استثنائية لزوارنا، يمثلان ركيزتين متكاملتين في نهجنا الرامي إلى صياغة مستقبل قطاع التجزئة والحياة في المدينة".

تلتزم "ماجد الفطيم" بتطبيق كافة معايير شهادة "LEED" بدقة متناهية، بدءاً من المراحل الأولى للتصميم والتطوير، وصولاً إلى العمليات التشغيلية الفعلية. ومنذ عام 2014، استوفت جميع مراكز التسوق الجديدة لمنهجية "تصميم و إنشاء المباني" المتوافقة مع متطلبات هذه الشهادة العالمية. كما تم تطبيق ذات المعايير الصارمة على المراكز القائمة مسبقاً في جوانب "التشغيل والصيانة" لضمان استدامة أدائها البيئي.

ويترجم ذلك على مستوى محفظة إدارة الأصول إلى استثمار مستدام في الطاقة النظيفة وتعزيز الكفاءة وجودة البيئة الداخلية. في عام 2024، تم تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية في 18 مركز تسوق، حيث تم توليد أكثر من 23 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة النظيفة. وبالتوازي مع ذلك، ساهمت جهود مراكز الستوق المملوكة للمجموعة في تحويل أكثر من 15400 طن من النفايات عن مكب النفايات في عام 2025.

ويأتي حصول مراكز تسوق "ماجد الفطيم" على هذه الشهادات المرموقة تجسيداً لالتزام المجموعة بمبادرات التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وبصفتها من أوائل الموقعين على "تعهد المباني الخالية من الكربون" الصادر عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء، تواصل المجموعة خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات لتقليص بصمتها الكربونية التشغيلية

كما تمتد جهود ماجد الفطيم في مجال الاستدامة لتصل إلى المستأجرين من خلال برنامج "النجمة الخضراء" ضمن مبادرة تصميم وتسليم متاجر التجزئة والتي تدمج مبادئ الاستدامة في سياق تصميم وتجهيز متاجر التجزئة، وقد تم اعتماد أكثر من 4400 أصلًا حتى تاريخه وفقًا لهذه المبادئ.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة مراكز تسوق ماجد الفطيم كوجهات تتميز بالمرونة والجاهزة للمستقبل، بما تحقق من توازن بين أدائها التجاري ومسؤوليتها البيئية.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 41000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 20 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تمتلك "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوق، من بينها وجهات شهيرة للتسوّق والترفيه مثل "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عُمان"، إلى جانب سلسلة مراكز "سيتي سنتر" المعروفة. وتستكمل محفظة أعمالها بسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة. وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

في عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم"، تجارة التجزئة العصرية للمواد الاستهلاكية إلى المنطقة. واليوم، تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم ما يقرب من 500 متجرًا.

تُعدّ أصول ماجد الفطيم بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي المرموق.

وترتبط جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بها من خلال برنامج SHARE للمكافآت، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتقديم مكافآت شخصية وتجارب فريدة وأسعد اللحظات، كل يوم.

